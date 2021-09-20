PayDay: считать дни до зарплаты больше не нужно

Бывало ли у вас такое, что в самый неподходящий момент техника, без которой сложно обойтись, ломалась? Или неожиданно в школе у ребенка объявляли сборы на покупку штор, заказ учебников или поход всем классом в театр? А еще и внепланово нужно записаться к стоматологу... От непредвиденных трат не застрахован никто. Но теперь не нужно ждать до зарплаты, ведь она всегда доступна для получения. Знакомимся с сервисом PayDay от Mail.ru Group.

PayDay – что это?

PayDay — это сервис авансирования от компании Mail.ru Group, который раскрывает новые возможности в области получения заработной платы. С помощью мобильного приложения сотрудники могут посмотреть, сколько денег заработали к текущему моменту, и, если есть необходимость, получить часть из них в любой момент. Возвращать деньги не надо – в официальный день выплаты зарплаты придет сумма за вычетом взятых ранее авансов. Обслуживание приложения бесплатное и для сотрудников, и для работодателей: нет ежемесячных подписок и встроенных покупок. Сотрудник платит небольшую фиксированную комиссию только в том случае, если пользуется услугой получения денег через приложение. Комиссия совсем не большая – дешевле чашки кофе.

Какие функции сервиса могут заинтересовать работников?

PayDay позволяет разумно планировать свои траты и повышать финансовую грамотность. Так, помимо функций отслеживания и вывода средств, приложение отображает расчетные листы с детализацией фактически отработанного времени и историей выплат, а также дает советы, как правильно распорядиться заработанными деньгами.

Какие преимущества для работодателей?

Сервис гибкий: настраивается индивидуально под каждого работодателя, в частности, под особенности и потребности отдельно взятого бизнеса. У компаний, которые пользуются PayDay, снижается текучесть кадров, поскольку вместе с сервисом у сотрудников появляется страховка на случай непредвиденных ситуаций. Что бы ни произошло, они будут знать, что могут получить заработанные деньги и воспользоваться ими, не дожидаясь официального дня выплаты зарплаты. А значит, повышается лояльность к компании: сотрудники видят, что о них заботятся, и ассоциируют эту заботу со своим работодателем. Помимо прочего, это дает дополнительную мощную мотивацию: сотрудники охотнее берут дополнительные смены и часы, зная, что могут сразу получить за это деньги. Как следствие, показатели компании растут. Работодатель, который предлагает своим сотрудникам PayDay, выделяется среди конкурентов на рынке вакансий, так как предлагает гибкую зарплату. Тех, кто находится в поиске работы, может привлечь возможность получать деньги в любое время и не зависеть от жестко регламентированных дат. Кроме того, в рамках внедрения сервиса Mail.ru Group предлагает бесплатную автоматизацию любого бизнес-процесса, связанного с HR. Например, учёт рабочего времени, систему KPI и так далее.

Кто может пользоваться PayDay?

Сегодня воспользоваться сервисом могут сотрудники компаний-клиентов PayDay. Для этого достаточно внедрить программное обеспечение в свою систему расчета заработной платы (1С, SAP, БОСС-Кадровик и любые другие). Если компания пользуется промежуточной системой учета рабочего времени, как это распространено в России, то PayDay интегрируется и с ней. Но при этом стандартные процессы выплаты зарплаты не меняются, а нагрузка на бухгалтерию не увеличивается — все сделает сама программа. Каждое получение денег через приложение автоматически отображается в системе работодателя как аванс, а деньги на них в течение месяца предоставляет Mail.ru Group. Компании ничего не платят за внедрение, использование и поддержку сервиса – все расходы лежат на разработчике. Кроме того, создатели сервиса разработали уникальную финансово-юридическую схему, которая не противоречит законодательству. Сервис уже хорошо зарекомендовал себя для разных отраслей. Оффлайн-ритейлеры закрывают вакансии на гибкие графики работы, логистические компании снижают текучесть кадров, строительные корпорации используют сервис для увеличения вовлеченности сотрудников в работу и повышения прозрачности мотивации. Например, на сегодняшний день партнерами сервиса стали одна из крупнейших курьерских компаний «СДЭК», такие банки, как «Райффайзенбанк», «ВТБ» и «Россельхозбанк», торговая сеть «Монетка», крупные 1С франчайзи и колл-центры.

Разработчики PayDay подберут индивидуальное решение для каждой компании. Оставляйте заявку на сайте, заполняйте форму для получения подробной презентации о сервисе. И пусть ваши сотрудники перестанут считать дни до зарплаты.