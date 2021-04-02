Добрые новости
02 апреля,
2021




«Открытие» года:
в «Губернаторском доме» открылся банковский офис нового формата
Цвет настроения — белый, в паре с голубым. Корпоративные цвета банка «Открытие» присутствуют и в экстерьере «Губернаторского дома», и в интерьере — в виде воздушных шариков, логотипов, пресс-воллов и даже вазочек с цветами.
Под живой голос скрипки художница Александра Парамонова создает в режиме онлайн галерею томских банкиров, бизнесменов и чиновников. Банкиры, бизнесмены и чиновники, в свою очередь, пробуют себя в роли художников и разноцветными мазками пишут картину «Открытие года» — она станет цветовым акцентом нового банковского офиса.
«Банк «Открытие» входит в топ крупнейших банков России, — начинает презентацию нового офиса ведущий. — Единственным акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» — это 241 город присутствия, 567 операционных офисов, 73 региона страны. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА, Эксперт РА, а также международным агентством Moody's».
«В последнее время банковские сети серьезно сокращаются, — говорит управляющий отделением по Томской области Сибирского главного управления ЦБ РФ Елена Петроченко. — В прошлом году стали активно развиваться дистанционные технологии банковского обслуживания. Открытие офиса выделяется из общей картины. Для клиентов, конечно, очень важны дистанционные каналы обслуживания. Это — удобство, возможность сравнения продуктов... Но по опыту я знаю, что для клиента самое главное, что дает уверенность в банке — это его здание. Если красивое, как дворец, здание стоит в центре города, клиенты знают, этот банк — устойчивый».
Новая жизнь «Губернаторского дома» — исторического здания на Набережной Ушайки, 16, где в середине 19 века квартировали несколько томских губернаторов — началась в прошлом году. Банк «Открытие» выкупил права аренды на здание и отреставрировал его. В суперсовременный офис в центре города переехали два из пяти отделений банка — с Белинского и Никитина.
«Зданию больше 170 лет, — говорит замгубернатора Томской области Евгений Паршуто. — Одно из типовых зданий, которые раньше назывались образцовыми. И открытие — сегодня за тавтологию всех придется извинять — банка «Открытие» в этом месте очень важно и для вас, и для региона. Потому что задачи, которые перед нами стоят — это огромные проекты, и строительные, и инфраструктурные, которые нужно финансировать. Без денег ни одно хорошее дело ни начать, ни закончить невозможно».
В качестве интерьерного решения для банка нового формата выбрали стиль «мягкий лофт». Натуральные отделочные материалы соседствуют с фрагментами оригинального конструктива. Много естественного света, плюс теплый искусственный — при таком освещении глаза не будут испытывать дискофморта ни у сотрудников, ни у клиентов. Множество живых растений — деловое зонирование решили сделать «зеленым».
«Здесь можно оценить всю современность эко-дизайна, — говорит управляющий банком «Открытие» в Томске Олеся Гребнева. — Круглые столы с мягким освещением, зеленую зону — искусственных цветов мы не приемлем. Простота, легкость. Уверена, что этот офис станет примером высокого уровня сервиса для всех клиентов нашего региона».

«Мы несколько лет подряд проводили исследование морально-психологического климата в коллективе, — говорит замдиректора департамента управления сетью банка «Открытие» Илья Гринберг. — Изучали, насколько люди вовлечены в работу, насколько мотивированы. Оказалось, что у многих наших сотрудников работа в приоритете. Надеюсь, что в новом офисе им будет комфортно и уютно».
Площадь нового офиса — более 1200 квадратных метров. Ежедневно здесь могут обслуживаться до 150 человек. Каждый этаж имеет свой функционал. На первом работают с физическими и юридическими лицами, а также обслуживают «премиальных» клиентов. Пространство продумано до мелочей. Например, столы для работы с физлицами — круглые, для комфортного («на равных») общения человека с сотрудником банка. Для клиентов с детьми оборудована игровая зона — пуфики и тумба со встроенными планшетами. В гаджеты загружены игры-развивайки для малышей и ребятишек постарше — от 2 до 10 лет.
У входа посетителей встречает информационная панель — интерактивный девайс для самостоятельной работы. Здесь клиент может посмотреть адреса и время работы офисов, банкоматов в других частях города, а также изучить нужную документацию по кредитам, оставить заявку на какой-либо из банковских продуктов — на кредит наличными или кредитную карту. Это удобно для тех, кто пока не умеет пользоваться мобильным банком — консультанты банка могут обучить этому всех желающих.
В этом — центральном — офисе пять банкоматов. Три из них, на входе, работают круглосуточно. Два находятся в операционном зале. Все банкоматы суперсовременные: воспользоваться ими можно и без карты, если она привязана к телефону. Есть удобное отделение для выдачи кэша. Ввод пароля от чужих глаз скрывают защитные панели.

На всей территории офиса работает бесплатный вай-фай. Вкупе с мягкими диванами это означает, что ожидать своей очереди к специалисту (если таковая возникнет) будет комфортно и не скучно.
На втором этаже расположился ипотечный центр. Здесь можно найти для себя подходящие условия кредита на покупку квартиры — банк не так давно снизил ставки по трем льготным программам «Госпрограмма 2020», «Семейная ипотека» и «Военная ипотека». Там же оборудованы переговорные комнаты — чтобы клиенты банка могли быть уверены в приватности своих бесед с банкирами. Администрация банка решила быть на высоте — управление банком будет вестись из кабинетов второго этажа.
Таким образом, офис «Открытия» в центре города предлагает томичам весь комплекс банковских услуг: розничные клиенты могут оформить ипотечный кредит, дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, открыть обезличенный металлический счет и вступить в Негосударственный пенсионный фонд, приобрести страховые продукты компании «Росгосстрах», воспользоваться услугами МФЦ. Представители бизнеса могут здесь подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект.
Кроме того, в офисе на Набережной реки Ушайки есть депозитарий с большим выбором сейфовых ячеек. В которых можно хранить не только деньги, ценные бумаги и драгоценности, но и ценные вещи более крупного формата — например, антикварную картину или дорогую шубу.
«Мне приятно работать с банком «Открытие», это профессионалы высочайшего класса, — говорит на презентации банковского офиса гендиректор «Карьероуправления» Екатерина Собканюк. — Хочу пожелать, чтобы вы побольше выдавали денег строительному комплексу. Ну, а я вам обещаю, что ближайший проект дома мы вам отдадим в эскроу-счета. Стоимость проекта около 700 млн рублей. Успехов вам и удачи!».
«Мы являемся клиентами банка, — говорит директор ТТСТ Ольга Гудожникова. — Томский техникум социальных технологий — уникальная организация, которая осуществляет профобразование на территории области для людей с ОВЗ и инвалидностью. Банк «Открытие» — наш партнер во многих мероприятиях и социальных проектах — например, День добра, Мир без границ или чемпионат профмастерства Абилимпикс. У этого банка человеческое лицо!». Новый офис оборудован устройствами для комфортного пребывания маломобильных граждан.
Воспользоваться услугами банка можно каждый будний день с 9 до 19, в субботу — с 10 до 16 часов, без перерыва на обед. Выходной день — воскресенье.
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