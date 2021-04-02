Таким образом, офис «Открытия» в центре города предлагает томичам весь комплекс банковских услуг: розничные клиенты могут оформить ипотечный кредит, дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, открыть обезличенный металлический счет и вступить в Негосударственный пенсионный фонд, приобрести страховые продукты компании «Росгосстрах», воспользоваться услугами МФЦ. Представители бизнеса могут здесь подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект.