«Зданию больше 170 лет, — говорит замгубернатора Томской области Евгений Паршуто. — Одно из типовых зданий, которые раньше назывались образцовыми. И открытие — сегодня за тавтологию всех придется извинять — банка «Открытие» в этом месте очень важно и для вас, и для региона. Потому что задачи, которые перед нами стоят — это огромные проекты, и строительные, и инфраструктурные, которые нужно финансировать. Без денег ни одно хорошее дело ни начать, ни закончить невозможно».