Отель «Прибой»: cибиряков приглашают отдохнуть в Лазаревском на Черном море

Полезно

Для удачного отдыха необходимо заранее продумать каждую деталь. Важно не только определиться с местом отдыха, но выбрать подходящий отель. Для тех, кто отправляется на Черное море, возможно, оптимальным решением станет Отель Прибой Лазаревское, который предлагает выгодные условия для каждого гостя. Здесь хорошо развита транспортная инфраструктура, предлагаются разнообразные развлечения, поддерживается высокий уровень обслуживания. Это отличная возможность для отдыхающих с комфортом насладиться отпуском на море, не думая о повседневных заботах. А при участии в программе лояльности для держателей карт «Мир» можно еще и получить кешбэк 20%.



Расположение

Гостиница «Прибой» находится прямо на берегу Черного моря. Пляж и водные развлечения в шаговой доступности. Здесь можно весело провести время, отдохнуть от повседневных обязанностей, расслабиться после сложной работы. В отеле создана прекрасная атмосфера для спокойного отдыха и восстановления сил, а также есть возможность для проведения деловых встреч и корпоративных мероприятий.

Мягкий черноморский климат на позволяет обеспечить комфортные условия проживания в любое время года. Среди важных особенностей следует выделить такие:

♦ Вид на море. Во всех номерах есть вид на море, что позволяет насладиться прекрасной природой и пейзажами без дополнительной оплаты.

♦ Номера обустроены с максимальным комфортом. В каждом из них есть кондиционеры, а также необходимые удобства для проживания. Обслуживание номеров производится круглосуточно. ♦ Пляж находится в десяти метрах от отеля, что позволяет в любой момент оказаться на море и насладиться пляжным отдыхом. Здесь есть катамараны, яхты, кафе и прочие развлечения для туристов.

За дополнительную плату гости могут получить санаторное лечение, косметологические услуги, можно посетить спортивный зал или салон красоты. Гостям предлагается обширная экскурсионная программа с трансфером. В непосредственной близости есть Национальный Парк Сочи, который можно посетить во время поездки.

Инфраструктура и развлечения

Отель «Прибой» расположен в Лазаревском. Это относительно небольшой поселок, поэтому здесь можно спокойно отдохнуть от повседневной суеты. Здесь есть все удобства, магазины, хорошо развито транспортное сообщение. В отеле всего около ста номеров, что позволяет качественно обслужить каждого клиента.

Рядом с отелем расположены многочисленные рестораны и бары на любой вкус. Открытый подогреваемый бассейн доступен в высокий сезон, где можно поплавать и насладиться отдыхом с детьми.