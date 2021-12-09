От заката до рассвета: чем привлекательна ночная смена

– Вижу в ночной смене только плюсы, – признается сотрудник ночной смены Банка Хоум Кредит Анастасия Тушина . – Сейчас я работаю с 17:15 до 5:45. Очень удобно: у меня взрослый ребенок, учится с первой смены. Вечером, когда я ухожу на работу, они с бабушкой садятся делать уроки. Пока я зарабатываю деньги, они грызут гранит науки и ночью спят. Мне спокойно. Утром возвращаюсь со смены, ребенок просыпается в школу. Я пью с ним чай, провожаю его на занятия. Пока он учится, я отсыпаюсь. Но так не каждый день. У меня график два через два. Я сама могу его спланировать на месяц вперед. Руководство всегда прислушивается.



Работа ночью дается мне легко. Может, потому, что я – сова. А, может, потому что нет стресса, который испытываешь, когда идешь в нелюбимый коллектив. Мы все здесь сдружились, давно друг друга знаем и поддерживаем, такая домашняя атмосфера: кто в тапочках ходит, кто какао пьет.

