От заката до рассвета: чем привлекательна ночная смена
Ночь из жизни сотрудника контактного центра Банка Хоум Кредит.
Большинство из нас привыкли к графику с 9 до 18 часов и нам трудно представить, что у кого-то пик активности приходится на ночь. Какие плюсы могут быть в сменах от заката до рассвета? Кто хочет работать, когда город спит? Об этом мы спросим у людей, которые работают в ночную смену. Идем в гости в контактный центр Банка Хоум Кредит. Познакомимся с сотрудниками, узнаем, что их привлекает в ночной смене, выпьем кофе с видом на ночной город и узнаем, как оставаться бодрым до утра.
На часах почти 5. Когда у большинства людей рабочий день подходит к концу и они раздумывают, что приготовить на ужин, Светлана Хомук идет на работу. Она – лидер команды в ночной смене Банка Хоум Кредит.
– Я – ночной человек. У меня мозг просыпается только к шести вечера. Ночью и энергии больше, и комфортнее работать, мне кажется, – признается лидер команды ночной смены Банка Хоум Кредит Светлана Хомук. – Я почти 4 года проработала здесь днем, поглядывая на ночную смену. Но не могла себе позволить, потому что ребенок был маленький. Теперь, когда подрос и может оставаться с бабушкой, наконец, перешла. И, знаете, ни разу не пожалела об этом.
Работа и днем, и ночью в контактном центре Хоум Кредит Банка та же, рассказывает Светлана: также звонят клиенты, задают те же вопросы, операторы отвечают и советуют, как решить задачи. Но есть небольшое отличие в специфике: ночью от сотрудника контактного центра требуется больше ответственности.
– Днем сотрудник может получить больше технической поддержки. Если ночью какой-то форсмажор происходит, все действия и решения – на тебе. Поэтому нужно чуть больше ответственности и понимание важности: вся Россия спит, и только эта контактная группа может помочь клиентам. Ведь до недавнего времени только в Томске был ночной контактный центр, – говорит Светлана Хомук. – Важные качества для сотрудника ночной смены: умение принимать решения и желание развиваться. Вся информация есть, нужно лишь захотеть ее изучать. Самостоятельность и ответственность сотрудника актуальны и днем, но ночью отсутствие этих качеств ощущается острее.
С радостью готов учиться новому сотрудник ночной смены контактного центра Камиль Аплин. Студент второго курса уже год заступает на смену с закатом. Считает, это лучшее решение для его активной жизни.
– Я активно занимаюсь общественной деятельностью и молодежной политикой, состою в Молодежной ассамблее народов России, увлекаюсь татарской культурой в регионе. Поэтому работа в ночную смену для меня – отличный вариант, – говорит сотрудник ночной смены Банка Хоум Кредит Камиль Аплин. – Что я успел бы, с утра до вечера проводя в офисе? Ничего. Пришел с работы, поужинал и – спать. А так: отработал, вернулся со смены, поспал и пошел по делам. У меня график с 7 вечера до 6 утра. Могу корректировать его, как удобно. Тем более, работу ночью переношу легко, кофе давно не пью. Мой рецепт ночной активности – хорошо выспаться перед сменой. Часов 6-8 и ты – как огурчик.
Помимо всего прочего, моя работа помогает развивать личные качества: умение общаться с людьми и строить диалог, работа с возражениями, отстаивание своего мнения, – все это мне очень пригождается в общественных делах.
Помимо всего прочего, моя работа помогает развивать личные качества: умение общаться с людьми и строить диалог, работа с возражениями, отстаивание своего мнения, – все это мне очень пригождается в общественных делах.
Хороший бонус для Камиля и других сотрудников-студентов Хоум Кредит Банка – возможность брать учебный оплачиваемый отпуск. Такое сегодня может предложить далеко не каждый работодатель.
Среди других пунктов «за» работу в Банке Хоум Кредит:
корпоративный детский сад
дополнительное медицинское страхование
бесплатное обучение
реальная перспектива карьерного роста
удобный график
система бонусов и поощрений
Сотрудникам ночной смены доступны все эти бонусы. Как они сами говорят: все и чуточку больше - оклад выше, к «дневной» зарплате прибавляется повышающий «ночной» коэффициент.
Хорошая зарплата стала одним из главных критериев для работы в ночной смене для Анастасии Тушиной. Еще одна причина – коллектив, с которым она сдружилась, работая вечерами. Вот уже год Анастасия ходит на работу к 17:15. Точнее, по ее словам, переходит из дома в дом, потому что атмосфера в контактном центре ночью дружеская.
– Вижу в ночной смене только плюсы, – признается сотрудник ночной смены Банка Хоум Кредит Анастасия Тушина. – Сейчас я работаю с 17:15 до 5:45. Очень удобно: у меня взрослый ребенок, учится с первой смены. Вечером, когда я ухожу на работу, они с бабушкой садятся делать уроки. Пока я зарабатываю деньги, они грызут гранит науки и ночью спят. Мне спокойно. Утром возвращаюсь со смены, ребенок просыпается в школу. Я пью с ним чай, провожаю его на занятия. Пока он учится, я отсыпаюсь. Но так не каждый день. У меня график два через два. Я сама могу его спланировать на месяц вперед. Руководство всегда прислушивается.
Работа ночью дается мне легко. Может, потому, что я – сова. А, может, потому что нет стресса, который испытываешь, когда идешь в нелюбимый коллектив. Мы все здесь сдружились, давно друг друга знаем и поддерживаем, такая домашняя атмосфера: кто в тапочках ходит, кто какао пьет.
Работа ночью дается мне легко. Может, потому, что я – сова. А, может, потому что нет стресса, который испытываешь, когда идешь в нелюбимый коллектив. Мы все здесь сдружились, давно друг друга знаем и поддерживаем, такая домашняя атмосфера: кто в тапочках ходит, кто какао пьет.
Со сном сотрудники ночной смены борются по-разному: кто пьет кофе, кто – чай, кто – энергетики. Некоторые в перерывах висят на турнике, а кто-то проводит его в зоне отдыха. Но, в основном, рассказывают сотрудники, спать не хочется – постоянные звонки держат в тонусе. Небольшое затишье происходит, лишь когда «пересекаются» часовые пояса.
– По большей части мы разговариваем с Дальним Востоком, захватываем часть Москвы: люди приходят с работы, у них возникают вопросы. Мы им помогаем. Под утро просыпаются Камчатка, Сахалин. Всегда стараемся, чтобы человек ушел от нас с хорошим настроением, – рассказывает Светлана Хомук. – Иногда клиенты между делом интересуются: «Как там у вас в Москве сегодня? Тепло, наверное?». А мы говорим: «Не знаем, как там в Москве, а у нас в Сибири…». Люди удивляются, номера-то у нас московские.
Среди сотрудников ночной смены люди разного возраста. Некоторые выбирают такой график, потому что удобно совмещать: например, студенты днем учатся, фрилансеры берут заказы на дневное время. Кстати, нередко сотрудниками ночной смены становятся геймеры. Людям, которые привыкли проводить ночь за компьютером, сложно подстроиться под дневной график.
– У нас есть «своя» система бонусов и поощрений. Если сотрудник быстро или хорошо справился с заданием, я от себя могу порадовать его шоколадкой или прикольной наклейкой. Из таких мелочей и внимания складывается хорошее настроение, – рассказывает Светлана Хомук. – Я стараюсь поддерживать своих ребят. Если у нас совпадают перерывы, мы можем устроить совместные посиделки или мини-игры. А раз в пару месяцев собираемся вне работы, чтобы пообщаться на личные темы и отдохнуть. Это сплачивает группу и дает заряд энергии на будущее.
Ночью в контактном центре намного тише. Здесь остается человек 15. Иногда можно и свет приглушить, если устал под утро, говорят сотрудники. Но Светлана это время не застает. Ее рабочая смена заканчивается в 2:45 ночи. У входа уже ждет такси, оплаченное организацией, которое доставит ее домой. Еще есть время поспать и утром начать новый день.
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Декабрь 2021.
Если вы хотите стать частью команды Банка Хоум Кредит, запишитесь на собеседование здесь.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ.
Декабрь 2021.