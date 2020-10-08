Освоить высокооплачиваемую профессию с нуля: где томичи получают IT-специальности

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Сегодня профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным профессионалом. А ещё это возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам.

Компьютерная академия «ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов и компьютерных дизайнеров.

Думаете, учиться поздно или освоить новую профессию вам не по силам? Компьютерная академия «ШАГ» обучает с нуля, независимо от возраста и образования.

Фото: компьютерная академия «ШАГ»

Компьютерная академия «ШАГ» — это 98 филиалов в 21 стране мира. Качество образования и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

Программа курсов создана практикующими специалистами из профильной индустрии (программисты, системные администраторы, web-разработчики, фотографы, дизайнеры) по современным международным стандартами и построена в первую очередь на практических занятиях. Студентам расскажут то, о чём не написано в учебниках.

Методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники «ШАГа» могли достойно показать себя перед работодателем.

IT-программы компьютерной академии «ШАГ» считаются одними из самых актуальных на сегодняшнем рынке.

Все студенты обеспечиваются современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже тогда, когда по каким-либо причинам нельзя посетить занятие.

Фото: компьютерная академия «ШАГ»

В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, благодаря чему можно получить международные сертификаты уже в процессе обучения. Каждый успешный студент курса получает диплом международного образца. Выпускники академии «ШАГ» работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazon и многих других.

Записывайтесь на новый поток обучения в компьютерную академию «ШАГ»!

Познакомиться с академией и узнать подробные условия обучения можно во время дня открытых дверей, который пройдет 10 октября в 12:00. Здесь вас ждут экскурсия по академии, демонстрация работ студентов, индивидуальные консультации и презентация каждой программы. Зарегистрироваться можно уже сейчас по ссылке.