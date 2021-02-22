Опасный фишинг: Роскачество предупредило о мошенничестве с продажей тестов на антитела к COVID-19

Роскачество предупредило о новом типе мошенников, якобы продающих тесты на антитела к COVID-19, а также другие медицинские товары и электронику с помощью фишинговых онлайн-магазинов.

«При покупках онлайн важно быть максимально внимательным и бдительным, несколько раз перепроверять ресурс, на котором собираетесь оформить заказ, особенно когда дело касается незнакомых сайтов. Приобретайте тесты на антитела только в проверенных и известных магазинах (а лучше всего в аптеках). Такие тесты обязательно должны иметь регистрационное удостоверение», — отмечает руководитель центра цифровой экспертизы Антон Куканов.





В ведомстве отмечают, что страницы фейковых онлайн-магазинов выглядят как настоящие: с корзинами, ассортиментом и формой оплаты, с выставлением счета и прочим. Однако в итоге при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника, и никакого товара жертва, конечно, не получает. Концов будет не найти – на сайте указываются адреса и реквизиты уже не существующих (или не существовавших никогда) фирм.