Опасный фишинг: Роскачество предупредило о мошенничестве с продажей тестов на антитела к COVID-19
Роскачество предупредило о новом типе мошенников, якобы продающих тесты на антитела к COVID-19, а также другие медицинские товары и электронику с помощью фишинговых онлайн-магазинов.
«При покупках онлайн важно быть максимально внимательным и бдительным, несколько раз перепроверять ресурс, на котором собираетесь оформить заказ, особенно когда дело касается незнакомых сайтов. Приобретайте тесты на антитела только в проверенных и известных магазинах (а лучше всего в аптеках). Такие тесты обязательно должны иметь регистрационное удостоверение», — отмечает руководитель центра цифровой экспертизы Антон Куканов.
В ведомстве отмечают, что страницы фейковых онлайн-магазинов выглядят как настоящие: с корзинами, ассортиментом и формой оплаты, с выставлением счета и прочим. Однако в итоге при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника, и никакого товара жертва, конечно, не получает. Концов будет не найти – на сайте указываются адреса и реквизиты уже не существующих (или не существовавших никогда) фирм.
На что нужно обращать внимание. Советы экспертов:
Проверьте среднюю цену. Насторожитесь, если видите огромные скидки. Часто цена на товары фейковых онлайн-магазинов ниже рынка на 50% и больше.
Проверяйте, на настоящем ли сайте вы находитесь: верное ли доменное имя в адресной строке браузера, есть ли HTTPS и SSL (символ замочка)? Фишинговые магазины могут также маскироваться под настоящие, заменяя одну букву в названии (например, «о» на «а»). На первый взгляд подмену заметить трудно.
Лучше не переходите по ссылке из письма, поддавшись интересу к выгодному предложению, а вводите адрес магазина самостоятельно. Если вы не знаете магазин, в котором собираетесь приобрести товар, поищите о нем информацию в интернете. Если не можете найти сведений, лучше не вводить свои данные на таком сайте и не рисковать.
Учтите, что фейковые магазины могут создавать фейковые сайты отзывов и наполнять их положительными отзывами о своих же сайтах. Будьте внимательны к положительным отзывам, написанным подряд и как будто под копирку.
Обязательно проверяйте, кому вы переводите деньги. Главный стоп-фактор – перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек. Если интернет-магазин предлагает такой вариант оплаты, лучше ничего в нем не покупать и найти другой сайт.
Используйте антивирус: в некоторых случаях он заблокирует переход на заведомо фишинговый сайт. Однако следует не слепо на него полагаться, а воспринимать лишь как помощника в вопросах интернет-безопасности.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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