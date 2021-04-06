Охрана здоровья и медицинское страхование. Какой полис ДМС выбрать?

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Охрана здоровья и медицинское страхование — вещи совершенно взаимосвязанные. Медицинское страхование является одним из основных аспектов охраны здоровья. Охрана здоровья и медицинское страхование государственное, предусматривает государственную программу по защите здоровья населения. Все граждане РФ подлежат обязательному медицинскому страхованию либо по месту работы, либо по месту жительства или учебы. Что касается цены, то у услуги медицинская страховка в России стоимость небольшая и вполне доступная.

Благодаря медицинскому страхованию, стало возможным контролировать процесс качественного предоставления медицинских услуг населению. Охрана здоровья в данном случае осуществляется благодаря полному ведению учета предоставляемых услуг и получению отчетности от государственных и муниципальных лечебных учреждений в Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Однако, помимо обязательного медицинского страхования и заботы государства о вашем здоровье, следует также и самому думать об охране своего здоровья. Для этого страховыми компаниями предусмотрено добровольное медицинское страхование здоровья.

Охрана здоровья и медицинское страхование добровольное является важным шагом на пути к успеху каждого человека, ведь только сам гражданин может знать, к каким именно болезням он склонен, и заключить договор добровольного медицинского страхования по перечню предлагаемых услуг. Наша компания готова прийти к вам на помощь при выборе оптимальной программы добровольного страхования здоровья и выборе страховой компании.

Полис ДМС. Стоимость

Многие компании и граждане России и СНГ желают оформить полис добровольного медицинского страхования, в этой связи их в первую очередь интересует связанная с набором услуг полиса ДМС стоимость страхования.

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При оформлении полиса ДМС вы получаете: качественную медицинскую помощь, широкий спектр медицинских услуг по более низкой стоимости, возможность приобретения для своих родных полиса ДМС по корпоративным тарифам, медицинское обслуживание в лучших клиниках Москвы и др. регионов, и многое другое.