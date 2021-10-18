«Одобрено за пять минут». «Стыдные вопросы» о микрофинансовых организациях

Что делать, когда денег нет, а попросить «занять до зарплаты» не у кого? Идти в банк за кредитом? Но это долго. Для многих выход один — обращаться в микрофинансовые организации. «Брал деньги на 15 дней. Каких-то страхов не испытывал, так как был уверен в своей платежеспособности, — рассказывает редакции Сергей. — Увидел МФО, там одобрили, и я взял. Переплата была около 100 рублей в день». Исследование платежного сервиса Qiwi показало, что в пандемию почти каждый третий россиянин (29%) был вынужден впервые занять деньги в микрофинансовых организациях. Так на начало апреля, по данным Центробанка, жители Томской области были должны микрофинансовым организациям 276 млн рублей. За год популярность услуг МФО выросла в два с лишним раза. При этом доля просроченной задолженности по основному долгу на срок более 90 дней составила менее 1%. На что же обращать внимание при выборе МФО? Правда ли, что деньги там выдаются под огромные проценты? Эти вопросы мы задали экспертам Центробанка.

Зачем нужны МФО? Есть же банки?

Банки работают далеко не во всех населенных пунктах, особенно небольших, удаленных. Поэтому рынок МФО — это небольшая, но очень важная часть российской финансовой системы. Кроме того, зачастую малому бизнесу и микропредприятиям — например, семейному бизнесу — получить кредит в банке непросто. Например, деньги могут понадобиться на короткий срок — закупить нужный товар, отремонтировать необходимую технику или оборудование. В этих случаях и могут помочь МФО. К тому же, любое оформление кредита — дело далеко не быстрое. А если не будет МФО, люди будут обращаться к нелегальным кредиторам, и тогда велик риск обмана.

Кто контролирует деятельность микрофинансов? Куда можно обращаться с жалобой?

Контролирует деятельность МФО Банк России. Регулятор ведет реестр МФО и надзирает за ними — в том числе следит за тем, чтобы МФО соответствовали критериям по финансовой устойчивости, соблюдали права потребителей. Если же организации, выдающей себя за МФО, нет в реестре — это не МФО, а нелегальный кредитор. «За последние годы рынок МФО стал гораздо более цивилизованным, клиентоориентированным, получать займы можно быстро и комфортно (в том числе онлайн), не боясь «подводных камней». Основная проблема — это нелегальные кредиторы, которые маскируются под МФО. Они обманывают людей, подрывают репутацию микрофинансового рынка. Если вам стало известно о деятельности таких организаций, обязательно сообщайте эту информацию в Банк России и в правоохранительные органы. Такие сведения помогут в работе по очищению рынка от нелегальных игроков», — говорит директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. Для того, чтобы было проще отличить легальный МФО от нелегального кредитора Банк России и «Яндекс» запустили совместный проект по маркировке сайтов. Если набрать название компании в поисковике, то в результатах выдачи рядом с названием МФО будет стоять значок — синяя «галочка» Это знак того, что организация есть в реестре Банка России.

Под какой максимальный процент МФО может выдать займ? Он правда будет огромным?

Максимально возможный процент под потребительский заем 1% в день, но если брать небольшую сумму на короткий срок — то это совсем немного. Более того, 365% за год не набежит. Закон прямо устанавливает предельную задолженность в 1.5 суммы займа. Причем это подразумевает любые платежи (неустойку, штрафы, пени и так далее). То есть, взяв 1 января 1000 рублей, 31 декабря вы должны будете отдать максимум 2500 (1000 рублей долга и 1500 сверху), но никак не 4650 рублей. Почему в МФО процент выше, чем в банке? Просто займ выдается быстро, зачастую без справок о доходах, без оценки кредитной истории. Значит — выше и риск того, что кредит могут и вовсе не вернуть. При этом, все понимают, что спрос на такие условия есть и будет. Если же запретить МФО работать, то люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, могут уйти к нелегальным кредиторам и их права вообще не будут никак защищены. «Законом установлены предельные ставки по займам и другие ограничения — то есть МФО ни при каких обстоятельствах не возьмет с вас космические проценты, не заберет квартиру. При этом по закону работать на рынке могут только те организации, которые внесены в реестр Банка России. Они поднадзорны регулятору, Банк России контролирует, соблюдают ли они требования законодательства, не нарушают ли права потребителей», — отмечает директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

А отобрать квартиру могут?

Выдавать гражданам займы под залог жилья МФО запрещено. Закон действует с ноября 2019-го. Если такие условия вам предлагают — наверняка перед вами нелегал. Заключать с таким договоры на любых условиях — значит подвергаться риску. Лучше сообщите о такой компании в правоохранительные органы и в Банк России.

Если я просрочу выплату, то что потом будет? Придут коллекторы?

Передача долга кому-то, кроме профессионального кредитора (банка, МФО) или коллектора запрещена законом. МФО передают коллекторам лишь малую часть просроченной задолженности — самые тяжелые случаи. «Взыскание просроченной задолженности — чувствительная тема, — соглашается Илья Кочетков. — Конечно, взаимодействие с должниками должно быть цивилизованным. Закон определяет круг лиц, которые могут взыскивать задолженность, — это или профессиональные кредиторы, или коллекторы. В законе прописано, каким критериям должны соответствовать взыскатели, способы взаимодействия с должником — например, нельзя звонить по ночам или угрожать жизни и здоровью. Недавно вступил в силу еще один закон, который также принимался по инициативе Банка России. По нему для взаимодействия с членами семьи, соседями, родственниками должника и другими людьми, кредиторам или коллекторам придётся получить их согласие. Раньше было достаточно только согласия самого заёмщика. Все эти меры способствуют наведению порядка в вопросах взыскания просроченной задолженности».

Деятельность коллекторов тоже регулируется законом, который, например, запрещает угрожать расправой, а уж тем более применять физическую силу к заемщику. После принятия Федерального закона № 230, регулирующего работу коллекторов, количество жалоб, связанных с взысканием задолженности, только за 2020 год снизилось почти в два раза. Напомним, что порядок работы коллекторов также строго регламентируется законом. Например, они не могут угрожать или применять физическую силу. Пожаловаться на действия коллекторов можно в службу судебных приставов.

Какая же польза от МФО?

«Получить заем в МФО очень просто, микрофинансовые организации помогают людям и компаниям, которым нужны деньги здесь и сейчас. Но перед тем, как брать деньги в долг, нужно подумать, как вы будете их отдавать. Долг не исчезнет сам собой и нужно заранее спланировать его возврат в установленные договором сроки. Такой подход позволит вам избежать закредитованности, сохранить хорошую кредитную историю», — резюмирует директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. Эксперты подчеркивают, что сегодня настоящую опасность для граждан представляют именно нелегальные финансовые организации. Подавляющее большинство страшных историй, которые люди связывают с работой МФО, на самом деле связаны именно с «черными кредиторами».