Обыск, допрос и заключение под стражу в СИЗО: что делать?

Что делать, если к вам пришли с обыском? Как действовать, если забрали на допрос? Что можно и что нельзя взять с собой в камеру СИЗО? Юрист Алексей Прянишников и руководитель ОНК по Томской области Иван Шевелев дали несколько рекомендаций: как себя вести и что нужно делать?

Что делать, если к вам пришли с обыском

Основания и порядок производства обыска, в том числе обыска в жилище, урегулированы ст. 182 Уголовно – процессуального кодекса РФ. Проводится он только в рамках возбуждённого уголовного дела и при наличии достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Достаточными данными полагать может являться что угодно: рапорт сотрудника правоохранительных органов, данные, предоставленные оперативными сотрудниками этих органов. По общему правилу, обыск в жилище производится на основании судебного решения, которое суд выносит по ходатайству следователя. Практика показывает, что суды особо не утруждают себя копанием в подробностях при рассмотрении таких ходатайств, и следователи всегда находят понимание у судей. Из общего правила есть исключения: когда проведение обыска, по мнению следователя, не терпит отлагательств, обыск могут провести и по одному лишь постановлению следователя, который уже после обыска направляет соответствующие материалы в суд для проверки законности проведения такого обыска. С обыском могут прийти с 6 до 22 часов, но в случаях, не терпящих отлагательств, это может быть и ночное время. В зависимости от степени хитрости следователя, позвонив/постучав в дверь, он может напрямую представиться следователем и обозначить реальную цель визита, либо обозначить себя соседом, которого вы затопили, сантехником и т.д. Были случаи, когда жильцов квартиры выманивали на улицу под предлогом необходимости переставить автомобиль, якобы мешающий проехать. Делается это для того, чтобы как можно быстрее зайти в жилище, застать его обитателей врасплох и не дать вызвать адвоката. Если понятно, что за дверью следователь, желающий провести обыск, нужно вежливо попросить предоставить вам время для звонка адвокату и его прибытия. Тут важно понимать, что согласно закону, адвокат вправе присутствовать при производстве обыска, но следователи часто не считают своей обязанностью дожидаться прибытия адвоката, а во время обыска адвоката часто не впускают в жилище, ссылаясь на норму закона, дающую следователю право запретить вам до окончания обыска общаться с иными лицами.

Так что нужно быть готовым к тому, что разбираться со всей этой ситуацией вам придётся самостоятельно, в связи с чем имеется ряд рекомендаций: — Не храните дома (да и вообще не приобретайте и нигде не храните) разнообразные запрещенные предметы и вещества, они в любом случае ничего хорошего вам не принесут. — Будьте вежливы с людьми, пришедшими к вам на обыск. Тут можно услышать разные точки зрения о работе людей в погонах, но вежливость никто не отменял. Да, они пришли к вам не с целью подарить новый айфон или ноутбук, а скорее напротив. Но если вы не близкий родственник генпрокурора или не Джон Уик, этот визит следует воспринимать как такую же неизбежность, как снег в Сибири зимой. А вежливость, во-первых, позволит вам в какой-то мере расположить к себе визитеров, а во-вторых, избежать проблем с законом. Да и вообще, все мы люди, нужно помнить об этом. — Помните, что следственная группа имеет право вскрыть вашу дверь, если вы в разумное, в их понимании, время не откроете дверь сами. Для начала звоните адвокату. Если адвоката у вас попросту нет, либо готовый приехать к вам адвокат, не подоспеет в короткое время, а люди за дверью проявляют настойчивость и грозятся выломать ее, не испытывайте их терпение – выломанную дверь нужно будет ремонтировать, на это нужны деньги, которые вам и без этого будет куда потратить после обыска (на адвокатов, на покупку новых телефонов, компьютеров, прочих гаджетов, изъятие которых при обысках стало традицией). — Вам нужно за счет переговоров лишь выиграть время, чтобы подготовиться к обыску. Например, подготовить блокноты и ручки по числу проживающих совершеннолетних, способных наблюдать за обстановкой в жилище во время обыска, и фиксировать увиденное (да, вам придётся много писать, надеяться на память в такой стрессовой ситуации крайне не рекомендую). Если вы проживаете не один, нужно подготовить живущих с вами людей к обыску, кратко все объяснив и попросив расположиться в каждом из помещений жилища с блокнотом и ручкой, следить за каждым движением нагрянувших к вам «гостей» и фиксировать всё, что происходит. Каким-либо образом «готовиться» к обыску, пытаясь выкинуть из окна что-то, что кажется вам просто необходимым выкинуть, крайне не рекомендую. Во-первых, как говорилось выше, нельзя хранить дома запрещенные предметы. Во-вторых, не нужно считать пришедших к вам дураками, которые не способны выставить наблюдение под окнами вашего дома – будете в итоге выглядеть глупо именно вы. В-третьих, вы этим самым только настроите пришедших к вам на крайне негативное отношение к себе, все это в итоге приведет к более тщательному обыску и к потере большего времени на это сомнительное удовольствие. — Итак, дверь вот-вот начнут ломать, адвоката у вас нет в принципе/он есть, но не успеет приехать, вы одеты, у вас есть блокнот и ручка, проживающие с вами расставлены на позиции с блокнотами и ручками – можно открывать дверь и впускать «гостей». При этом надо вежливо попросить следователя и всех членов группы представиться, предъявив служебные удостоверения (понятых – паспорта) и переписать их ФИО в блокнот. Запомните, что главным лицом в группе является следователь, со всеми вопросами по ходу обыска обращайтесь только к нему. Следователь обязан зачитать постановление и дать вам с ним ознакомиться. Именно ознакомившись с постановлением, вы поймете, в связи с чем именно, по какому делу пришли «по вашу душу». Выясните, в качестве кого вы проходите по уголовному делу. Основные сведения, как то: суд (следователь), вынесший постановление, номер уголовного дела, статья, по которой возбуждено уголовное дело, перепишите в блокнот (фотать не дадут, так как гаджеты изымут). — Вежливо попросите прежде всего следователя и всех пришедших к вам не расходиться по помещениям без вашего контроля и постарайтесь договориться «на берегу» о проведении обыска под вашим контролем, чтобы все перемещения и манипуляции с предметами интерьера и вещами производились у вас на глазах. Если ваши «гости» откажут в этом, зафиксируйте отказ в блокноте. — Не оказывайте физическое сопротивление членам следственной группы и понятым, это наказуемо и в любом случае пользы не принесет. — При требовании выдать мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты помните о главном: доступ в них должен быть заблокирован надежным паролем, никаких face-id и отпечатков пальцев. Разблокировать доступ и выдавать пароли вы не обязаны, просто выдайте заблокированные устройства – и все на этом. — Если вдруг увидите, что у кого-то из членов следственной группы/понятых что-то выпало из кармана или обнаружите, что в жилище появилось что-то новенькое, что вам точно не принадлежит, ни в коем случае не берите это в руки, в рот и не пинайте ногами. Обратитесь к обронившему, что у него «выпал пакетик», и попросите поднять, обратитесь с этим к следователю. Если вы не видели, что новый предмет у кого-то выпал, скажите о находке следователю и так же не касайтесь предмета ни одной из частей тела и не просите вашего кота или собаку потрогать его. Описание находки, конкретное место, где она была обнаружена, как она была обнаружена, внесите в блокнот. — Закон предписывает следователю принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни как проживающих в жилище, так и других лиц. Как известно, благодаря некоторым правоохранителям, кадры из частной жизни с обысков довольно часто попадают в руки к представителям СМИ и телеграм-каналов, которые принято называть «желтыми» или «помойками». Поэтому, если вы заметили, что кто-то из членов группы или понятые ведут скрытую съёмку, немедленно обратите на это внимание следователя и попросите его пресечь эти действия в целях защиты частной жизни, сами никого не трогайте, телефоны и камеры из рук не вырывайте. О выявленной съёмке, а также о мерах, принятых/не принятых следователем к её пресечению, сделайте отметку в блокноте. — Тщательно следите за тем, что у вас изымают, принимая активное участие в составлении описи изъятого, внимательно изучите опись изъятого, проверьте правильность и полноту сведений об изъятых предметах (марки, модели гаджетов, материал, из которого изготовлено изъятое, цвета, название и примерное содержание изъятых документов, количество изъятых предметов). — Внимательно прочитайте протокол обыска, проверьте опись изъятого и требуйте внесения в него всех ваших замечаний (вот здесь и пойдут в ход все записи из вашего блокнота, которые вы делали в ходе обыска), в замечаниях расписывайте подробно всё, что считаете нужным, не нужно стесняться. — Если в жилище нашли что-то, вам не принадлежащее, подробно опишите в протоколе ситуацию с находкой, отдельно укажите, что вы этого предмета не касались. Если предмет «выпал» у кого-то из ваших «гостей» на ваших глазах, смело пишите об этом в протоколе и просите изъять и направить на исследование микрочастицы в карманах у «обронившего» предмет. — Все изъятое в ходе обыска должно быть упаковано в пакеты, которые должны быть опечатаны в вашем присутствии и скреплены подписями следователя и вашей. — Согласно статьи 182 УПК РФ, в обыске участвует лицо, в доме которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. Следователь должен предпринять все усилия для обеспечения участия данных лиц в обыске. Если это не было сделано, есть все шансы признать такой обыск незаконным в судебном порядке.

Что делать, если вас повезли на допрос

Как правило, после обыска лицо, к которому прибыла следственная группа, увозят на допрос в следственный орган. Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать: — Требуйте участия в допросе вашего адвоката. Если вдруг такового нет или ему опять не дают возможность присутствовать рядом с вами, не нужно надеяться на адвоката по назначению и прислушиваться к его советам. — Статья 51 Конституции РФ дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких. На деле это означает, что вы можете не отвечать вообще на любые вопросы. Если вы твёрдо решили для себя пользоваться статьей 51 Конституции, будьте тверды до конца и не разговаривайте ни о чем, даже о погоде и моде, иначе сами можете не заметить, как начали давать показания. Очень часто следователи начинают использовать по отношению к свидетелям угрозы уголовной ответственностью за отказ от дачи показаний. Это статья 308 УК РФ, ознакомьтесь с ней и увидите, что максимальное наказание по этой статье – арест на срок до трех месяцев. Сопоставляйте риски, вытекающие из данных вами показаний, с рисками в связи с отказом от их дачи, очень часто неосторожно данные показания могут вылиться в куда большие потери, чем три месяца ареста за такой отказ (это при условии, что кому-то вообще захочется возиться с таким уголовным делом). Ну а если вы не свидетель и потерпевший, а подозреваемый по уголовному делу, то ответственность за отказ от дачи показаний на вас не распространяется вовсе. — Если вы все же решили давать показания, то следите за тем, чтобы следователь воспроизводил их в протоколе именно так, как вы их излагаете, не допускайте прямых искажений и формулировок, позволяющих двояко толковать ваши показания, перед подписанием протокола допроса внимательно прочитайте его и требуйте устранения неточностей, искажающих содержание показаний, требуйте удаления из протокола того, что вы не говорили. Не допускайте, чтобы перед вашей подписью на листе бумаги оставались незаполненные строки или пустоты. Если следователь отказывается исправлять текст показаний, вписывайте замечания об этом внизу, четко указывая на то, что ваши показания искажены, и вписывайте ваши реальные слова, которые следует считать правильными. — Также следует помнить, что подписку о неразглашении данных предварительного следствия вы давать не обязаны, что бы вам не говорили об этом следователь или иные лица. Если подписку советует дать адвокат, стоит задуматься над тем, по пути ли вам с ним.

Следующий этап — задержание или арест. Что можно взять с собой, если вас, задержали, арестовали и поместили в ИВС или СИЗО. И на что вы имеете право.

На что вы имеете право, если вас арестовали и поместили в камеру

— В СИЗО и ИВС вам обязаны выдать подушку, одеяло, матрас, постельное белье и гигиенические средства. Вы имеете право попросить поменять белье или матрас, если они испачканы или порваны. Для этого надо написать заявление на имя начальника. Но когда СИЗО переполнены, с матрасами или бельем могут возникать перебои. — Перед помещением в СИЗО или ИВС вас обязательно должен осмотреть врач. Ему нужно сказать, какие у вас есть хронические болезни, какие лекарства вы принимаете. Если нет врача в ИВС, то осматривает новоприбывших сотрудник. Это законом не приветствуется, но в Томской области в некоторых ИВС сложилась такая практика. Врач или приходит утром, или приходится вызывать, в экстренных случаях скорую помощь. — Личный денежный счет. С него можно расплачиваться за покупки в магазине ФСИН. Родственники также могут положить деньги на личный счет заключенного. Также сейчас при магазине СИЗО установлен терминал, где родственники могут купить продукты или вещи для передач. — Вы имеете право принимать душ два раза в неделю.

Что надо и можно взять с собой в СИЗО

— Сумки. Желательно три. Первая — большая сумка для вещей, чтобы при этапировании вам можно было где-то посидеть. Вторая — для вещей, так как в СИЗО или ИВС вам оставляют только те вещи, который вы будете носить, остальное на склад. Третья — небольшая сумка для банных принадлежностей. — Обувь лучше брать без шнуровки и пряжек. Лучше всего кожаные кроссовки на липучках и черного цвета. Черного цвета, потому что если человека дальше этапируют в колонию, то там обувь почему-то принимают только черного цвета. — Увлажняющие крема. Потому что в камере у вас кожа будет сухая и будет трескаться и вам никто там не поможет. — Мыло хозяйственное, банное и туалетное. Лучше кусковое. Но для стирки лучше взять жидкое, чтобы меньше воды использовать. Моющие средства лучше брать прозрачные, чтобы было видно, что находится внутри, чтобы сотрудники СИЗО его никуда не переливали. Мочалку длинную, чтобы можно было самому себе спину потереть. Зубочистки, туалетную бумагу и влажные салфетки лучше взять с собой. Дезодорант: лучше шариковый или сухой, спиртовой отнимут. И еще лучше взять маленький тазик. — Контейнер для еды.

Что у вас точно отнимут сотрудники СИЗО перед помещением в камеру

— Наручные часы. Эта традиция пошла еще с 30-х годов прошлого века. — Книги. Их можно брать в библиотеке изолятора, либо можно купить в магазине ФСИН. Книгу с собой взять нельзя. Но у томского СИЗО, например, есть договоренность с библиотечной системой Томска о поставке книг. Родственникам можно обратиться к администрации сети и определенные книги можно будет передать в библиотеку, которые потом отдадут в СИЗО. В СИЗО уже человек напишет заявление и ему передадут книги. Это долгий процесс, конечно, но верный. — Зажигалки. Курящим лучше брать с собой спички. Спички можно взять и некурящему, потому что сокамерники будут на вас по-другому смотреть, если вы поделитесь с ними спичками. Некурящий человек может и сигареты с собой взять и поделиться. — Нельзя пользоваться электробритвой. Колюще-режущие предметы тоже нельзя. И любые средства, содержащие спирт. — Лекарства. Лекарства может выдать только врач после осмотра. Но, в условиях пандемии, в ИВС и СИЗО обязаны выдать антисептик и маску.

На что имеют право родственники находящихся в СИЗО или в ИВС

— Родственникам лучше сразу узнать: по каким дням и что можно передать в СИЗО. В отделении для передач все написано: что можно, а что нельзя. Также можно узнать, когда принимает врач, чтобы при необходимости передать нужные лекарства. — Родственники могут пользоваться для переписки сервисом ФСИН-письмо. Родственникам лучше сделать так, чтобы их близкий человек не был в новостном вакууме. В СИЗО новостей никаких, в СИЗО транслируют радио только с музыкой. Человека можно подписать на разные газеты, чтобы тот смог узнавать новости. Например, на «Новую газету» или «Коммерсант». Добавим, что пожаловаться на условия содержания и на действия сотрудников СИЗО вы можете в ОНК по Томской области или областному уполномоченному по правам человека Елене Карташовой. Информация о контактах этих организаций размещена в каждой камере.

На всякий случай собрали для вас всю главную информацию в виде карточек: