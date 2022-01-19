Облачная платформа — это сеть серверов, на которой компания размещает свою IT-инфраструктуру. В сервисе можно создать единое пространство с доступом для разных людей, которые будут загружать, редактировать, скачивать файлы. Понятно, что его возможности ограничены, а важным преимуществом облачных сервисов и является как раз возможность настройки под потребности клиента. Кроме того они лучше защищают от внешних и внутренних угроз, так как при подключении к облачной инфраструктуре бизнес получает гарантии безопасности и конфиденциальности.