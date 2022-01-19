Партнерский материал
Облака для «маленьких»:
Пять причин попробовать облачные технологии
У небольших компаний до сих пор есть стереотип, что облачные технологии — это дорого, технически сложно и доступно только для крупного бизнеса. Вместе с тем, именно малый и средний бизнес – активные потребители облаков. Совместно с экспертами облачного провайдера #CloudМТS мы рассказываем, зачем небольшим томским компаниям нужны облачные сервисы и какие возможности они открывают.
Причина 1.
Ничего лишнего – только бизнес
Ничего лишнего – только бизнес
Экономия на ИТ-инфраструктуре — главный плюс использования облаков. Компании, которые переходят в облако, экономят на «железе», программном обеспечении и аренде помещений для оборудования. Это приводит к значительному сокращению расходов для бизнеса любого масштаба, но особенно ощутима эта экономия именно для сегмента малого и среднего бизнеса.
«За счет перевода капитальных затрат в операционные, наши клиенты экономят до 25% расходов ежемесячно. Малый и средний бизнес отличается своей гибкостью, поэтому небольшим компаниям проще полностью отказаться от собственных серверов в пользу облачных ресурсов. Кроме того, формат предоставления облачных услуг дает возможность избежать расходов на дорогих узкопрофильных ИТ-специалистов: эксперты провайдера могут полностью взять на себя вопросы миграции в облако и последующего обслуживания инфраструктуры», — отмечает Марина Фещенко.
«За счет перевода капитальных затрат в операционные, наши клиенты экономят до 25% расходов ежемесячно. Малый и средний бизнес отличается своей гибкостью, поэтому небольшим компаниям проще полностью отказаться от собственных серверов в пользу облачных ресурсов. Кроме того, формат предоставления облачных услуг дает возможность избежать расходов на дорогих узкопрофильных ИТ-специалистов: эксперты провайдера могут полностью взять на себя вопросы миграции в облако и последующего обслуживания инфраструктуры», — отмечает Марина Фещенко.
Директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко
Облачная платформа — это сеть серверов, на которой компания размещает свою IT-инфраструктуру. В сервисе можно создать единое пространство с доступом для разных людей, которые будут загружать, редактировать, скачивать файлы. Понятно, что его возможности ограничены, а важным преимуществом облачных сервисов и является как раз возможность настройки под потребности клиента. Кроме того они лучше защищают от внешних и внутренних угроз, так как при подключении к облачной инфраструктуре бизнес получает гарантии безопасности и конфиденциальности.
Причина 2.
Сам себе ИТ-специалист
Сам себе ИТ-специалист
С каждым годом средний и малый бизнес в Томской области все активнее внедряет в работу облачные решения. Директор МТС в Томской области Марина Фещенко рассказала, что за год количество компаний этого сегмента, подключивших облака, выросло почти в два раза. Чаще всего в облака уходили строительные и транспортные компании, как крупные, так и совсем небольшие по масштабу. Одна из причин – простота использования.
«Последние три года мы фиксируем рост интереса к облачным технологиям, в том числе, среди компаний среднего и малого бизнеса – количество запросов от таких клиентов превышает 60%. Наши специалисты постоянно работают над тем, чтобы использование облаков становилось еще удобнее и проще для предпринимателей. Например, бизнес-клиенты #CloudMTS могут сами управлять виртуальными ресурсами и контролировать нагрузку», – рассказала Марина Фещенко.
«Последние три года мы фиксируем рост интереса к облачным технологиям, в том числе, среди компаний среднего и малого бизнеса – количество запросов от таких клиентов превышает 60%. Наши специалисты постоянно работают над тем, чтобы использование облаков становилось еще удобнее и проще для предпринимателей. Например, бизнес-клиенты #CloudMTS могут сами управлять виртуальными ресурсами и контролировать нагрузку», – рассказала Марина Фещенко.
Причина 3.
Облако для томских разработчиков
Облако для томских разработчиков
Облака будут полезны и томским ИТ-компаниям: они могут использовать сервис для размещения продуктивной и тестовой сред, быстро сокращая объем ресурсов после завершения основных этапов разработки. Облака востребованы и стартапами: они помогут сократить инвестиции в оборудование и сэкономить на старте, когда средства так нужны на продвижение.
«Часто в компаниях, которые занимаются разработкой софта, команда состоит из сотрудников, распределенных по России или миру. Всем им необходимо обеспечить безопасный удаленный доступ к внутренним ресурсам, базам данных, средам разработки. Облака позволяют организовать безопасный обмен данными, сформировать единое информационное пространство. Кроме того, сервис предусматривает возможность тестового доступа в течение двух недель», – делится Марина Фещенко.
«Часто в компаниях, которые занимаются разработкой софта, команда состоит из сотрудников, распределенных по России или миру. Всем им необходимо обеспечить безопасный удаленный доступ к внутренним ресурсам, базам данных, средам разработки. Облака позволяют организовать безопасный обмен данными, сформировать единое информационное пространство. Кроме того, сервис предусматривает возможность тестового доступа в течение двух недель», – делится Марина Фещенко.
Причина 4.
Данные под защитой
Данные под защитой
Больше, чем экономия, клиентов волнуют вопросы безопасного хранения и обработки персональных данных. Это одна из причин, почему облака часто выбирают, например, медицинские организации.
Например, ростовская сеть стоматологических клиник «Астродент» перевела свою CRM-систему на облачную платформу компании МТС. Сеть «Астродент» основана в 2012 году и включает четыре территориально-распределенные клиники – три в Ростове и одна в Таганроге.
«Стоматологические услуги – сфера, которая предполагает наличие обширной клиентской базы и хранение существенного объема данных. Для этого нужны мощные и надежные ресурсы», – сказал владелец клиник Валерий Богочаров. По его словам, с переходом в облако помимо оптимизации капитальных затрат удалось также решить задачу безопасности хранения данных.
Помимо этого, после миграции в #CloudMTS скорость работы ИТ-сервисов «Астродента» выросла кратно, при этом затраты на эксплуатацию ИТ-оборудования сократились на 25%.
«Стоматологические услуги – сфера, которая предполагает наличие обширной клиентской базы и хранение существенного объема данных. Для этого нужны мощные и надежные ресурсы», – сказал владелец клиник Валерий Богочаров. По его словам, с переходом в облако помимо оптимизации капитальных затрат удалось также решить задачу безопасности хранения данных.
Помимо этого, после миграции в #CloudMTS скорость работы ИТ-сервисов «Астродента» выросла кратно, при этом затраты на эксплуатацию ИТ-оборудования сократились на 25%.
Причина 5.
К «горячему сезону» готовы
К «горячему сезону» готовы
Эксперты провайдера делятся, что в облаке можно хранить не только все виды персональных данных, но даже государственные информационные системы.
Еще одно неоспоримое преимущество облачных сервисов, которое особенно ценят небольшие компании, – гибкость. Облака открывают практически неограниченные возможности для быстрого масштабирования бизнеса.
«Допустим, у вас сеть цветочных салонов. В День влюбленных и на 8 марта продажи растут, а в остальное время года – падают. Чтобы исключить риски потери клиентов из-за того, что ИТ-оборудование банально вышло из строя от перегрузок в дни пиковых нагрузок, нужно иметь запасные мощности. При этом, большую часть времени дополнительное оборудование будет простаивать. Благодаря облачным сервисам вопрос решается легко и просто: собственник бизнеса в течение всего нескольких минут может «добрать» дополнительный объем облака. Хоть на один день. А далее – так же быстро отказаться от этого объема в случае необходимости», – делится решением Марина Фещенко.
«Допустим, у вас сеть цветочных салонов. В День влюбленных и на 8 марта продажи растут, а в остальное время года – падают. Чтобы исключить риски потери клиентов из-за того, что ИТ-оборудование банально вышло из строя от перегрузок в дни пиковых нагрузок, нужно иметь запасные мощности. При этом, большую часть времени дополнительное оборудование будет простаивать. Благодаря облачным сервисам вопрос решается легко и просто: собственник бизнеса в течение всего нескольких минут может «добрать» дополнительный объем облака. Хоть на один день. А далее – так же быстро отказаться от этого объема в случае необходимости», – делится решением Марина Фещенко.
Резюме
Таким образом, главными преимуществами облачных решений являются
Возможность подобрать индивидуальное решение в зависимости от бизнес-задачи
В случае с МТС специалисты готовы дать компаниям любой сервис в бесплатное тестирование и показать фактические характеристики облачной платформы.
Экономия до 25% ежемесячно
Сокращение расходов на собственную IT-инфраструктуру приводят к уменьшению общих расходов бизнеса.
Скорость
Организацию IT-инфраструктуры возьмут на себя опытные специалисты в этой сфере, у которых есть решения для многих типовых запросов бизнеса. Кроме того, не нужно ждать поставок IT-оборудования, — ведь часто это занимает месяцы.
Безопасность
Специалисты регулярно проверяют уязвимость системы и совершенствуют способы защиты от потенциальных угроз.
Партнерский материал
Январь, 2022 год
Январь, 2022 год