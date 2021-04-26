О тонкостях научной работы коротко и просто: новый проект для исследователей

Научно-консультационный центр «Кайрос» запустил новый проект «Я исследователь», в рамках которого основатель и руководитель центра Жанна Аникина делится своим опытом научно-исследовательской работы в России и за рубежом, а также отвечает на часто задаваемые вопросы исследователей. Присоединиться к проекту могут все желающие.
Видео в рамках проекта публикуются в открытом доступе на канале Youtube.
НКЦ «Кайрос» в Томске начал работу в 2016 году. Изначально работа центра касалась разных тем. Однако в последнее время команда НКЦ «Кайрос» сузила фокус своего внимания и сконцентрировалась на поддержке исследователей в процессе подготовки статьи для зарубежного научного журнала, тем самым став экспериментальной базой исследования на соискание степени PhD, которое проводится в Университете Вестминстера (г. Лондон, Великобритания).
Результаты проделанной работы представлялись в виде зарубежных публикаций (2018, 2019а, 2019б), открытых выступлений (2019, 2020а, 2020б), а также на страницах книги «Что значит быть исследователем: Долгая дорога в Изумрудный город».