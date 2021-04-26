О тонкостях научной работы коротко и просто: новый проект для исследователей

Научно-консультационный центр «Кайрос» запустил новый проект «Я исследователь», в рамках которого основатель и руководитель центра Жанна Аникина делится своим опытом научно-исследовательской работы в России и за рубежом, а также отвечает на часто задаваемые вопросы исследователей. Присоединиться к проекту могут все желающие.





Видео в рамках проекта публикуются в открытом доступе на канале Youtube.