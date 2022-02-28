О маркировке: зачем нужна, сколько стоит и чем грозит уклонение

Система маркировки охватывает всё новые отрасли: более десятка товарных групп уже маркируют в обязательном порядке, по нескольким товарам идут эксперименты. В чем польза от маркировки, как ее внедрить и чем грозят нарушения, рассказал Владимир Поздняков, эксперт Контур.Маркета по автоматизации работы с маркировкой в рознице и общепите.

Автор: Контур.Фокус Владимир Поздняков, эксперт Контур.Маркета по автоматизации работы с маркировкой в рознице и общепите Автор: Контур.Фокус Владимир Поздняков, эксперт Контур.Маркета по автоматизации работы с маркировкой в рознице и общепите

Зачем внедряют маркировку

Государство постепенно вводит систему маркировки, чтобы «обелить» рынок: вывести в легальное поле производителей, которые ранее уклонялись от налогов, предотвратить продажу подделки гражданам и сделать прозрачным движение товара от производства и транспортировки до продажи потребителю. Для контроля за перемещением маркированной продукции создали единую информационную систему Честный ЗНАК, ее оператором выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В Честном ЗНАКе хранятся данные о каждой единице товара: дата производства, место производства, реквизиты изготовителя и т. д. Для каждого товара генерирует уникальный код формата Data Matrix. На каждую товарную единицу наносят такой код, так товар становится маркированным. В Честном ЗНАКе зарегистрировано около 500 тысяч участников из разных отраслей. В их число входят производители, импортеры, оптовики и розничные предприятия. Планируется, что к 2024 году основная масса потребительских товаров должна быть промаркирована. Благодаря маркировке потребитель может быть уверен, что ему продали не подделку, а если это произошло, то сообщить об этом контролирующим органам. Выгода есть и у производителя: с рынка уходят недобросовестные компании, которые торгуют контрафактом по заниженной цене.

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Как работает маркировка

Общее требование для всех участников товарооборота — зарегистрироваться в системе маркировки Честный ЗНАК. Для этого нужен сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП). Схема работы с маркировкой такая: Производитель заказывает у ЦРПТ коды маркировки в формате Data Matrix, чтобы наносить коды на свои изделия. Продавая товар оптовику, производитель создает на партию универсальный передаточный документ (УПД) и указывает в нем все коды маркировки, которые есть в партии. Оптовик, принимая товар от производителя, подтверждает УПД, после этого в системе Честный ЗНАК право собственности на товар переходит от производителя к оптовику. Розничный магазин, принимая товар от оптовика, тоже подтверждает УПД, и товар в Честном ЗНАКе ставится на баланс магазина. Только после этого товар можно продавать. Сотрудник магазина во время продажи товара на кассе считывает код маркировки 2D-сканером. Касса автоматически отправляет оператору фискальных данных (ОФД) сведения о продаже. ОФД сообщает об этом в Честный ЗНАК, и система фиксирует, что товар выбыл из оборота. Обратим внимание, что с 1 января 2022 года для большинства товарных групп стал обязательным электронный документооборот (ЭДО). Это значит, УПД нужно передавать и получать только через оператора ЭДО, а не в личном кабинете Честного ЗНАКа, как было раньше. Узнать больше про ЭДО для маркировки.

Как узнать, какие товары нужно маркировать

Список товарных группы, подлежащих маркировке, указан в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-Р. В нем указаны группы, которые уже нужно маркировать и те, которые пока маркируют добровольно в рамках эксперимента. Когда эксперимент завершается, правительство выпускает нормативную базу, по которой маркировка новой товарной группы становится обязательной. Требования к маркировке уже применяются к табачным изделиям, обуви, некоторым видам одежды, шинам, лекарствам, фотоаппаратам и парфюмерии. В этом году станет обязательной маркировка упакованной воды. На рынке молочной продукции пока переходный этап: производители обязаны маркировать молочку уже 2021 года, а у розничного сегмента обязательства вступают в силу в течение 2022 года. Завершились эксперименты по маркировке кресел-колясок и велосипедам. Идут эксперименты по пиву, БАДам, антисептикам и ряду медицинских изделий. Как участнику рынка узнать, что его товар подлежат маркировке? Во-первых, нужно знать код своего товара по классификатору ТН ВЭД или ОКПД-2. Затем, этот код найти в общем перечне (Распоряжение Правительства № 792-Р) или в нормативном акте о своей товарной группе. Например, владелец магазина хочет узнать, будут ли маркировать безалкогольное пиво. В ОКПД-2 безалкогольное пиво имеет коды 11.05.10.110 и 11.07.19.129. Этот код есть и в Распоряжении № 792-Р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 17.01.2022 № 14-Р). Это значит, после завершения эксперимента продавать безалкогольное пиво без кода маркировки будет нельзя.

Автор: shutterstock.com Автор: shutterstock.com

Чем грозит нарушение правил маркировки

За продажу, хранение, перевозку и покупки с целью сбыта товаров без маркировки штрафы составят: — от 5 000 до 10 000 ₽ для должностных лиц, — от 50 000 до 300 000 ₽ для юридических лиц. За несвоевременную или неверную передачу данных в Честный ЗНАК или передачу с ошибками тоже предусмотрен штраф: — от 1 000 до 10 000 ₽ для должностных лиц,

— от 50 000 до 100 000 ₽ для юридических лиц (ПРУФ). Тот же размер штрафа действует, если компании вообще не зарегистрировалась в Честном ЗНАКе (ст. 15.12 КоАП). Кроме административной ответственности есть и уголовная для случаев, когда нарушение совершили в крупных или особо крупных размерах, а также в составе организованной группы (ст. 171.1 УК РФ). Например, за использование заведомо поддельных кодов маркировки в особо крупном размере и в составе группы могут наказать так: — оштрафовать на сумму до 700 000 ₽ или на сумма дохода за 1-3 года; — присудить до 5 лет принудительных работ; — лишить свободы на срок до 6 лет и оштрафовать на сумму до 1 млн ₽ или на сумму дохода, полученного за 5 лет или менее короткий срок. Уповать на то, что контролирующие органы не заметят, к примеру, поддельный код или его отсутствие, не стоит. Любой покупатель может отправить жалобу и сообщить о нелегальном обороте. Система сервисов Контур.Маркет помогает рознице и общепиту внедрить маркировку, чтобы не опасаться санкций. Узнать больше о решении для перехода на маркировку.

Сколько стоит внедрить маркировку