Нужно ли оттягивать ребёнка за уши от смартфона? Почему правильный ответ «нет»
Способность к работе с гаджетами и компьютером у современных детей есть практически с рождения. Посмотрите, как они обращаются с планшетами и телефонами. Двухлетние дети не бездумно тычут в экран, а вполне осознанно листают фото и включают видео. А подростки уже не просто серфят, но и ведут блоги на YouTube, группы в соцсетях. Наши дети готовы к цифровизации, и они серьезно интересуются технологиями. Чтобы тяга к знаниям не пропала, помогут курсы IT.
Компьютерная академия «ШАГ» открывает набор на программу компьютерного образования для детей, которая вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве. Представленная на саммите детская программа «Малая компьютерная академия» получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».
Дети любознательны и быстро схватывают все новое. Не нужно бояться, что увлечение компьютером отнимет детство. Напротив, нужно помочь ребенку глубже вникнуть в цифровой мир, особенно если ему это интересно. Тем более что в компьютерной академии процесс обучения построен не так, как в школе или институте. Нет скучных лекций, конспектов и зубрежки. Минимум теории и очень много практики. Ребенок познает сложные явления в игре.
C 7 лет дети учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна, робототехнике и многим другим направлениям. Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем. Если юный айтишник любит решать логические задачи и с легкостью строит алгоритмы — ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.
В течение обучения в «Малой академии Шаг» дети перестают уделять внимание компьютерным играм, как это было раньше. Повышается успеваемость в школе, так как дети учатся не только разбираться в информационных технологиях, но также использовать их в жизни.
Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками, и задача академии — максимально раскрыть потенциал каждого студента, найти способности и развивать таланты.
В субботу 17 июля в академии пройдет бесплатный мастер-класс по созданию компьютерных игр для детей 8-14 лет. В этот день все желающие смогут познакомиться с особенностями учебного процесса «Малой компьютерной академии», пообщаться с преподавателями, а также получить информацию о программе и графике обучения.
В программе дня открытых дверей:
- ⦁ мастер-класс по созданию компьютерных игр для детей 7–14 лет;
⦁ презентация программы «Малой компьютерной академии»;
⦁ особенности обучения в академии «Шаг»;
⦁ что будет знать и уметь выпускник «Малой академии»;
⦁ индивидуальные консультации.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел.: +7 (3822) 99-52-88 или по ссылке.
Свою работу «Компьютерная академия ШАГ» начала в 1999 году с профессиональной подготовки программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. Студенты «ШАГа» побеждают на международных IT-конкурсах, выпускники работают в крупнейших мировых компаниях — Microsoft, Google, HP, Ebay, Amazone и многих других.
Компьютерная академия «ШАГ»
Томск, пр. Ленина 133а, 3 этаж, левое крыло
тел.: +7 (3822) 99-52-88
tom.itstep.org