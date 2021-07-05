Нужно ли оттягивать ребёнка за уши от смартфона? Почему правильный ответ «нет»

Способность к работе с гаджетами и компьютером у современных детей есть практически с рождения. Посмотрите, как они обращаются с планшетами и телефонами. Двухлетние дети не бездумно тычут в экран, а вполне осознанно листают фото и включают видео. А подростки уже не просто серфят, но и ведут блоги на YouTube, группы в соцсетях. Наши дети готовы к цифровизации, и они серьезно интересуются технологиями. Чтобы тяга к знаниям не пропала, помогут курсы IT. Компьютерная академия «ШАГ» открывает набор на программу компьютерного образования для детей, которая вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве. Представленная на саммите детская программа «Малая компьютерная академия» получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».

Автор: фото компьютерной академии «ШАГ»

Дети любознательны и быстро схватывают все новое. Не нужно бояться, что увлечение компьютером отнимет детство. Напротив, нужно помочь ребенку глубже вникнуть в цифровой мир, особенно если ему это интересно. Тем более что в компьютерной академии процесс обучения построен не так, как в школе или институте. Нет скучных лекций, конспектов и зубрежки. Минимум теории и очень много практики. Ребенок познает сложные явления в игре.

C 7 лет дети учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна, робототехнике и многим другим направлениям. Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем. Если юный айтишник любит решать логические задачи и с легкостью строит алгоритмы — ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.

В течение обучения в «Малой академии Шаг» дети перестают уделять внимание компьютерным играм, как это было раньше. Повышается успеваемость в школе, так как дети учатся не только разбираться в информационных технологиях, но также использовать их в жизни.

Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками, и задача академии — максимально раскрыть потенциал каждого студента, найти способности и развивать таланты.