Нужно бежать со всех ног. Детская гаджетозависимость излечима

Как научить ребенка жить и ориентироваться в мире диджитал? Эту задачу поможет решить крупнейший международный проект для нового IT-поколения KIBERone.

Гениальный Льюис Кэрролл в своем волшебном произведении «Алиса в Стране чудес» писал: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». На пороге 2022 года каждый сознательный родитель знает, что детям нужно цифровое образование, но в школах его пока нет. Тем не менее решение есть.

В начале нового учебного года вы должны знать о тенденциях в детском IT-образовании. Вот что об этом рассказывает директор крупнейшей Международной КиберШколы KIBERone Ольга Апалькова:

«Жаль, что не в каждом городе есть возможность обучать детей программированию, а это самое современное детское образование. Нужно помнить, что базовые знания в программировании и умение писать «код» всегда будет конкурентным преимуществом ребенка перед сотнями других претендентов на учебу в престижном ВУЗе или на должность в современной компании».

Задача КиберШколы — предоставить своим резидентам все самое передовое и востребованное в сфере технологий. Программы пишут разработчики, которые прямо сейчас меняют мир и окружающую реальность, создают искусственный интеллект и мобильные приложения, которые делают жизнь удобнее. На сегодняшний день филиалы KIBERone располагаются более чем в 240 городах и в 25 странах мира, Томск — в их числе.

Работая над углублением и расширением образовательных программ, команда управленцев штаб-квартиры KIBERone решила направить свое внимание не только на Силиконовую Долину Америки, но и в сторону тех государств Азии, система образования которых считается эталонной — не за счет отсутствия контроля и тотальной свободы, а за счет математического и структурированного подхода к учебе и к жизни в целом. Сегодня в школах передовых азиатских мегаполисов, таких, как Токио или город-государство Сингапур, все чаще можно услышать термин «вычислительное мышление». Что это такое?

Вычислительное мышление — это мощный инструмент для решения задач и понимания мира. Оно лежит в основе программирования, благодаря ему ученые решают задачи в области информатики, но его же можно использовать и для решения повседневных проблем. Можно выделить несколько основных составляющих такого мышления: декомпозиция, обобщение, алгоритмическое мышление, абстрагирование, оценка промежуточных результатов.

В школе будущего KIBERone считают необходимым использовать задачи такого рода — это позволяет привить детям инженерные навыки через игровой образовательный процесс. Дети начинают мыслить и смотреть на все проблемы и задачи через призму «вычислительного мышления». Принципиальное отличие КиберШколы от компьютерных курсов — длинный полный цикл обучения, а не короткие курсы, после которых сложно воспроизвести материал.

Преподавателям КиберШколы важно «довести» студента до результата и видеть его прогресс за несколько лет. Например, в этом году в KIBERone внедрили несколько новых модулей совместно с партнерами. Это известнейшие гиганты в сфере IT — Autodesk (авторы программ 3ds Max, ArchiCAD) и всеми любимый Snapchat (создание смешных масок для фото).

Фармацевтика, строительство, медицина, промышленность — все эти сферы сейчас испытывают кадровый голод. Но есть важный нюанс — нужны специалисты отнюдь не из «старой» школы. Рынку нужны «новые герои», которые выросли на «цифре» и готовы встроиться в ряды мультифункциональных специалистов.

Хотите подарить своему ребенку возможность достойно встретиться с будущим, которое уже наступило? Бесплатные пробные занятия проходят каждое воскресение. Девиз KIBERone: «Программируем на успех!».

Обратите внимание — открыт набор в новый класс! Количество мест ограничено, обучение новых групп стартует уже 02 октября. Забронировать место на пробное занятие можно на сайте или по телефону +7 (3822) 48-13-37 Подробнее о проекте KiberOne в Томске в спецматериале ТВ2: «Наша идея — к 15 годам сделать их программистами».