Новогодние и рождественские ярмарки Томска. Обзор 2021

Если вы любите перед Новым годом побродить вдоль нарядных киосков, полюбоваться оригинальными елочными игрушками ручной работы и другими атмосферными штучками, в последнюю неделю уходящего года обязательно отправляйтесь на новогоднюю ярмарку. В этом году в Томске их меньше, чем обычно, но все же есть, куда пойти, чтобы выбрать оригинальные подарки родным и друзьям, выпить глинтвейна или чаю и почувствовать дух приближающихся праздников.

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Уличные новогодние ярмарки

В Томске открыто сразу несколько уличных новогодних базаров в разных районах города: на площади Ново-Соборной, в Сквере студенческих отрядов на Красноармейской, 122 и на Белом озере. Работать они будут до 31 декабря, сообщает областная администрация. Прогуляться вдоль красочных палаток можно с 12:00 до 20:00. Там можно купить елочные игрушки и украшения для дома, сувениры и, конечно, что-нибудь вкусненькое. Когда: до 31 декабря Где: улицы города

Ярмарка и праздник в музее «Рождественский серпантин»

Томский художественный музей и музыкальный колледж им. Э. Денисова приглашают томичей на праздник «Рождественский серпантин». Желающие могут посетить мастер-класс по пластилиновой живописи или росписи фанерного колокольчика. С 15:00 до 18:00 будет работать ярмарка новогодних сувениров, где можно выбрать интересный и, главное, уникальный подарок от мастера в разных техниках. А в 16:30 начнется концерт преподавателей и студентов музыкального колледжа. В программе: композиции С.Прокофьева, К. Дебюсси, Д. Мийо, М. Блантера, А. Пахмутовой и не только. Посетить можно сразу все или какое-то одно из мероприятий.

Когда: 25 декабря с 15:00 до 18:00 Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

«Оливье маркет-2»

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Интересные варианты новогодних подарков томичи могут найти и на «Оливье маркете», который проходит в этом месяце уже второй раз, теперь совсем новогодний. 25 и 26 декабря жители города и его гости могут выбрать сюрприз, которого точно не найти в магазинах. На ярмарке будут: украшения из разных материалов, пенные бомбочки для ванн, новогодние свечи, цветы из натурального шелка, бетонные кашпо, авторская керамика, вязаные изделия, текстильные куклы и игрушки, а также много других оригинальных товаров. Вход свободный.



Когда: 25-26 декабря 11:00-19:00 Где: арт-пространство «Скворечник» (ул. Большая Подгорная, 53А)

Новогодний маркет подарков «Глинтвейн»

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Традиционный для нашего города фестиваль хендмейд-подарков «Глинтвейн» вновь открылся в Томске. Правда, в этом году он пройдет без увеселений и мастер-классов, - просто в формате ярмарки, где можно найти подарки ручной работы на любой вкус. В маркете 2021 года приняли участие больше 30 мастеров, рассказывают организаторы. В основном, все это томские бренды. Здесь можно купить авторские открытки и украшения, натуральную косметику и крафтовое мыло, декор для дома, хендмейд-сладости и наборы с продукцией из кедрового ореха. «Глинтвейн» работает ежедневно с 10:00 до 22:00 до 30 декабря в ТРЦ «Изумрудный город». Прилавки с авторскими товарами на первом, втором и третьем этажах. Когда: до 30 декабря Где: ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13Б)

«Антресоль-маркет»

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