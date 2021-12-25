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Новогодние и рождественские ярмарки Томска. Обзор 2021

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Если вы любите перед Новым годом побродить вдоль нарядных киосков, полюбоваться оригинальными елочными игрушками ручной работы и другими атмосферными штучками, в последнюю неделю уходящего года обязательно отправляйтесь на новогоднюю ярмарку. В этом году в Томске их меньше, чем обычно, но все же есть, куда пойти, чтобы выбрать оригинальные подарки родным и друзьям, выпить глинтвейна или чаю и почувствовать дух приближающихся праздников.

Автор:  pxhere.com
Автор:  pxhere.com

Уличные новогодние ярмарки

В Томске открыто сразу несколько уличных новогодних базаров в разных районах города: на площади Ново-Соборной, в Сквере студенческих отрядов на Красноармейской, 122 и на Белом озере. Работать они будут до 31 декабря, сообщает областная администрация. Прогуляться вдоль красочных палаток можно с 12:00 до 20:00.

Там можно купить елочные игрушки и украшения для дома, сувениры и, конечно, что-нибудь вкусненькое.

Когда: до 31 декабря

Где: улицы города

Ярмарка и праздник в музее «Рождественский серпантин»

Томский художественный музей и музыкальный колледж им. Э. Денисова приглашают томичей на праздник «Рождественский серпантин».

Желающие могут посетить мастер-класс по пластилиновой живописи или росписи фанерного колокольчика. 

С 15:00 до 18:00 будет работать ярмарка новогодних сувениров, где можно выбрать интересный и, главное, уникальный подарок от мастера в разных техниках.

А в 16:30 начнется концерт преподавателей и студентов музыкального колледжа. В программе: композиции С.Прокофьева, К. Дебюсси, Д. Мийо, М. Блантера, А. Пахмутовой и не только.

Посетить можно сразу все или какое-то одно из мероприятий.


Когда: 25 декабря с 15:00 до 18:00

Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

«Оливье маркет-2»

Фото: 
Автор: 
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -
Аккаунт арт-пространства "Скворечник" в Инстаграм -

Интересные варианты новогодних подарков томичи могут найти и на «Оливье маркете», который проходит в этом месяце уже второй раз, теперь совсем новогодний.

25 и 26 декабря жители города и его гости могут выбрать сюрприз, которого точно не найти в магазинах.

На ярмарке будут: украшения из разных материалов, пенные бомбочки для ванн, новогодние свечи, цветы из натурального шелка, бетонные кашпо, авторская керамика, вязаные изделия, текстильные куклы и игрушки, а также много других оригинальных товаров.

Вход свободный.

Когда: 25-26 декабря 11:00-19:00

Где: арт-пространство «Скворечник» (ул. Большая Подгорная, 53А)

Новогодний маркет подарков «Глинтвейн»

Фото: 
Автор: 
Группа фестиваля "Глинтвейн" Вконтакте -
Группа фестиваля "Глинтвейн" Вконтакте -
Группа фестиваля "Глинтвейн" Вконтакте -
Группа фестиваля "Глинтвейн" Вконтакте -
Группа фестиваля "Глинтвейн" Вконтакте -
Группа фестиваля "Глинтвейн" Вконтакте -

Традиционный для нашего города фестиваль хендмейд-подарков «Глинтвейн» вновь открылся в Томске. Правда, в этом году он пройдет без увеселений и мастер-классов, - просто в формате ярмарки, где можно найти подарки ручной работы на любой вкус.

В маркете 2021 года приняли участие больше 30 мастеров, рассказывают организаторы. В основном, все это томские бренды. Здесь можно купить авторские открытки и украшения, натуральную косметику и крафтовое мыло, декор для дома, хендмейд-сладости и наборы с продукцией из кедрового ореха.

«Глинтвейн» работает ежедневно с 10:00 до 22:00 до 30 декабря в ТРЦ «Изумрудный город». Прилавки с авторскими товарами на первом, втором и третьем этажах.

Когда: до 30 декабря

Где: ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13Б)

«Антресоль-маркет»

Фото: 
Автор: 
Аккаунт проекта в Инстаграм -
Аккаунт проекта в Инстаграм -
Аккаунт проекта в Инстаграм -
Аккаунт проекта в Инстаграм -
Аккаунт проекта в Инстаграм -
Аккаунт проекта в Инстаграм -
Аккаунт проекта в Инстаграм -
Аккаунт проекта в Инстаграм -
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Если вы любите дарить оригинальные подарки, загляните на «Антресоль-маркет». Здесь вы найдете изделия ручной работы от мастеров и дизайнеров Томска, а также необычные вещицы, которые пригодятся и вам самим.

В ассортименте ярмарки: елочные игрушки и сувениры, свечи и мыло, украшения и бижутерия, одежда и оригинальная посуда, выполненные в разных техниках.

Когда: до 16:00 30 декабря

Где: ТЦ «Красный экспресс» (ул. Красноармейская, 101А)

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