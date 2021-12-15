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Новогодняя акция: скидка 50% на десять комплексных исследований в «Гемотесте»

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С 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года в Лаборатории «Гемотест» действует специальное предложение на десять комплексов исследований – цена на каждый из них снижена на 50%. 

Автор:  предоставлено лабораторией "Гемотест"
Автор:  предоставлено лабораторией "Гемотест"

Предложение от компании включает комплексные исследования для оценки состояния организма после COVID-19, выявление аллергенов и комплексы для проверки общих показателей здоровья.

Акционные комплексные исследования, предназначенные для переболевших COVID-19, позволят выявить ранние признаки наличия постковидных осложнений, отслеживать их в динамике и контролировать процесс восстановления после инфекции. 

Акционные комплексные исследования, предназначенные для переболевших COVID-19, позволят выявить ранние признаки наличия постковидных осложнений, отслеживать их в динамике и контролировать процесс восстановления после инфекции. 

Речь идет о следующих комплексах: «Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19», «Печень и почки после COVID-19», «Витамины и минералы после COVID-19», «Комплекс исследований после COVID-19 (базовый)» и «Комплекс исследований после COVID-19 (оптимальный)».

Тем, кто не переболел COVID-19, «Гемотест» предлагает обратить внимание на другие акционнные комплексы. «Витамины красоты» покажут уровень витаминов, недостаток которых может негативно влиять на состояние кожи, волос и ногтей. «CHECK-UP скрининг» – большое комплексное исследование, рекомендуемое для ежегодного профилактического обследования. 

«Рекомендовано диетологом» поможет контролировать белковый, углеводный и липидный обмен. «Аллергочип ISAC» проверяет организм на чувствительность к 112 аллергокомпонентам из 51 источника аллергенов. «Ключ к здоровью» позволит оценить общее состояние организма, риск развития сахарного диабета и выявить нарушения в работе щитовидной железы. 

Уточнить стоимость исследований в своем городе, правила подготовки и сроки выполнения можно на странице новогодней акции на официальном сайте Лаборатории «Гемотест». 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

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