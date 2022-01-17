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Новая профессия с нуля: получать американскую зарплату, не покидая Томска

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Сегодня профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным профессионалом. А еще это возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам.

Современным, востребованным и хорошо оплачиваемым специальностям в Томске будет обучать Международная компьютерная академия «Шаг». Что ждет студентов и какие у них перспективы, рассказал генеральный директор учебного заведения Павел Специан.

Автор:  Генеральный директор компьютерной академии «Шаг» в России Павел Специан
Автор:  Генеральный директор компьютерной академии «Шаг» в России Павел Специан

Что такое компьютерная академия «Шаг»?

— Наша академия — это крупнейший международный учебный центр IT-образования. Существует академия с 1999 года. Сегодня у нас 83 филиала в 20 странах, где обучение идет по единой программе. При желании студент может начать обучение в Томске, продолжить в Праге, а закончить, например, в Сиэтле.

Чему конкретно будут обучать в томском филиале академии?

— Компьютерная академия «Шаг» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании, с возможностью обучаться онлайн и офлайн. Здесь готовят:

программистов;

компьютерных дизайнеров;

специалистов по кибербезопасности;

веб-разработчиков;

интернет-маркетологов.

Программисты учатся разрабатывать пользовательские и мобильные приложения, работать с базами данных, создавать компьютерные игры, утилиты и многое другое.

После курса «Компьютерная графика и дизайн» выпускники создают фирменную стилистику брендов, рекламные макеты, 3D-графику, анимационные фильмы, фотографируют и обрабатывают снимки, проектируют веб-сайты и не только.

Выпускники курса «Интернет-маркетинг» получают системные знания и практические навыки работы со всеми популярными каналами продвижения, научатся разрабатывать и управлять стратегиями маркетинга с применением всех digital-форматов.

Главное — все обучение направлено на приобретение практических навыков. Наши студенты должны соответствовать требованиям работодателей сегодня и в будущем, поэтому методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники «Шага» могли достойно показать себя перед работодателем.

Кто может стать студентом академии? Как к вам поступить?

— В академию мы принимаем всех в возрасте от 15 до 55 лет. Выпускники школ могут сразу получить профессию. Студенты могут получить вторую специальность одновременно с учебой в университете. Взрослые люди, которые недовольны своей текущей работой, могут переучиться или поднять уровень знаний в сфере IT.

Каких-то особых требований к студентам нет. При приеме в академию каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. Если у студентов недостаточный уровень владения ПК, мы объединяем их в группы подготовительных курсов, чтобы в начале основного курса стартовые знания были у всех равны. Мы уверены, что специалистом можно стать даже с нуля.

Как студенты и работающие люди смогут совмещать занятия с основной деятельностью?

— Мы прекрасно понимаем, что время невероятно ценный ресурс. Поэтому в нашей академии несколько форм обучения.

Стационар. Подходит для тех, кто привык получать знания и опыт в окружении единомышленников. Если у вас есть свободное время, а самостоятельное обучение дается с трудом, то это ваша форма обучения. Малокомплектные группы — до 16 человек. На всех занятиях с вами будет преподаватель. Занятия по будням.

Полустационар. Позволяет совмещать получение IT-образования с университетом или работой. Каждую неделю студент получает консультацию преподавателей и электронный урок для самостоятельной работы, который включает в себя теорию, примеры решения задач, инструкции, домашние задания, интерактивные видео и другие материалы. Занятия по выходным: суббота или воскресенье.

Школьник-студент. Уникальная программа, которая идеально подойдет для старшеклассников и студентов вузов. Благодаря адаптированной программе обучения студенты смогут получить востребованную профессию, не отрываясь от учебного процесса в школе или университете. Учебная нагрузка составлена с учетом летних каникул, расписания в школе/университете.

Оnline — идеален для тех, кто считает удобным дистанционный формат или когда необходимо менять свою жизнь в условиях самоизоляции. Поэтому даже самые загруженные люди смогут выбрать удобный вариант.

Современное оснащение аудиторий, индивидуальные рабочие места, уникальные методики педагогики и реальные результаты в виде готовых проектов — все это мы предлагаем нашим студентам.

Поэтому даже самые загруженные люди смогут выбрать удобный вариант.

Расскажите, как проходит обучение?

— Минимум 80 % обучения — это практика. В начале каждого занятия даются необходимые знания, которые сразу же отрабатываются на практике. Все студенты обеспечиваются современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже тогда, когда по каким-либо причинам нельзя посетить занятие.

Кроме того, мы авторизированные центры компании Microsoft, Cisco и ряда других. В программе обучения предусмотрены тестирования и экзамены от этих компаний, студент может получить международные сертификаты, которые в профессиональной среде многое значат и высоко ценятся. А на защите дипломных работ у нас часто присутствуют представители IT-компаний, которые могут сразу предложить выпускнику работу.

Кто преподает в академии?

— Преподаватели — специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы минимум 5 лет. Они не только эксперты-практики в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель — сделать образование таким, каким оно должно быть: осознанным, интересным и результативным. Студенты получают не только теоретическое представление о профессии, но и реальный обмен опытом с практикующим специалистом, находясь на занятиях в наших аудиториях.

Чем занимаются выпускники академии?

— Каждый успешный студент курса получает диплом международного образца. Выпускники академии работают в крупнейших мировых компаниях Microsoft, HP, eBay, Amazon и многих других — в 36 странах мира.

Многие уезжают за рубеж, а кто-то, напротив, устраивается на удаленную работу и живет там, где ему нравится. Свобода выбора и привлекает многих в эту сферу. Кстати, набор в академию в Томске уже идет!

Так же спешим сообщить, что в эту субботу пройдет день открытых дверей, «Презентация «Карта IT-профессий» для всех, кто хочет быстрый старт в IT с нуля!», на котором вы узнаете:

  • 8 убедительных причин стать IT-шником
  • 7 важных показателей хорошего учебного заведения
  • 10 причин обучаться в ШАГе
  • 5 преимуществ, которые получают выпускники Академии

Презентация образовательных программ:

Разработка программного обеспечения

Компьютерная графика и дизайн

Разработка и продвижение Web-проектов

Интернет-маркетинг

Зарегистрироваться можно уже сейчас по ссылке.

Записывайтесь на новый поток обучения в компьютерную академию «Шаг»:

сайт: tom.itstep.org
телефон: +7 (3822) 99-52-88
написать в WhatsApp, нажав на ссылку
адрес: Томск, проспект Ленина 133а, третий этаж.

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