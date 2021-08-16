Новая профессия с нуля: получать американскую зарплату, не покидая Томска

Сегодня профессия IT*-специалиста позволяет быть востребованным профессионалом. А еще это возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам. Современным, востребованным и хорошо оплачиваемым специальностям в Томске будет обучать Международная компьютерная академия «Шаг». Что ждет студентов и какие у них перспективы, рассказал генеральный директор учебного заведения Павел Специан.

Автор: Генеральный директор компьютерной академии «Шаг» в России Павел Специан

— Что такое компьютерная академия «Шаг»? — Наша академия — это крупнейший международный учебный центр IT-образования. Существует академия с 1999 года. Сегодня у нас 83 филиала в 20 странах, где обучение идет по единой программе. При желании студент может начать обучение в Томске, продолжить в Праге, а закончить, например, в Сиэтле. — Чему конкретно будут обучать в томском филиале академии? — Компьютерная академия «Шаг» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят: программистов;

компьютерных дизайнеров;

специалистов по кибербезопасности;

веб-разработчиков;

интернет-маркетологов. Программисты учатся разрабатывать пользовательские и мобильные приложения, работать с базами данных, создавать компьютерные игры, утилиты и многое другое.

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После курса «Компьютерная графика и дизайн» выпускники создают фирменную стилистику брендов, рекламные макеты, 3D-графику, анимационные фильмы, фотографируют и обрабатывают снимки, проектируют веб-сайты и не только. Выпускники курса «Интернет-маркетинг» получают системные знания и практические навыки работы со всеми популярными каналами продвижения, научатся разрабатывать и управлять стратегиями маркетинга с применением всех digital**-форматов. Главное — все обучение направлено на приобретение практических навыков. Наши студенты должны соответствовать требованиям работодателей сегодня и в будущем, поэтому методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники «Шага» могли достойно показать себя перед работодателем.

— Кто может стать студентом академии? Как к вам поступить? — В академию мы принимаем всех в возрасте от 15 до 55 лет. Выпускники школ могут сразу получить профессию. Студенты могут получить вторую специальность одновременно с учебой в университете. Взрослые люди, которые недовольны своей текущей работой, могут переучиться или поднять уровень знаний в сфере IT. Каких-то особых требований к студентам нет. При приеме в академию каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. Если у студентов недостаточный уровень владения ПК, мы объединяем их в группы подготовительных курсов, чтобы в начале основного курса стартовые знания были у всех равны. Мы уверены, что специалистом можно стать даже с нуля. — А как студенты и работающие люди смогут совмещать занятия с основной деятельностью? — Мы прекрасно понимаем, что время невероятно ценный ресурс. Поэтому в нашей академии несколько форм обучения. Стационар. Подходит для тех, кто привык получать знания и опыт в окружении единомышленников. Если у вас есть свободное время, а самостоятельное обучение дается с трудом, то это ваша форма обучения. Малокомплектные группы — до 16 человек. На всех занятиях с вами будет преподаватель. Занятия по будням. Полустационар. Позволяет совмещать получение IT-образования с университетом или работой. Каждую неделю студент получает консультацию преподавателей и электронный урок для самостоятельной работы, который включает в себя теорию, примеры решения задач, инструкции, домашние задания, интерактивные видео и другие материалы. Занятия по выходным: суббота или воскресенье. Школьник-студент. Уникальная программа, которая идеально подойдет для старшеклассников и студентов вузов. Благодаря адаптированной программе обучения студенты смогут получить востребованную профессию, не отрываясь от учебного процесса в школе или университете. Учебная нагрузка составлена с учетом летних каникул, расписания в школе/университете. Оnline — идеален для тех, кто считает удобным дистанционный формат или когда необходимо менять свою жизнь в условиях самоизоляции. Поэтому даже самые загруженные люди смогут выбрать удобный вариант. Современное оснащение аудиторий, индивидуальные рабочие места, уникальные методики педагогики и реальные результаты в виде готовых проектов — все это мы предлагаем нашим студентам. Поэтому даже самые загруженные люди смогут выбрать удобный вариант. — Расскажите, как проходит обучение? — Минимум 80 % обучения — это практика. В начале каждого занятия даются необходимые знания, которые сразу же отрабатываются на практике. Все студенты обеспечиваются современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже тогда, когда по каким-либо причинам нельзя посетить занятие.

Кроме того, мы авторизированные центры компании Microsoft, Cisco и ряда других. В программе обучения предусмотрены тестирования и экзамены от этих компаний, студент может получить международные сертификаты, которые в профессиональной среде многое значат и высоко ценятся. А на защите дипломных работ у нас часто присутствуют представители IT-компаний, которые могут сразу предложить выпускнику работу. — А кто преподает в академии? — Преподаватели — специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы минимум 5 лет. Они не только эксперты-практики в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель — сделать образование таким, каким оно должно быть: осознанным, интересным и результативным. Студенты получают не только теоретическое представление о профессии, но и реальный обмен опытом с практикующим специалистом, находясь на занятиях в наших аудиториях. — Чем занимаются выпускники академии? — Каждый успешный студент курса получает диплом международного образца. Выпускники академии работают в крупнейших мировых компаниях Microsoft, HP, eBay, Amazon и многих других — в 36 странах мира.

Многие уезжают за рубеж, а кто-то, напротив, устраивается на удаленную работу и живет там, где ему нравится. Свобода выбора и привлекает многих в эту сферу. Кстати, набор в академию в Томске уже идет. Так же спешим сообщить, что в эту субботу пройдет бесплатный мастер-класс, «Как стать Веб-разработчиком», в котором вы узнаете все об этой профессии и даже попробуете свои силы, помогать вам будут наши партнеры из крупных IT компаний.