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Не упасть: что нужно помнить при гололеде

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Гололед образовался на улицах Томска. Сейчас бригады «ТомскСАХ» устраняют последствия гололеда на дорогах и тротуарах. В механизированном содержании томских улиц задействовано 62 единицы спецтехники, в ручной уборке участвуют почти 130 дворников. На противогололедную отсыпку дорог и тротуаров израсходовали 186 тонн песко-соляной смеси, сообщает пресс-служба мэрии.

Рассказываем, что нужно делать, чтобы прогулка по улицам Томска не закончилась посещением травмпункта.

Как правильно ходить в гололёд?

  1. Основное правило в гололедицу — не торопиться. Лучше заранее планировать свой маршрут и выходить из дома раньше.

  2. Не прячьте руки в карманы — иначе будет тяжелее сохранить баланс при движении.

  3. Сумку лучше повесить на плечо, а рюкзак — за спину для дополнительного равновесия.

  4. Если нет возможности обойти скользкое место, лучше преодолеть его мелкими шаркающими шажками. При этом ноги поставьте шире, чем обычно, и чуть согните в коленях.

На пешеходном переходе будьте внимательны, не торопитесь и не бегите. Всегда пропускайте приближающиеся машинылучше потратить несколько секунд своего времени ради безопасности. Помните, что на скользкой поверхности тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.

Какую обувь выбрать, чтобы не упасть?

Подошва должна быть ребристой и шершавой для хорошего сцепления с поверхностью.

От высоких каблуков лучше отказаться и выбрать обувь на плоской подошве или невысоком (3-4 см), широком и устойчивом каблуке.

Какие приспособления использовать, чтобы не скользить на тротуарах?

  1. Купить специальные съемные приспособления для обуви (ледоходы, ледоступы, зимоходы). Это насадки на подошву, выполненные из морозоустойчивой эластичной резины с встроенными в них противоскользящими элементами. Продаются в обувных и спортивных магазинах.

  2. Приклеить к подошве рифленую резину или прикрепить мягкие полиуретановые набойки в сапожной мастерской.

  3. Другой вариант — самому наклеить на подошву кусочки пластыря, войлока, поролона или наждачной бумаги на тканевой основе. Единственный недостаток — это все продержится на обуви от нескольких часов до 1-2 дней.

  4. Если не жалко обувь, можно последовать совету народных умельцев и вкрутить в толстую подошву ботинок мелкие шурупы.

  5. Пожилым людям для ходьбы рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если придется падать, как правильно это делать?

  1. При падении специалисты советуют не выставлять руки вперед. Они неизбежно примут на себя вес тела, это может привести к переломам. Лучше попытаться сгруппироваться, слегка наклониться вперед, руки прижать к груди, ноги согнуть в коленях. При этом постараться повернуться так, чтобы упасть на бок. Это поможет смягчить удар и снизит риск переломов.

  2. При падении на спину нужно прижать подбородок к груди, а руки раскинуть в стороны. Это поможет уберечься от черепно-мозговых травм.

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