Не упасть: что нужно помнить при гололеде

Как правильно ходить в гололёд?

Основное правило в гололедицу — не торопиться. Лучше заранее планировать свой маршрут и выходить из дома раньше. Не прячьте руки в карманы — иначе будет тяжелее сохранить баланс при движении. Сумку лучше повесить на плечо, а рюкзак — за спину для дополнительного равновесия. Если нет возможности обойти скользкое место, лучше преодолеть его мелкими шаркающими шажками. При этом ноги поставьте шире, чем обычно, и чуть согните в коленях.

На пешеходном переходе будьте внимательны, не торопитесь и не бегите. Всегда пропускайте приближающиеся машины, лучше потратить несколько секунд своего времени ради безопасности. Помните, что на скользкой поверхности тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.

Какую обувь выбрать, чтобы не упасть?

Подошва должна быть ребристой и шершавой для хорошего сцепления с поверхностью. От высоких каблуков лучше отказаться и выбрать обувь на плоской подошве или невысоком (3-4 см), широком и устойчивом каблуке.

Какие приспособления использовать, чтобы не скользить на тротуарах?