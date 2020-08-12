Не нашли оптимальный способ имплантации зубов: опытный имплантолог предложит несколько вариантов

В прошлое ушло понятие «безнадежности» в вопросах имплантации зубов. Современные возможности стоматологии позволяют помогать пациентам в самых разных и самых сложных случаях и делать это максимально безболезненно, надежно и в кратчайшие сроки. А также предлагать различные варианты конструкций по цене и срокам изготовления, не навязывая какой-то «единственно возможный способ», удобный или выгодный специалисту и учреждению, уверяют специалисты новосибирской «Клиники Пасман» . Заведующий стоматологическим отделением клиники стоматолог-ортопед высшей категории, хирург-имплантолог с 19-летним стажем Николай Макриди ответил на наиболее частые вопросы пациентов.

— Верно ли, что помочь можно пациенту практически с любой проблемой?



— Если вы не нашли решения проблемы, если вам не дали выбора, нам есть что вам предложить, у нас нет никаких ограничений в протезировании и имплантации. Мы используем все возможности современной имплантации, существующие в мировой практике, чтобы предоставить пациенту вариант, который его устроит по качеству, цене и эстетике. Если вам сказали, что помочь нельзя, мы предложим как минимум два варианта решения проблемы. Мы специализируемся на очень сложных случаях. Например, при атрофии или отсутствии кости, когда некуда ставить имплантат, можем установить имплантаты зигомы в скуловую кость и реабилитировать пациента на первый–третий день после операции — вернуть ему полноценную жизнь, возможность улыбаться, полноценно питаться, жить, не стесняясь своего внешнего вида.



— Нередко можно встретить категоричные предложения: мы работаем без костной пластики или мы выполняем имплантацию «все на четырех»… Существуют универсальные методы, которые подходят всем?



— Как нет двух одинаковых людей, так нет и единых алгоритмов действия. В каждом конкретном случае мы подбираем тот вид имплантации и протезирования, которые диктует клиническая картина, — все зависит от ситуации, индивидуальных особенностей пациента, его возможностей и предпочтений. Мы можем выполнить имплантацию «все на четырех» (all-on-4), «все на шести», «все на восьми», «все на трех» имплантатах — разные модификации несъемного протезирования с немедленной нагрузкой, можем выполнить имплантацию с использованием имплантатов зигомы, можем выполнить костную пластику, можем обойтись без нее, можем поставить условно-съемную или съемную конструкцию с опорой на имплантаты. Мы не ограничены одной методикой, вариантов, которые сегодня есть у пациентов, не счесть, и пациент совместно с доктором решает, что для него оптимально. Когда врач или клиника утверждают, что есть один единственный способ для всех – это звучит, мягко говоря, странно.



— Сахарный диабет и остеопороз могут стать препятствием к имплантации?



— В прошлом такие ограничения имплантации, как сахарный диабет, остеопороз и другие хронические заболевания, поскольку в «Клинике Пасман» есть полноценный стационар с узкими специалистами по 41 направлению медицины, есть возможность сдать анализы, получить консультацию «узкого» специалиста, если необходимо пройти терапию и подготовиться к имплантации. Мы работаем в связке с коллегами других специальностей и всегда руководствуемся главным принципом – «не навреди!».



