Добрые новости
09 июня,
2021
«Наша идея — к 15 годам сделать их программистами»
Как часто вы слышали мнение, что компьютеры негативно влияют на детей, портят их зрение, зомбируют и даже приводят к деградации? А ведь это не всегда так. Теперь ваш ребенок может проводить время в компьютере с пользой, развиваться благодаря современным технологиям. И даже достичь профессионального стандарта в IT-сфере уже в 14 лет. Добро пожаловать в школу «KIBERone».
«KIBERone» — первая международная КиберШкола будущего для нового IT-поколения. Здесь ваш ребенок может приобрести навыки, которые необходимы для успеха в ключевых профессиях будущего. Например, познакомиться с шестью языками программирования, овладеть инструментами, которые используют мировые корпорации. Научиться разрабатывать собственные компьютерные игры, сайты и приложения. А также делать мультфильмы, монтировать видео и создавать дизайнерские проекты.
Будущие Стивы Джобсы и Илоны Маски
КиберШкола открылась в Томске в конце января 2021 года. Но за четыре месяца работы обучение в ней уже прошло более сотни детей от 6 до 14 лет. Практически все они — ранее ничего не знали о программировании:
— Мы набираем детей с нулевыми знаниями. Чаще всего это как раз-таки маленький возраст. Они должны уметь только одно — читать, чтобы ориентироваться в интерфейсе. Потому что на мониторе текстовые задания, надписи и кнопки. Всему остальному мы научим.
Алексей Степанов
руководитель томской школы «KIBERone»
Дети занимаются группами по 12 человек. Каждая — по авторской долгосрочной программе, составленной специалистами в сфере IT-технологий, психологами и педагогами. Программы состоят из нескольких модулей, идущих друг за другом. Выпускники этого учебного года прошли от двух до четырех.

Набор детей в группы идет постоянно. Преимущество «KIBERone» в том, что начать обучение в ней можно в любой момент. Как только у группы закончился один модуль, начинается другой. На этом этапе, если есть место, к группе можно присоединить новеньких.
Всего в школе 55+ модулей. Часть из них связана с программированием. Дети создают мобильные приложения, чат-ботов, сайты и игры в 2D и 3D. Часть — с другими нужными IT-компетенциями. Фото и видео, монтаж и подготовка презентаций, а также устройство компьютеров. Чтобы ребенок мог безопасно пользоваться интернетом, легко находить информацию, отличал ненужные сайты от нужных, комфортно чувствовал себя в современном мире.
Детям проще учиться этому, чем взрослым
— Наша программа — вся игровая, — рассказывает Алексей Степанов. Ученики думают не о том, что они пишут сложные коды, а о том, как пройти игру, придумать уровень или решить задачу. Вся их работа находится в специальных визуальных средах, где ребенку интересно. Поэтому к нам бегут с удовольствием и не хотят уходить.

 Благодаря тому, что программа поэтапная и длинная, дети могут учиться от шага к шагу, от простого к сложному. За несколько лет можно пройти очень большой объем материала. В том числе к 14 годам изучить шесть языков программирования.
— Наша глобальная идея — к 15 годам сделать учеников «KIBERone» программистами. Чтобы они смогли выполнять коммерческие задачи, будучи школьниками и еще живя с родителями. Брать заказы и зарабатывать деньги на фриланс-платформах по всему миру.

Мы настроены подвести их к профессиональному стандарту до университета. Потому что эти знания в вузах только начинают давать.
А некоторые университеты еще даже не успели адаптировать их в свои программы.
Алексей Степанов
руководитель томской школы «KIBERone»
Заряжать на успех через взгляд
Преподаватели в «KIBERone» называются тьюторами. Все они — действующие IT-специалисты, которые работают программистами или сисадминами. Руководство школы выбирает только тех, кто сам увлечен сферой, жаждет развития в мире IT и может заряжать этим детей даже через взгляд.

Помимо тьюторов есть ассистенты-помощники. Это педагоги с большим опытом. Они умеют работать с детьми разного возраста и помогают преподавателям, например, с дисциплиной и развлечением на перерывах. Чтобы все было спокойно, дружно и весело.

Таким образом, в каждой группе двое взрослых — тьютор и ассистент. А внутри каждого урока есть перерыв с подвижными играми на сплочение и коммуникацию, разминкой для глаз и полезным перекусом.

— У нас полный формат. Занятие идет два часа один раз в неделю. Родители оставляют своего ребенка и могут быть спокойны. С ним все будет в порядке. Он не только получит новые знания, но еще и найдет друзей по интересам и весело проведет время.
Направить в нужное русло
Жанна Курочкина привела своего сына в «KIBERone», как только школа открылась в Томске. За четыре месяца убедилась, что это было абсолютно правильное решение:

— Кирилл, мой сын, всегда очень любил компьютеры. Бесконечно играл. Нам хотелось направить эту любовь в полезное русло. Мы долго искали подобную школу. Но попадались только или робототехника, или что-то смешанное. А потом узнали про «KIBERone». В этой школе уклон идет именно в компьютеры и программирование. Привели — и действительно. Теперь Кирилл просит постоянно приводить его сюда.
Зачастую среди родителей бытует мнение, что компьютер портит зрение и осанку ребенка, зомбирует и даже приводит к некой деградации. Жанна уверена в обратном:

— Игры развивают. Но когда ребенок не просто сидит и играет, а сам придумывает и запускает разные вещи: создает персонажей, заставляет их двигаться. Благодаря этой школе он с детства глубже познает IT. В наше время это нужно, за этим будущее.

Сам Кирилл рассказал, что хочет стать программистом. Даже несмотря на то, что его родители — медицинские работники. После каникул мальчик вернется в «KIBERone», чтобы пройти другие модули и продолжить обучение.
Но лето — не повод прерывать обучение. Как насчет незабываемых КИБЕРканикул?

«KIBERone» — необычная школа. Потому что занятия в ней есть даже летом. Все желающие ребята от 8 до 14 лет приглашаются на развивающие каникулы. На выбор предлагается две тематические смены. Поторопитесь, количество мест в каждой ограничено!
Создание 3D-игр на Unity
Интересно разобраться, как устроен игровой движок? Создай свою настоящую компьютерную 3D-игру с нуля.

Смена: с 23 по 27 августа
Записаться!
The Team teachable
Создание игры по мотивам Among Us
Когда все игры давно пройдены, пора программировать собственные. Со своими локациями, героями и врагами. По новым правилам и в своей анимации.

Смены:
с 21 по 25 июня
с 16 по 20 августа
Записаться!
Длина каждой смены — 5 будних дней с 9 до 18:30 часов. Помимо обучения ребят ждут шоу-программы и выездные развлечения, экскурсии в томские IT-компании и встречи с IT-специалистами, мастер-классы и походы в кибертеатр, а также прогулки в парке и интеллектуальные игры.
После прохождения смены каждый ребенок получит сертификат международного образца. Он подтвердит, что учебный модуль пройден, и станет значимым документом в портфолио.
Стоимость смены — 13 900 рублей
В эту сумму включены:
Трехразовое питание в кафе
Полный доступ ко всем площадкам программы
Набор с фирменными полезностями и подарками
Онлайн-тренажер по английскому языку
Презентации спикеров
Сувениры от партнеров
Для постоянных резидентов школы и их друзей предусмотрены скидки. А также для тех, кто отдает на КИБЕРканикулы сразу двоих и более детей.

Подробнее про развивающие каникулы читайте на сайте «KIBERone».
Томск, ул. Красноармейская, 120 (РК Fakel)
Телефон: 8 (3822) 48 13 37
E-mail: tomsk@kiber-one.com

tomsk.kiber-one.com

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