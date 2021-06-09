— Наша программа — вся игровая, — рассказывает Алексей Степанов. Ученики думают не о том, что они пишут сложные коды, а о том, как пройти игру, придумать уровень или решить задачу. Вся их работа находится в специальных визуальных средах, где ребенку интересно. Поэтому к нам бегут с удовольствием и не хотят уходить.



Благодаря тому, что программа поэтапная и длинная, дети могут учиться от шага к шагу, от простого к сложному. За несколько лет можно пройти очень большой объем материала. В том числе к 14 годам изучить шесть языков программирования.

