«Наша миссия — сохранять стоматологическое здоровье с детства»
Томский «Центр современной стоматологии» стал первым партнером цифрового хранилища зубов «Дентал Банк». Рассказываем, как современные технологии помогают правильному росту и развитию детей, зачем сохранять молочные зубы, а также почему пандемия кариеса — острая проблема, о которой не нужно забывать.
«Наша миссия — сохранять стоматологическое здоровье с детства»
Томский «Центр современной стоматологии» стал первым партнером цифрового хранилища зубов «Дентал Банк». Рассказываем, как современные технологии помогают правильному росту и развитию детей, зачем сохранять молочные зубы, а также почему пандемия кариеса — острая проблема, о которой не нужно забывать.
В материале «Anti-age через 3D» мы познакомили вас с «Дентал Банком». Это первое в мире цифровое хранилище зубов, которое открылось в Томске в конце 2020 года. Суть проекта — сохранение природной формы здоровых зубов в виде виртуальных 3D-моделей, чтобы в будущем использовать их для лечения и точного протезирования. Технология придумана и запатентована томичом Сергеем Терновым. Подробнее о том, зачем это делать, как проводится сканирование и в чем вообще заключается технология, читайте в прошлом материале.
Проект Тернова запланирован как глобальный. Работать по этой технологии смогут клиники по всему миру. Первым партнером «Дентал Банка» стал томский «Центр современной стоматологии». Это клиника, которая оказывает пациентам современное лечение заболеваний полости рта. Специалисты «Центра» опираются на передовые разработки в сфере стоматологии, следуют строгим медицинским стандартам и законам безопасности. А также комплексно подходят к лечению пациентов, восстановлению зубов и зубочелюстной системы.
Ирина Богданович
главный врач «Центра современной стоматологии»
— Нарушения формы и поверхности зубов приводит к нарушению прикуса, заболеваниям височно-нижнечелюстных суставов, неправильной работе мышц лица и возрастным изменениям кожи. Поэтому мы начали сотрудничество с «Дентал Банком». Чтобы знать и восстанавливать анатомически правильную форму зубов наших пациентов и наблюдать детей в период, когда идет формирование их зубочелюстной системы.
«Какая разница? Все равно они выпадут»
Кариес, как и большинство заболеваний, лучше профилактировать, чем лечить. Поэтому заниматься стоматологическим здоровьем нужно с детства. В идеале — с первого прорезавшегося зуба.
Дарья Хисамова
детский врач-стоматолог «Центра современной стоматологии»
— Это необходимо для определения предрасположенности малыша к кариесу, подготовки родителей к трудоемкому процессу ухода за полостью рта ребенка. А также для подбора индивидуальных средств стоматологической гигиены и рациона питания, необходимого при формировании зубов.
Как считают стоматологи, зачастую становится очевидной недостаточная стоматологическая грамотность родителей. Например, бытует мнение, что сохранять молочные зубы не надо — все равно они выпадут. Но не все знают, что состояние молочных зубов напрямую влияет на здоровье будущих постоянных. Их зачатки растут и развиваются в этой микрофлоре. Поэтому есть большой риск развития кариеса и гипоплазии эмали (зубы прорезываются с белыми и коричневыми пятнами). А иногда зачатки гибнут, даже не успев прорезаться. Их удаляют хирурги.
В таком случае на месте, где должны быть зубы, образуются пустые участки. А затем, как объясняет Ирина Богданович, происходит смещение соседних зубов, нарушение работы суставов, роста челюсти и глубины прикуса.
«Например, у ребенка нет передних зубов — удалили раньше времени из-за кариеса, — объясняет Ирина Богданович. — В связи с этим останавливается рост фронтального сегмента челюсти. Это формирует глубокий прикус, приводит к стиранию, неправильной осанке, апноэ и скрежету зубами во сне.»
«Например, у ребенка нет передних зубов — удалили раньше времени из-за кариеса, — объясняет Ирина Богданович. — В связи с этим останавливается рост фронтального сегмента челюсти. Это формирует глубокий прикус, приводит к стиранию, неправильной осанке, апноэ и скрежету зубами во сне.»
«Лучшая профилактика кариеса — правильная гигиена»
Еще одна проблема — раннее поражение кариесом постоянных зубов. Первые коренные прорезываются к шести годам. Это фронтальные зубы, которые появляются на месте молочных. Челюсть растет. В это же время без смены (то есть ничего не выпадает) прорезываются моляры — шестые зубы. Зачастую родители даже не знают об этом. Им привычнее, когда одно выпадает, а другое вырастает. Поэтому так распространен кариес именно на «шестерках». Потому что ребенок не понимает сам, как правильно чистить зубы, может не доставать до задних. Поэтому ответственность за гигиену ротовой полости детей ложится на их родителей.
Недостаточный уход за зубами влияет не только на здоровье, но еще и на визуальную эстетику. Это формирует у ребенка комплексы с самого детства. Он перестает улыбаться, поджимает губы и стесняется общаться со сверстниками.
Дарья Хисамова
— Наша глобальная задача — здоровые улыбки детей. Именно поэтому так важно донести до родителей необходимость профилактических осмотров. Небольшой кариес, который образовался в интервале между посещениями стоматолога, вылечить проще и технически, и психологически, и финансово. К тому же в нашем «Центре повторные осмотры проводятся бесплатно. Но, к сожалению, не все родители пользуются этой возможностью.
По стоматологическим данным, постоянные моляры поражаются кариесом и требуют терапевтического лечения у 85% детей. То есть колоссальное количество детей ходят с пломбами. Из них только у 10% эти пломбы с правильной жевательной поверхностью. У остальных — с неправильной. А значит, челюсть растет и формируется с нарушениями функции.
«В детском возрасте сохранять анатомическую форму зубов наиболее важно. Я прекрасно понимаю, что с помощью "Дентал Банка" мы можем это делать. Если пациенты будут сканировать свои зубы сразу, как только они прорезались, любое лечение не будет вносить деформации. Как минимум, будут ставиться пломбы правильных форм.» — объясняет Ирина Богданович
«В детском возрасте сохранять анатомическую форму зубов наиболее важно. Я прекрасно понимаю, что с помощью "Дентал Банка" мы можем это делать. Если пациенты будут сканировать свои зубы сразу, как только они прорезались, любое лечение не будет вносить деформации. Как минимум, будут ставиться пломбы правильных форм.» — объясняет Ирина Богданович
Стоматология будущего
«Дентал Банк» и «Центр современной стоматологии» сотрудничают с января 2021 года. Все это время идет отработка технологии пломбирования зубов. А вот создание коронок по оцифрованным 3D-моделям можно будет попробовать на практике только спустя время. Так как для этого нужно, чтобы зубы были оцифрованы несколько лет назад.
Ирина Богданович
— Когда мы ставим пломбу, мы должны воссоздать не только все бугры на зубах, но и все углы скатов. Это не просто кусок пластмассы во рту. Это объект, в котором заключена очень большая информация и важная функция. Нужно сделать все так, как было изначально, по природе. Технологии «Дентал Банка» это позволяют.
Например, у ребенка обнаружен кариес. В «Дентал Банке» хранится 3D-снимок его зубов в природной форме. Специалисты изготавливают на 3D-принтере окклюзионный ключ (штамп, полностью повторяющий рельеф этого зуба) для больного зуба. При лечении стоматолог формирует полость и восстанавливает ее пломбировочным материалом. А потом отжимает его индивидуальным ключом. Таким образом, пломба в точности повторяет природную форму зуба.
«Ни одному из детей, которым мы поставили пломбы с помощью ключа, не было некомфортно. Поставили — и сразу как было, — уверяет Дарья Хисамова. — Мы, конечно, еще дорабатываем технологии, уточняем. Но уже сейчас можно точно сказать, что с функциональной точки зрения мы получаем то, что должны получить.»
На сегодняшний день пациентам «Центра современной стоматологии» предлагается два варианта лечения. Или с помощью «Дентал Банка», или традиционно, когда стоматолог самостоятельно восстанавливает форму зуба. Так как сейчас для клиники важно отработать технологию и алгоритм взаимодействия, для пациентов разницы в цене пока нет. Зато есть разница в качестве. Но, как говорит Хисамова, у пациентов часто нет времени, чтобы ехать из «Центра» в «Дентал Банк» и делать сканирование. Им нужно здесь и сейчас.
На сегодняшний день пациентам «Центра современной стоматологии» предлагается два варианта лечения. Или с помощью «Дентал Банка», или традиционно, когда стоматолог самостоятельно восстанавливает форму зуба. Так как сейчас для клиники важно отработать технологию и алгоритм взаимодействия, для пациентов разницы в цене пока нет. Зато есть разница в качестве. Но, как говорит Хисамова, у пациентов часто нет времени, чтобы ехать из «Центра» в «Дентал Банк» и делать сканирование. Им нужно здесь и сейчас.
Происходит это потому, что у людей не всегда есть понимание, какой результат они получат. До сих пор есть пациенты, которые не готовы к новым технологиям. Хотя протокол лечения такой же. Та же анестезия, та же изоляция, те же материалы и инструменты. Разница только в том, что раньше последний слой стоматолог лепил вручную, а теперь можно просто отпечатать его штампом и получить естественную поверхность зуба. Благодаря этому механизм жевания не будет нарушаться, а височно-челюстные суставы и мышцы лица — поддерживаться точно так же, как это задумано природой изначально.
Ирина Богданович
— Люди не всегда готовы к новым технологиям в стоматологии. Но маленькими усилиями все меняется. Об этом начинают говорить. Значит, и отношение общества к этому со временем изменится.
Партнерский материал
Июль, 2021
Июль, 2021