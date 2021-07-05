«Наша миссия — сохранять стоматологическое здоровье с детства»

«Ни одному из детей, которым мы поставили пломбы с помощью ключа, не было некомфортно. Поставили — и сразу как было, — уверяет Дарья Хисамова. — Мы, конечно, еще дорабатываем технологии, уточняем. Но уже сейчас можно точно сказать, что с функциональной точки зрения мы получаем то, что должны получить.»



На сегодняшний день пациентам «Центра современной стоматологии» предлагается два варианта лечения. Или с помощью «Дентал Банка», или традиционно, когда стоматолог самостоятельно восстанавливает форму зуба. Так как сейчас для клиники важно отработать технологию и алгоритм взаимодействия, для пациентов разницы в цене пока нет. Зато есть разница в качестве. Но, как говорит Хисамова, у пациентов часто нет времени, чтобы ехать из «Центра» в «Дентал Банк» и делать сканирование. Им нужно здесь и сейчас.

