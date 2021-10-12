Надо ли отучать ребенка от гаджетов: в Томске продолжается набор в компьютерную академию «ШАГ»

Детский ум, как губка, впитывает знания и навыки. Дополнительные занятия, которые посещает ребенок, вероятно, станут опорой для будущей профессии и карьеры. Поэтому важно не пойти против природы, а дать именно то, что близко, интересно и, главное, будет востребовано в ближайшие пару-тройку десятилетий. Посмотрите на своего сына или дочь: как часто ребенок сидит в планшете, любит играть в телефон, интересуется анимацией или роботами, смотрит юных блогеров на YouTube и в TiKTok? Поколение Z — это ребята, которые онлайн буквально с рождения, они всегда со смартфонами в руках. Вы как родитель можете пытаться это ограничить или вовсе пресечь, но куда лучше направить тягу к гаджетам в нужное русло с помощью компьютерного образования. А заодно прокачать такие безусловно полезные в современном мире навыки, как многозадачность, логика, внимательность.

Автор: компьютерная академия «ШАГ»

Компьютерная академия «ШАГ» — один из крупнейших провайдеров IT-образования в мире. Здесь обучают как взрослых, так и детей: уникальные программы разработаны с учетом особенностей восприятия ребят разного возраста, от 4 до 55 лет. Дошкольников подготовят к их первому учебному году, научив учиться. Кроме того, малыши смогут снимать ролики и создавать анимацию, писать программы и виртуозно овладеют интернетом, который отныне станет для них кладезем информации, а не пустым развлечением. Школьники обучатся программированию и дизайну, 3D-моделированию, создадут свой стартап и даже смогут презентовать бизнес-план инвесторам. А также доведут до совершенства социальные навыки, что, несомненно, пригодится во взрослой жизни. Программы академии «ШАГ» — это не обычный кружок, а настоящее профессиональное образование, после которого смело можно дальше углубляться в профессию. Обучение проходит очень увлекательно и дает максимальную пользу, позволяя развить склонности и реализовать таланты ребенка. IT — это очень перспективно, именно на таких специалистах стоит современный мир. В дальнейшем информационные технологии будут лишь более востребованы и высокооплачиваемы.

Автор: компьютерная академия «ШАГ»

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Компьютерная академия «ШАГ» — один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом, действует в 22 странах мира. С 1999 года академия дает возможность получить образование по востребованным направлениям в сфере IT. На международном саммите ООН в Женеве в 2017 году программа малой компьютерной академии «ШАГ» была признана лучшей в номинации «Создание человеческого потенциала».