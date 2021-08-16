На старт, внимание, «Мегаполис»:
к новому учебному году — подготовиться!
к новому учебному году — подготовиться!
Чтобы собрать ребёнка в школу, не нужно тратить весь день на походы по магазинам, стоять в пробках и ездить из одного конца города в другой. Купить всё необходимое можно в одном месте — в ритейл-парке «Мегаполис».
«Спортмастер»: на старт, внимание, школа
Один из трех корпусов ритейл-парка, между которыми оборудована парковка на тысячу мест, занимает «Спортмастер». Это единственный в Томске магазин международной сети, которая специализируется на качественных товарах для спорта и активного отдыха. Магазин работает в формате «Гипер PRO», а это значит, что здесь есть товары и для новичков, и для любителей, и для спортсменов-профессионалов.
До 5 сентября включительно в магазине для занятий физкультурой можно приобрести спортивные костюмы от 999 рублей, футболки от 99 рублей, кроссовки от 699 рублей. А также рюкзаки на любой вкус — от 449 рублей. Кроме того, в мобильном приложении «Спортмастера» в разделе «Школьный адвент-календарь» у вас есть возможность каждый день получать бонусы и скидки на товары для подготовки в новому учебному году.
До 5 сентября включительно в магазине для занятий физкультурой можно приобрести спортивные костюмы от 999 рублей, футболки от 99 рублей, кроссовки от 699 рублей. А также рюкзаки на любой вкус — от 449 рублей. Кроме того, в мобильном приложении «Спортмастера» в разделе «Школьный адвент-календарь» у вас есть возможность каждый день получать бонусы и скидки на товары для подготовки в новому учебному году.
Кимоно, бутсы, ракетки, ласты… Если ваш ребенок дополнительно занимается в спортивных секциях, в ассортименте «Спортмастера» есть весь необходимый инвентарь для любого уровня и возраста. Все товары можно выбрать и забронировать на сайте, а потом просто забрать из магазина.
«Детский мир»: высокое качество от проверенных брендов
На втором этаже «Мегаполиса» расположен магазин «Детский мир». Это крупнейшая в России сеть по продаже качественных товаров для детей и подростков. Общий ассортимент включает около 250 тысяч товарных позиций — игрушки, одежда и обувь, канцелярские товары, наборы для творчества, товары для активного отдыха, мебель и многое другое.
До 2 сентября включительно в «Детском мире» проводится традиционная «Школьная ярмарка». В ее рамках вы можете воспользоваться специальными предложениями. Блузки и рубашки, юбки, сарафаны и брюки, а также широкий ассортимент ранцев, канцелярии и обуви со скидками до 30%.
До 2 сентября включительно в «Детском мире» проводится традиционная «Школьная ярмарка». В ее рамках вы можете воспользоваться специальными предложениями. Блузки и рубашки, юбки, сарафаны и брюки, а также широкий ассортимент ранцев, канцелярии и обуви со скидками до 30%.
Сейчас, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, многие люди предпочитают делать покупки через интернет. Это и безопасно, и просто, и экономит время. Поэтому вы можете выбрать необходимые товары на сайте «Детского мира», указать адрес магазина, а уже через час — забрать их из шкафа самовывоза.
«Читай-город»: учусь на «отлично»
Рядом с «Детским миром» — «Читай-город», филиал самой большой в России сети книжных магазинов. Помимо книг на любой вкус и бюджет здесь можно найти канцтовары, сладости и идеи для подарков. Специалисты компании сами разрабатывают дизайны для большей части ассортимента — ежедневников, закладок, товаров для творчества и других интересных вещей.
Уже составили список канцелярии, которая нужна вашему ребенку к новому учебному году? Тогда спешите в «Читай-город». До 15 сентября в рамках акции «Учусь на 5» покупайте тетради, карандаши, ручки и многое другое со скидками до 30%. А также — пеналы от 49 рублей и рюкзаки — от 449 рублей.
Уже составили список канцелярии, которая нужна вашему ребенку к новому учебному году? Тогда спешите в «Читай-город». До 15 сентября в рамках акции «Учусь на 5» покупайте тетради, карандаши, ручки и многое другое со скидками до 30%. А также — пеналы от 49 рублей и рюкзаки — от 449 рублей.
Также в ассортименте магазина есть учебники, пособия и рабочие тетради. Выбрать их и другие товары можно на сайте и оформить доставку на адрес магазина.
«Семья»: всегда большой выбор — всегда низкие цены
Если ваш ребенок быстро растет, одежда очень скоро становится ему маленькой и вы не видите смысла покупать дорогие наряды, обратите внимание на ассортимент магазина «Семья». Это гипермаркет одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых. Всегда широкий выбор и низкие цены.
Сейчас в магазине представлены бюджетные товары к новому учебном году — рубашки и блузки разных фасонов, юбки, штаны и сарафаны, а также яркие рюкзаки с любимыми героями и модными принтами, которые точно понравятся вашим детям.
«Мегаполис» — территория шопинга и развлечений, где каждый найдет что-то для себя. Магазины мебели, товаров для дома, цифровой и бытовой техники, продуктовые супермаркеты, спортивные и детские гипермаркеты, фудкорт, площадка аттракционов для детей, кинотеатр и многое другое.
адрес: Томск, проспект Ленина, 217
режим работы: с 10:00 до 22:00
режим работы: с 10:00 до 22:00
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август, 2021
август, 2021