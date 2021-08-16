Кимоно, бутсы, ракетки, ласты… Если ваш ребенок дополнительно занимается в спортивных секциях, в ассортименте «Спортмастера» есть весь необходимый инвентарь для любого уровня и возраста. Все товары можно выбрать и забронировать на сайте, а потом просто забрать из магазина.

