Мошенничество в цифровой сфере. Как обезопасить себя?

По итогам 2019 года в результате краж в Томской области похитили порядка 12 миллионов рублей. В результате мошенничества объем похищенных средств составил 70 миллионов рублей. При этом рост раскрываемости преступлений, связанных с мошенничеством в IT-сфере, составил 27,2%.

«К сожалению, количество заявлений стало увеличиваться. По данным на 2019 год в Томской области количество зарегистрированных краж с банковских карт увеличилось в четыре раза. Если в цифровом формате – от 167 случаев до 700 за год, — сообщает замглавы контрольно- методического отдела следственного управления УМВД Дмитрий Сорокин. — Но все-таки, я считаю, что этот вид преступлений будет побеждены системой МВД. Методика преступлений расследуется. Мы пытаемся донести информацию до большего количества людей. Предупрежден – значит, вооружен».

1.Человеку на мобильный телефон поступает звонок. Собеседник представляется кредитной организацией, либо же представителем банка. Далее мошенник начинает вводить в заблуждение: «С вашей карты только что совершалась попытка снятия денежных средств, нам нужны данные по вашей карте для того, чтобы мы ее заблокировали». Сотрудники полиции говорят, что здесь используется психологический прием: мошенник говорит быстро и не дает тем самым жертве опомниться, принять решение, посоветоваться с кем-либо. Так же, мошенник может попросить продиктовать смс пароль, тем самым подтверждая платеж или перевод, после сообщения которого с карты снимаются средства.

«Банк никогда не будет звонить сам. Вам звонят — это первый признак того, что вам звонят мошенники. Но если уже такая акция проведена, то потерпевшему следует обратиться в отделение банка и приостановить действие карты. Так же следует обращать внимание на СМС, которые приходят в ходе операции. Не зря банк всегда присылает вместе с кодом сопроводительное сообщение, в котором просят никому не сообщать с код. Данный вид преступлений регистрируется довольно часто, и подвержены ему все слои нашего общества. Потерпевшие – это не обязательно пожилые люди, среди них можно встретить и молодых людей, и домохозяек, и бизнесменов», — говорит врио начальника уголовного розыска регионального УМВД Владимир Костюченко.

2.Следующий распространенный вид мошенничества – это покупки в интернете. Например, человек находит объявление о продаже товара. Связавшись с «продавцом», он выясняет, что необходима предоплата. Как правило, если человек вносит предоплату, то он уже обманут. Или же при заказе товара через интернет уже на почте человек может получить не тот товар, который заказывал. Чтобы избавиться от подобных проблем, при отправке товара нужно требовать от покупателя опись вложения.

«Надо понимать, что мошенники не сидят на месте. К действиям они подходят более детально и осмыслено, производят подготовку к преступлениям. Они могут связываться через торговые площадки с реальными продавцами, просить детальный фото, видеоотчет о продаваемом объекте и пользоваться этой информацией при размещении объявлений о продаже. В таком случае, если их покупатель попросит предоставить более детальную информацию о товаре, это не станет проблемой», — добавляет Дмитрий Сорокин.

3.По-прежнему популярным остается такой вид мошенничества, как «N попал в беду…». Мошенники звонят родственникам человека и сообщают о том, что он, например, попал в драку или сбил человека. Чтобы уладить конфликт нужно перевести некую сумму на счет карты. По словам сотрудников МВД, в таком случае, надо просто положить трубку, позвонить человеку или же его близким и узнать все напрямую.





4. Существует и такая махинация, при которой злоумышленники могут взять кредит на другого человека. Чтобы оформить дистанционный кредит мошенник звонит, а затем на телефон приходят смс-коды. Дмитрий Сорокин отмечает, что в сообщении указывается о кредите. Поэтому нужно внимательно читать СМСки, а такой вид преступления может завершиться сразу после их прочтения.





5. Распространен так же взлом странички в социальных сетях. Мошенники просят от лица другого человека перевести сумму на счет. Или же добывают данные паспортов, фото документов и используют в своих целях.