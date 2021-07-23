Мороженое: совмещаем приятное с полезным

Иммунитет постоянно защищает человека от большого количества вредных микроорганизмов, которые пытаются в него проникнуть. Как только у нас снижается иммунитет, например, после переохлаждения от мороженого, он больше не защищает нас в полную силу. И мы заболеваем. А если постепенно и разумно закаляться, организм привыкает к этому. Иммунитет, следовательно, тоже.



Объясню на себе. В детстве у меня в комнате стоял второй холодильник. И поэтому я постоянно пил из него холодное молоко. Я его люблю, поэтому даже не беспокоился о температуре. Таким образом, постепенно, пока я взрослел, у меня произошло закаливание. И теперь я без проблем пью холодную воду из-под крана, ем мороженое и знаю, что на утро у меня все будет замечательно. Хотя для кого-то это может станет пусковым механизмом для болезни.

