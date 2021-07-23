Мороженое: совмещаем приятное с полезным
Мороженое: совмещаем приятное с полезным
Сливочное, шоколадное и фруктовое. На палочке, в стаканчике и в ведерке. Мороженое — любимый десерт большинства взрослых и детей. Съесть его — отличный способ охладиться в жаркие дни, поднять себе настроение, а также, как оказалось, профилактировать ЛОР-заболевания. Или наоборот — обострять их…
Разбираемся вместе с врачом-отоларингологом Петром Паутовым и компанией «Эскимос», где эта тонкая грань между пользой и вредом, как проводится самое вкусное закаливание и какое количество мороженого — безопасная норма.
Разбираемся вместе с врачом-отоларингологом Петром Паутовым и компанией «Эскимос», где эта тонкая грань между пользой и вредом, как проводится самое вкусное закаливание и какое количество мороженого — безопасная норма.
На вопросы отвечает Петр Паутов:
Начнем сразу с главного: мороженое — польза или вред?
— Здесь очень тонкая грань. Важно помнить: все должно быть в меру. Как и любое лекарство, мороженое может вредить, а может быть полезным. Даже если вы его очень любите, не стоит забывать, что это замороженная масса, в составе которой вода, молоко и различные добавки. Это определяет всю ту пользу или все те проблемы, с которыми может столкнуться человек.
В чем заключается польза?
— Во-первых, мороженое, как и все молочные продукты, содержит различные микроэлементы и витамины. Например, кальций и фосфор, которые благоприятно влияют на состояние костной системы, кожи, зубов и волос. А значит, с этой стороны мороженое — полезно. Особенно для детей, которые еще растут и развиваются.
Во-вторых, потребление мороженого почти всегда связано со счастливыми моментами. Сразу ассоциация — лето, парк развлечений, киоск с мороженым, довольные лица. Это вызывает положительные эмоции, способствует выработке гормонов радости — эндорфина, серотонина, дофамина и окситоцина.
А в-третьих, мороженое — отличный способ терморегуляции. Если в летнюю жару вы употребляете какой-то холодный продукт, вам легче, комфортнее и приятнее переносить эту погоду.
Во-вторых, потребление мороженого почти всегда связано со счастливыми моментами. Сразу ассоциация — лето, парк развлечений, киоск с мороженым, довольные лица. Это вызывает положительные эмоции, способствует выработке гормонов радости — эндорфина, серотонина, дофамина и окситоцина.
А в-третьих, мороженое — отличный способ терморегуляции. Если в летнюю жару вы употребляете какой-то холодный продукт, вам легче, комфортнее и приятнее переносить эту погоду.
Что будет, если есть слишком много мороженого?
— Если говорить с ЛОР-стороны, постоянное потребление холодного, особенно в жару, может спровоцировать переохлаждение глотки из-за разницы температур. Следовательно, повышается риск возникновения острых заболеваний. Не потому, что мороженое — это плохо. А потому, что иммунитет не готов к резкому перепаду температур. Но в то же время именно мороженое используется для профилактики ЛОР-заболеваний.
Как мороженое используется для профилактики ЛОР-заболеваний?
— В оториноларингологии существует достаточное количество методик профилактики. Среди них — местное закаливание холодным. Например, мороженым. Но это необходимо делать под контролем ЛОРа или физиотерапевта. И только после выздоровления, если мы говорим о хронических заболеваниях.
Грубо говоря, у человека есть хронический фарингит или хронический тонзиллит. А это, по статистике, почти каждый второй. Он приходит ко мне на прием с обострением заболевания. Я его лечу, а потом даю рекомендацию: для предотвращения частоты обострений или снижения выраженности заболевания, можно делать закаливание. Как общее — всего организма, так и местное — той области, которая тревожит. Например, горла. Вместе с пациентом мы решаем, как часто и в каком количестве человек будет принимать холодное. Все под контролем, конечно.
Закаливание нужно проводить только
после консультации со специалистом
и под его внимательным контролем!
после консультации со специалистом
и под его внимательным контролем!
Какие именно заболевания можно профилактировать закаливанием?
— Как обычные ОРЗ, так и хронические. К хроническим заболеваниям глотки и миндалин относятся тонзиллит и фарингит. А также заболевания носа — хронический насморк и хронический синусит. Не стоит забывать, что у нас вся система ЛОР-органов взаимосвязана между собой и завязана на иммунитете.
Иммунитет постоянно защищает человека от большого количества вредных микроорганизмов, которые пытаются в него проникнуть. Как только у нас снижается иммунитет, например, после переохлаждения от мороженого, он больше не защищает нас в полную силу. И мы заболеваем. А если постепенно и разумно закаляться, организм привыкает к этому. Иммунитет, следовательно, тоже.
Объясню на себе. В детстве у меня в комнате стоял второй холодильник. И поэтому я постоянно пил из него холодное молоко. Я его люблю, поэтому даже не беспокоился о температуре. Таким образом, постепенно, пока я взрослел, у меня произошло закаливание. И теперь я без проблем пью холодную воду из-под крана, ем мороженое и знаю, что на утро у меня все будет замечательно. Хотя для кого-то это может станет пусковым механизмом для болезни.
Объясню на себе. В детстве у меня в комнате стоял второй холодильник. И поэтому я постоянно пил из него холодное молоко. Я его люблю, поэтому даже не беспокоился о температуре. Таким образом, постепенно, пока я взрослел, у меня произошло закаливание. И теперь я без проблем пью холодную воду из-под крана, ем мороженое и знаю, что на утро у меня все будет замечательно. Хотя для кого-то это может станет пусковым механизмом для болезни.
Сколько мороженого можно есть, чтобы это точно было безопасно?
— В идеале — нужно индивидуально консультироваться со специалистами. Точно сказать нельзя, потому что это складывается из множества факторов. Наличие хронических заболеваний, уровень иммунитета, эпидемиологическая обстановка и регион проживания.
Южане воспринимают воздействие низких температур не так, как жители Сибири. Потому что сибиряки непроизвольно закаляются в течение жизни, например, морозным воздухом. Поэтому человеку из южных регионов стоит есть меньше мороженого, чем человеку из северных. Но на мой взгляд, не случится ничего страшного, если здоровый человек без хронических заболеваний будет съедать в неделю одно или два мороженых. Для детей порции должны быть детскими, а для взрослых — взрослыми.
Приятное + полезное = мороженое «Эскимос»
В ассортименте компании «Эскимос» более 100 видов мороженого: вафельные стаканчики, эскимо в глазури, рожки и торты — разные вкусы и форматы. Производители понимают, что люди хотят не только есть сладкое, но еще и быть здоровыми и держать себя в форме. Поэтому найдется мороженое для каждого.
— Наша продукция полностью соответствует ГОСТу и предприятие работает строго по нему. Яркое подтверждение этому — знак качества от «Роскачества» у «Нашего пломбира». Потребитель сам не всегда может оценить продукцию в полной мере. Одно дело — вкус, внешний вид и состав. А другое — условия на фабрике, соответствие весу и стандартам и качество ингредиентов. Для этого существуют исследования от «Роскачества».
Эльвира Васильева
микробиолог компании «Эскимос»
Когда специалисты «Роскачества» занимаются веерными исследованиями, они берут группу продуктов и отбирают ее от разных производителей по всей стране. Чтобы присвоить Знак качества мороженому, отбирались 34 пломбира самых популярных у россиян торговых марок и исследовались по 51 показателю качества и безопасности. По итогам исследования «Наш пломбир» вошел в тройку лучших пломбиров России.
Независимые эксперты исследовали пломбир «Эскимоса» от органолептики до микробиологических показателей, оценили пищевую безопасность и изучили производство. И уже на основании этих исследований сделали вывод — «Наш пломбир» соответствует не только обязательным требованиям соответствия, но и опережает требования стандарта «Роскачества».
Независимые эксперты исследовали пломбир «Эскимоса» от органолептики до микробиологических показателей, оценили пищевую безопасность и изучили производство. И уже на основании этих исследований сделали вывод — «Наш пломбир» соответствует не только обязательным требованиям соответствия, но и опережает требования стандарта «Роскачества».
Да здравствует мороженое!
Но все-таки: мороженое — это вред или польза? Правда всегда где-то посередине. Нельзя сказать, что мороженое — это вредно. Нельзя сказать — что полезно. В общем-то, как и любой другой продукт. Главное — есть его в меру и чтобы оно было качественное. При чрезмерном употреблении вредить будет что угодно.
— Мороженое — это особая эстетика, вкус и атмосфера. Благостный продукт, который я ем уже очень много лет. До сих пор чувствую себя отлично и счастливо. Поэтому — да здравствует мороженое!
Эльвира Васильева
ООО «Компания Эскимос»
Томск, переулок Шегарский, 56
Телефон: (3822) 404-300, 46-34-81, 46-28-79
e-mail: info@eskimos.su
сайт: eskimos.su
Телефон: (3822) 404-300, 46-34-81, 46-28-79
e-mail: info@eskimos.su
сайт: eskimos.su
ООО «Компания Эскимос»
Томск, переулок Шегарский, 56
Телефон: (3822) 404-300,
46-34-81, 46-28-79
e-mail: info@eskimos.su
сайт: eskimos.su
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Томск, переулок Шегарский, 56
Телефон: (3822) 404-300,
46-34-81, 46-28-79
e-mail: info@eskimos.su
сайт: eskimos.su
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