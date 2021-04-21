Мисселинг: что делать, если сотрудники банка вводят в заблуждение

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«Мой 65-летний папа обратился в банк с одной целью — открыть вклад на 1 год. Сумма у моего папы не маленькая, он настаивал, что ему нужен именно этот вклад. Специалист начинает убеждать папу, что есть надежная инвестиция под гарантированные минимум 8% годовых — облигации. Папа отказывается, но специалист продолжает настаивать. Убеждала полтора часа, но то, что при досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается — не объяснила. Я являюсь инвестором с 2003 года, и заявляю, что это мисселинг».

Подобных историй на форуме сайта «Банки.ру» сотни. И с каждым годом их становятся все больше.

Эксперты говорят, что снижение банковских ставок привело к тому, что все чаще под видом одного продукта покупателю продается совсем другой. Это и называется «мисселинг». Как не купить кота в мешке? Разбираемся.

Что такое мисселинг?

Мисселинг – это введение в заблуждение, когда под видом одного продукта покупателю продается совсем другой. Чаще всего встречается в банковских офисах, куда люди приходит для открытия или продления вклада, а их уговаривают оформить другой договор.

«Ставки по банковским вкладам снижаются, человек ищет возможность сохранить доходность, к которой он привык раньше. Людям говорят, что предлагаемый им продукт – то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью», — объясняет эксперт Центрального банка Елена Шервуд.

Каким может быть мисселинг?

Как мы уже упоминали, чаще всего он встречается в банковской сфере. Например, вам могут предложить (и не просто предложить, а не объясняя никаких особенностей продукта и подчеркивая лишь его потенциальную выгоду):

инвестиционные страховые продукты — инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни,

облигации,

векселя самого банка,

иные ценные бумаги

Иногда клиентам предлагается комбинированный вариант: часть на вклад, а часть – инвестиции в ИСЖ, НСЖ или облигации.

Насколько эта практика распространена?

Глава Центробанка Эльвира Набиулина отмечала резкий рост инвесторов в России. По ее оценке, такой всплеск фондовых инвесторов может быть связан с мисселингом.

«Больше половины жалоб на мисселинг в Сибирском федеральном округе связаны с самым динамично развивающимся продуктом – инвестиционным страхованием жизни. В этом случае вместо открытия депозита клиенту настойчиво предлагают купить полис. Менеджеры банков привлекают потенциально более высокой доходностью, но при этом умалчивают о рисках. Такие инвесторы «поневоле» часто не знают, что их деньги не застрахованы системой страхования вкладов. Более того, если они захотят вернуть деньги раньше установленного срока, то получат сумму меньшую, чем вложили», – отмечает начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Так, например, в 2019 году жители Сибири больше 350 раз пожаловались на недобросовестные продажи финансовых продуктов. Чаще всего жаловались жители Красноярского края (84 жалобы), Новосибирской области (78), Омской области (69). Меньше всего обращений поступило из Республики Хакасии и Томской области.

За девять месяцев 2020 года от жителей Томской области в Центробанк поступило восемь жалоб на некорректные продажи. Часть из них были связаны с покупкой полисов ИСЖ, другие касались продажи полисов накопительного страхования жизни (НСЖ).

«Может показаться, что жалоб мало, но они не дают полной картины происходящего. Кто-то просто промолчит, другой не знает, что можно жаловаться, третий не знает, куда идти со своей бедой», — говорила управляющая Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Законно ли это?

Эксперты Центробанка критикуют банковских работников, прибегающих к мисселингу, но по сути это, не является мошенничеством. Доказать факт того, что вас ввели в заблуждение будет достаточно сложно, а траты на суд могут быть выше той суммы, которую вы инвестировали.

Как не дать себя обмануть?

В Центробанке советуют задать перед заключением договора четыре вопроса и попросить четко указать, где в договоре написаны ответы на них:

1. Гарантирована ли доходность — определенная ставка на весь срок договора. На словах вам могут сказать, что гарантированы 1-2%, но реальная доходность будет выше. Необходимо понимать, что эти обещания не гарантированы, так как нигде не прописаны.

2. Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 млн. 400 тысяч рублей?

По закону, в случае, если банк не может исполнить свои обязательства АСВ компенсирует вам только ту часть, которая обозначена в договоре как «вклад» или «депозит» (и, конечно, деньги на счете). Вложенные средства в инвестиционные продукты вам, случись что, никто уже не вернет.

3. На какой срок заключается договор? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора?

4. С кем (с какой организацией) заключается договор – банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и т.д.