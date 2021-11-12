Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Полезно
  3. Лучшие игровые мыши в 2021 году
Полезно

Лучшие игровые мыши в 2021 году

ТВ2 ТВ2

Мышка является одним из главных устройств для любого геймера. От правильно сделанного выбора зависит скорость и точность, а значит, и победа над противником в одиночных или многопользовательских играх. Специалисты портала moneyss-gamess подготовили рейтинг лучших мышек 2021 года. Оценки выставлялись экспертами с учетом отзывов геймеров. Лучшими стали:

· Razer Deathadder V2;

· Logitech G203 Lightsync;

· Razer Naga Pro;

· Steelseries Arctis Prime Wireless;

· Razer Basilisk V3 gaming mouse.

Razer Deathadder V2

Эта мышь является оптимальным выбором, который прекрасно подойдет для подавляющего большинства игр. Она изготовлена из качественного и прочного пластика, имеет стильный внешний вид и эргономичную форму.

Установлен оптический датчик с высоким разрешением. Вы получите великолепную четкость позиционирования и мгновенный отклик, точно поражая цели в шутерах, управляя авто в гонках или танком в WoT, останавливая в нужный момент барабаны в слотах moneyss-gamess и так далее.

Logitech G203 Lightsync

Пятикнопочная мышь от одного из самых известных брендов, которая станет вашим надежным помощником в играх и работе. Logitech G203 Lightsync сочетает в себе доступную стоимость и превосходные характеристики, идеально подходя к различным играм, имея стильный дизайн с трехзонной RGB-подсветкой.

Razer Naga Pro

Эта мышь была признана лучшей для MOBA и ММО подавляющим большинством экспертов и профессиональных игроков. К основным преимуществам относятся сенсор с максимально высоким разрешением и эргономичная форма. Имеется настраиваемая ручка для большого пальца и 19 программируемых кнопок, в которые вы можете заложить все основные игровые действия.

Steelseries Arctis Prime Wireless

Эта мышь станет отличным выбором для профессиональных игроков. Установлен оптический датчик с разрешением 18 тыс. пикселей на дюйм, имеется шесть кнопок, корпус эргономической формы. Вес мышки составляет всего 80 грамм, поддерживается функция быстрой зарядки.

Относительно простая, но невероятно удобная и надежная модель, которая заточена под использование в киберспорте. Беспроводный гаджет имеет встроенные аккумуляторы с высокой емкостью, которые обеспечивают до 100 часов автономной работы.

Razer Basilisk V3 gaming mous

Еще один представитель бренда Razer, который идеально подходит для гонок и экшн-игр. Модель Basilisk V3 gaming mouse имеет приемлемую стоимость. Вы получаете лучший оптический сенсор с разрешением 26 000 dpi, 11 кнопок, часть из которых являются программируемыми, стильный и эргономичный дизайн.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.