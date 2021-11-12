Лучшие игровые мыши в 2021 году

Мышка является одним из главных устройств для любого геймера. От правильно сделанного выбора зависит скорость и точность, а значит, и победа над противником в одиночных или многопользовательских играх. Специалисты портала moneyss-gamess подготовили рейтинг лучших мышек 2021 года. Оценки выставлялись экспертами с учетом отзывов геймеров. Лучшими стали: · Razer Deathadder V2; · Logitech G203 Lightsync; · Razer Naga Pro; · Steelseries Arctis Prime Wireless; · Razer Basilisk V3 gaming mouse.

Razer Deathadder V2

Эта мышь является оптимальным выбором, который прекрасно подойдет для подавляющего большинства игр. Она изготовлена из качественного и прочного пластика, имеет стильный внешний вид и эргономичную форму. Установлен оптический датчик с высоким разрешением. Вы получите великолепную четкость позиционирования и мгновенный отклик, точно поражая цели в шутерах, управляя авто в гонках или танком в WoT, останавливая в нужный момент барабаны в слотах moneyss-gamess и так далее.

Logitech G203 Lightsync

Пятикнопочная мышь от одного из самых известных брендов, которая станет вашим надежным помощником в играх и работе. Logitech G203 Lightsync сочетает в себе доступную стоимость и превосходные характеристики, идеально подходя к различным играм, имея стильный дизайн с трехзонной RGB-подсветкой.

Razer Naga Pro

Эта мышь была признана лучшей для MOBA и ММО подавляющим большинством экспертов и профессиональных игроков. К основным преимуществам относятся сенсор с максимально высоким разрешением и эргономичная форма. Имеется настраиваемая ручка для большого пальца и 19 программируемых кнопок, в которые вы можете заложить все основные игровые действия.

Steelseries Arctis Prime Wireless

Эта мышь станет отличным выбором для профессиональных игроков. Установлен оптический датчик с разрешением 18 тыс. пикселей на дюйм, имеется шесть кнопок, корпус эргономической формы. Вес мышки составляет всего 80 грамм, поддерживается функция быстрой зарядки. Относительно простая, но невероятно удобная и надежная модель, которая заточена под использование в киберспорте. Беспроводный гаджет имеет встроенные аккумуляторы с высокой емкостью, которые обеспечивают до 100 часов автономной работы.

Razer Basilisk V3 gaming mous

Еще один представитель бренда Razer, который идеально подходит для гонок и экшн-игр. Модель Basilisk V3 gaming mouse имеет приемлемую стоимость. Вы получаете лучший оптический сенсор с разрешением 26 000 dpi, 11 кнопок, часть из которых являются программируемыми, стильный и эргономичный дизайн.