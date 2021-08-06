Лампочка Томича: свет нового поколения в каждый дом
Лампочка Томича: свет нового поколения в каждый дом
В центре Томска в огромных печах плавится стекло и рождаются лампочки. Здесь находится «LEADlight GROUP». Или — «Томский электроламповый завод», производящий светодиодные лампы нового поколения. Рассказываем, в чем преимущество «Лампочек Томича», что такое филаментная светодиодная нить, а также — почему важно выбирать источники света, подходящие именно под предназначение комнаты.
Современно, безопасно, экологично
Внутри уже привычных нам люминесцентных и энергосберегающих ламп находятся токсичные вещества. Например, ртуть и газы. Это, естественно, подвергает опасности тех, кто использует их в своих домах. Разбить лампочку — хуже, чем случайно сломать ртутный градусник. Лампы накаливания, в свою очередь, удачно сконструированы и более-менее безопасны, но из-за того, сколько энергии они расходуют и как нагреваются при горении, они уже давно устарели и абсолютно потеряли свою популярность.
Другое дело — светодиодные лампочки. Первая такая была произведена в России в 2006 году. С тех пор на «Томском электроламповом заводе» шло постоянное совершенствование технологии ее производства, конструкции и составляющих. Стояла цель — сделать совершенно современный, безопасный и экологичный продукт, который подойдет каждому. В конце 2019 года завод совместно с учеными из ТУСУРа разработал технологию производства таких ламп. Появилась «Лампочка Томича».
Другое дело — светодиодные лампочки. Первая такая была произведена в России в 2006 году. С тех пор на «Томском электроламповом заводе» шло постоянное совершенствование технологии ее производства, конструкции и составляющих. Стояла цель — сделать совершенно современный, безопасный и экологичный продукт, который подойдет каждому. В конце 2019 года завод совместно с учеными из ТУСУРа разработал технологию производства таких ламп. Появилась «Лампочка Томича».
Внешне она почти ничем не отличается от обычной лампы накаливания. Только вместо вольфрамовой нити внутри — филаментная светодиодная нить. Проще — нить из светодиодных кристаллов, покрытых люминофором. Он преобразует синий цвет светодиодов в белый и делает свет, излучаемый лампочкой, нужной температуры — от теплого в 2700К до ультра белого в 6500К. Благодаря филаментным светодиодным нитям свет получается такой же яркий, как от лампы накаливания, но более выгодный по энергозатратам, если сравнивать с энергосберегающими источниками света.
Кроме того, производители «Лампочки Томича» отказались от пластикового корпуса, в который раньше упаковывалось большинство светодиодных источников света. Дело в том, что, когда пластмассы попадают в землю, они распадаются на мелкие частицы и выбрасывают в окружающую среду химические вещества, которые в них добавили при производстве. Если говорить про пластик ламп — это токсичные или канцерогенные антивоспламенители. Через грунтовые воды вся эта химия попадает в водоемы и нередко приводит к загрязнению окружающей среды.
Кроме того, производители «Лампочки Томича» отказались от пластикового корпуса, в который раньше упаковывалось большинство светодиодных источников света. Дело в том, что, когда пластмассы попадают в землю, они распадаются на мелкие частицы и выбрасывают в окружающую среду химические вещества, которые в них добавили при производстве. Если говорить про пластик ламп — это токсичные или канцерогенные антивоспламенители. Через грунтовые воды вся эта химия попадает в водоемы и нередко приводит к загрязнению окружающей среды.
«При производстве колб лампочек, мы используем марганцевое стекло. А внутрь закачиваем безопасную смесь газов на основе гелия. Это позволяет утилизировать лампочки как обычный мусор и не беспокоиться о вреде планете. Например, производство стекла из свинца убивает все вокруг в радиусе километра. Это очень токсичные выбросы, поэтому такие заводы обычно находятся за городом. А мы — в центре города, через дорогу жилые дома и университеты. Потому что нам нечем вредить Томску», — объясняет бренд-менеджер компании «LEADlight GROUP» Муртаз Гоциридзе.
Комфортно — всегда
Самая сложная часть «Лампочки Томича» — ее драйвер. Именно от него зависит и срок службы, и качество, и характеристики. Его основная задача — стабильная подача напряжения, преобразование переменного тока в постоянный и контроль пульсации свечения.
Бывают такие лампочки, которые со временем, а иногда и через несколько минут горения, начинают мерцать и пульсировать. Это приводит к головным болям, напряжению в глазах, раздражению и усталости. Коэффициент пульсации у томской лампы — менее 1%. Он абсолютно никак не влияет на человека и не замечается. То есть в таком освещении вам будет комфортно всегда.
«Когда мы говорим о комфорте из-за света, важно не забывать про угол освещения. У стандартных диодных ламп бюджетного сегмента он всего 180 градусов, — рассказывает Муртаз Гоциридзе. — Здесь дело в ее конструкции: диоды располагаются на «плоской» печатной плате. То есть свет излучается только в одну сторону. Остальное, за счет рассеивателя — с потерей «плотности» светового потока. Наша лампочка позволяет светить на все 330 градусов, как традиционная лампа накаливания. К тому же она компактнее и более эстетично смотрится в люстрах с открытыми плафонами».
Многие люди, далекие от энергетики, думают, что чем больше у лампочки колба и цифры на коробке, тем ярче и долговечнее она будет. Но это не совсем правильная логика. При выборе ламп гораздо важнее смотреть на показатели светового потока — на люмины. Именно от них зависит, насколько мощным будет ваше освещение и как долго прослужит источник света. «Лампочка Томича» может работать до 25 тысяч часов, несмотря на перегревы и перепады напряжения. Что соответствует сроку службы качественных стандартных светодиодных ламп.
При учете, что у лампочек высокий показатель цветопередачи, то есть он максимально приближен к естественному, с ними будет комфортно, даже если работать они будут круглосуточно. А значит, с таким долгим сроком службы можно не переживать, что в какой-то момент лампа неожиданно перегорит.
Просто прийти и купить
Если подобрать лампу под предназначение комнаты, она будет положительно влиять на настроение и работоспособность. У «LEADlight» есть две линейки «Лампочек Томича». Первая — общего назначения, где разница только в характеристиках, главное — уметь выбирать. Вторая — интерьерная.
«У людей не всегда есть время стоять в магазине у полки с лампочками, читать каждую упаковку и ломать голову, что именно им подойдет. Консультанты тоже не всегда могут помочь. Поэтому мы разработали линейку, где у каждой лампочки свое назначение: для чтения, для спальни, для детской, для гостиной и так далее. Это указано прямо на коробочке. Достаточно прийти и купить».
Каждая лампочка сделана с учетом особенностей освещения той или иной комнаты. Потому что засыпать лучше при мягком свете «неба восходящего солнца», принимать ванну — при «лунном свете», а для настольной лампы ребенка лучше всего подойдет «прямой солнечный свет».
«Например, у лампочки для чтения световая температура соответствует солнечной в ясный день (5000К). В совокупности с коэффициентом мерцания менее 1% и цветопередаче Ra>80 это позволяет подавлять гормон мелатонин, отвечающий за суточные ритмы организма. Например, вызывает сонливость, а переизбыток — депрессию. А значит, при чтении вы будете меньше уставать и вас не будет клонить в сон. Или наоборот — лампочки с теплым светом ставят в спальные комнаты, так как холодное освещение приводит к недостатку мелатонина и бессоннице», — объясняет Гоциридзе.
На сайте завода можно с помощью лампового калькулятора узнать, какие филаментные лампы «LEADlight» нужны для освещения вашей комнаты.
Познакомиться с каталогом современных светодиодных ламп для разных жизненных ситуаций можно на сайте лампатомича.рф. Приобрести их уже сегодня можно в сетях F City, «Хозсити», «Стройся», «Томлад», Interspar, «Сибавтоматика+». А также — в интернет-магазине лампатомича.рф.
Познакомиться с каталогом современных светодиодных ламп для разных жизненных ситуаций можно на сайте лампатомича.рф. Приобрести их уже сегодня можно в сетях F City, «Хозсити», «Стройся», «Томлад», Interspar, «Сибавтоматика+». А также — в интернет-магазине лампатомича.рф.