Квартирник на «Зеленой улице»: что общего у песен под гитару и успешной научной карьеры?

В прошлом году в компании на основе внутрикорпоративной статистики предположили, что именно у жителей Сибири чаще встречаются стороны характера, которые свойственны будущим руководителям. Это любовь и внимательность к окружающим, трудолюбие и самоирония. Поэтому уже год «ЭФКО» ведет здесь HR-проект.



Начало сотрудничества с ТГУ, оборудование лаборатории в томском Политехе и десяток интересных событий для студентов. В ноябре в «Санта Монике» компания провела в Томске первую дегустацию растительных альтернатив мяса «Hi!», в январе установила остановку брендированного фудтрака с едой будущего у студенческих общежитий. В мае в Томске прошел большой «Бургер-Fight» по приготовлению бургеров и забег «Таманская миля», в июне — «Сomedy бургер».



Благодаря таким мероприятиям о компании начинают говорить в студенческой среде. Выпускник Томского политехнического университета Виктор Кан рассказал, что до квартирника уже ходил на ивенты, организованные в рамках проекта «ЭФКО»:

