Квартирник на «Зеленой улице»: что общего у песен под гитару и успешной научной карьеры?
На душевном квартирнике компания «ЭФКО» подвела итоги года эксклюзивного рекрутинга
Квартирник на «Зеленой улице»: что общего у песен под гитару и успешной научной карьеры?
На душевном квартирнике компания «ЭФКО» подвела итоги года эксклюзивного рекрутинга
Как провести свободный воскресный вечер? Конечно, в кругу друзей — с песнями под гитару, воспоминаниями о совместных событиях и интересными разговорами. А еще это отличный вариант, чтобы сделать почти рабочее отчетное собрание — душевной встречей.
Компания «ЭФКО» подвела промежуточные итоги эксклюзивного рекрутинга в Томске в формате музыкального квартирника. Воспоминания о ярких проектах сопровождались популярными рок и поп-песнями под гитару в исполнении Сергея Игуменшева и ударника Бориса Еремеева.
Компания «ЭФКО» подвела промежуточные итоги эксклюзивного рекрутинга в Томске в формате музыкального квартирника. Воспоминания о ярких проектах сопровождались популярными рок и поп-песнями под гитару в исполнении Сергея Игуменшева и ударника Бориса Еремеева.
«Сотрудничество на года»
«ЭФКО» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Она специализируется на переработке масличных культур — семян подсолнечника, соевых бобов и рапса. Основные торговые марки компании, известные большинству из нас, – это «Слобода» и «Altero»: масло, майонез, соусы и йогурты. А также новый проект – растительное мясо под брендом «Hi!».
20 лет назад «ЭФКО» была небольшой региональной компанией с одним заводом в Алексеевке, городе Белгородской области. А сегодня экспортирует еду в 50 стран по всему миру и производит 2,5 миллиона тонн продукции в год. На 16 заводах, расположенных в России и Казахстане, трудится 17 тысяч человек, большинство из которых компания подготовила к этой работе самостоятельно.
20 лет назад «ЭФКО» была небольшой региональной компанией с одним заводом в Алексеевке, городе Белгородской области. А сегодня экспортирует еду в 50 стран по всему миру и производит 2,5 миллиона тонн продукции в год. На 16 заводах, расположенных в России и Казахстане, трудится 17 тысяч человек, большинство из которых компания подготовила к этой работе самостоятельно.
Ключевые требования при приеме на работу у большинства организаций — образование и опыт. Но «ЭФКО» работает на долгую перспективу. Кандидаты, в которых компания видит потенциал долго работать и даже стать высшими менеджерами, могут попробовать свои силы еще будучи студентами.
«Мы постоянно сотрудничаем со студентами по всей России, многих из них приглашаем на обучение в «Бирюч». Это наш научно-образовательный центр в Алексеевке. Участники кадрового отбора приезжают туда, им предоставляется корпоративное жилье, служебный автомобиль, все, что нужно для комфортной жизни. Еще один вариант начала сотрудничества – выбрать и выполнить оплачиваемый микропроект удаленно, чтобы лучше понять интересы и стилистику коммуникаций компании», — рассказывает региональный менеджер HR-проекта в Томске Наталья Переверзева.
Например, выпускник химического факультета ТГУ Алексей Меретин писал диплом на основе совместного с «ЭФКО» микропроекта:
«Когда при производстве масла очищают семечку, получается жмых и шрот. Мы получали из него белок и искали, как его можно применить. Например, можно получать пленки, чтобы потом из них делать пакеты вместо полиэтиленовых. У шрота хорошая биодеградация. Проще говоря, он быстрее разлагается. Наш совместный с «ЭФКО» проект я считаю очень удачным».
Алексей отмечает, что такие рабочие места, какие есть у «ЭФКО», не предлагает ни одна другая компания:
«У «ЭФКО» достойная конкурентная заработная плата, отличное проживание, очень хороший коучинг в плане обучения. И сама система работы очень интересная. Ты, например, заканчиваешь химфак, но нет гарантии, что через три года ты будешь работать тем, на кого учился. Вместе с «ЭФКО» ты можешь стать молекулярным биологом или генетиком. И это очень интересно и перспективно», — рассказывает Алексей.
Все, кто поступают на учебу в «Бирюч» и на работу в «ЭФКО», проходят тестирование. Оно длится три с половиной часа и нужно для того, чтобы лучше изучить аспекты личности человека. Интроверт или экстраверт, чем нравится заниматься больше всего и что лучше получается. Потому что главная задача компании — найти людей, которые предрасположены к той или иной деятельности, и подобрать им функционал, выполняя который человек сможет самореализоваться и быть счастливым.
Эксклюзивный рекрутинг в Сибири
В прошлом году в компании на основе внутрикорпоративной статистики предположили, что именно у жителей Сибири чаще встречаются стороны характера, которые свойственны будущим руководителям. Это любовь и внимательность к окружающим, трудолюбие и самоирония. Поэтому уже год «ЭФКО» ведет здесь HR-проект.
Начало сотрудничества с ТГУ, оборудование лаборатории в томском Политехе и десяток интересных событий для студентов. В ноябре в «Санта Монике» компания провела в Томске первую дегустацию растительных альтернатив мяса «Hi!», в январе установила остановку брендированного фудтрака с едой будущего у студенческих общежитий. В мае в Томске прошел большой «Бургер-Fight» по приготовлению бургеров и забег «Таманская миля», в июне — «Сomedy бургер».
Благодаря таким мероприятиям о компании начинают говорить в студенческой среде. Выпускник Томского политехнического университета Виктор Кан рассказал, что до квартирника уже ходил на ивенты, организованные в рамках проекта «ЭФКО»:
Начало сотрудничества с ТГУ, оборудование лаборатории в томском Политехе и десяток интересных событий для студентов. В ноябре в «Санта Монике» компания провела в Томске первую дегустацию растительных альтернатив мяса «Hi!», в январе установила остановку брендированного фудтрака с едой будущего у студенческих общежитий. В мае в Томске прошел большой «Бургер-Fight» по приготовлению бургеров и забег «Таманская миля», в июне — «Сomedy бургер».
Благодаря таким мероприятиям о компании начинают говорить в студенческой среде. Выпускник Томского политехнического университета Виктор Кан рассказал, что до квартирника уже ходил на ивенты, организованные в рамках проекта «ЭФКО»:
«Самое яркое мероприятие, которое меня поразило, — дегустация бургеров в «Санта Монике». Я попробовал растительное мясо и подумал, что это обычное мясо. Оно так же похоже и так же вкусно. Растительное мясо, которое я пробовал до этого, было не таким, оно все-таки отличалось по вкусу и не восхищало меня. И тогда я понял, что «ЭФКО» предлагают действительно хорошую продукцию и устраивают классные мероприятия. С ними хочется сотрудничать», — делится Виктор.
На сегодняшний день в Инновационном центре «ЭФКО» работает около 10 томичей – участников сибирской HR-программы. Все они сотрудники лабораторий, преимущественно задействованы в проекте по биосинтезу полезных альтернатив сахара – сладким белкам.
Программа эксклюзивного рекрутинга в Томске «ЭФКО» продолжается.
Программа эксклюзивного рекрутинга в Томске «ЭФКО» продолжается.
Партнерский материал
Август 2021