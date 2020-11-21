Квартира дистанционно: как выбрать, получить кредит и зарегистрировать

Полезно

Сокращение очных контактов бережет не только здоровье, но и время. Электронные сервисы, которые активно внедряют застройщики и банки, позволяют дистанционно подать заявку на получение ипотеки, получить одобрение банка и сэкономить на процентах.

Правда, в каждом конкретном случае, точнее — в банке, необходимо заранее выяснить, какие этапы можно пройти дистанционно, а какие очно.

Выясняем, какие инструменты онлайн-продаж доступны покупателям ТДСК и на какие нюансы следует обратить внимание.

Выбрать квартиру. На ДомКлик от Сбера можно выбрать новостройку ТДСК или другое предложение жилья в любом регионе России. Проверить наличие готовых квартир c индивидуальной, типовой и черновой отделкой, ознакомиться с планировкой и ценой можно на tdsk.tomsk.ru.

Подать онлайн заявку на ипотеку можно в ВТБ, Банке Открытие, Россельхозбанке, Сбере. В личном кабинете на сайтах банков вы сможете загрузить необходимые пакеты документов в отсканированном виде или самостоятельно заполнить анкету. В Газпромбанке заявки от покупателей ТДСК принимают на отдельный почтовый ящик partner_1905@gazprombank.ru.

После одобрения заявки будущему новоселу потребуется лично прийти в банк для подписания кредитного договора. Подтверждение личности заемщика — обязательное условие сделки по регламенту Центробанка России.

Подать ипотечную заявку можно и обратившись в ТДСК. Закажите на tdsk.tomsk.ru обратный звонок, и ипотечный брокер свяжется с вами, чтобы подобрать оптимальные условия среди многообразных предложений банков*.

Электронная регистрация. Самоизоляция стимулирует развитие электронного документооборота, в том числе по сделкам с недвижимостью. Так, например, Сбербанк проводит электронную регистрацию права собственности онлайн также на ДомКлике.

Альтернатива. ТДСК и банки-партнеры готовы работать с клиентами удаленно. Но далеко не каждый покупатель готовы дистанционно выбирать недвижимость и заниматься ипотекой: большие сделки хочется контролировать лично. В ТДСК нашли компромисс. Офисы продаж работают без выходных, соблюдая график приема посетителей и профилактические меры защиты.

*Банки — партнеры ТДСК: Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1000 от 08.07.2015 г.;

Банк ГПБ (АО), генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014 г.

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.;

ПAO «Промсвязьбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014 г.;

АО «Россельхозбанк», генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.;

ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.