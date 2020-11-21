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21 ноября,
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Квартира дистанционно: как выбрать, получить кредит и зарегистрировать

ТВ2
ТВ2
17 часов назад

Сокращение очных контактов бережет не только здоровье, но и время. Электронные сервисы, которые активно внедряют застройщики и банки, позволяют дистанционно подать заявку на получение ипотеки, получить одобрение банка и сэкономить на процентах.


Правда, в каждом конкретном случае, точнее — в банке, необходимо заранее выяснить, какие этапы можно пройти дистанционно, а какие очно.


Выясняем, какие инструменты онлайн-продаж доступны покупателям ТДСК и на какие нюансы следует обратить внимание.

Квартира дистанционно: как выбрать, получить кредит и зарегистрировать

Выбрать квартиру. На ДомКлик от Сбера можно выбрать новостройку ТДСК или другое предложение жилья в любом регионе России. Проверить наличие готовых квартир c индивидуальной, типовой и черновой отделкой, ознакомиться с планировкой и ценой можно на tdsk.tomsk.ru.


Подать онлайн заявку на ипотеку можно в ВТБ, Банке Открытие, Россельхозбанке, Сбере. В личном кабинете на сайтах банков вы сможете загрузить необходимые пакеты документов в отсканированном виде или самостоятельно заполнить анкету. В Газпромбанке заявки от покупателей ТДСК принимают на отдельный почтовый ящик partner_1905@gazprombank.ru.


После одобрения заявки будущему новоселу потребуется лично прийти в банк для подписания кредитного договора. Подтверждение личности заемщика — обязательное условие сделки по регламенту Центробанка России.


Подать ипотечную заявку можно и обратившись в ТДСК. Закажите на tdsk.tomsk.ru обратный звонок, и ипотечный брокер свяжется с вами, чтобы подобрать оптимальные условия среди многообразных предложений банков*.

Квартира дистанционно: как выбрать, получить кредит и зарегистрировать

Электронная регистрация. Самоизоляция стимулирует развитие электронного документооборота, в том числе по сделкам с недвижимостью. Так, например, Сбербанк проводит электронную регистрацию права собственности онлайн также на ДомКлике.  


Альтернатива. ТДСК и банки-партнеры готовы работать с клиентами удаленно. Но далеко не каждый покупатель готовы дистанционно выбирать недвижимость и заниматься ипотекой:  большие сделки хочется контролировать лично. В ТДСК нашли компромисс. Офисы продаж работают без выходных, соблюдая график приема посетителей и профилактические меры защиты.

*Банки — партнеры ТДСК:

  • Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1000  от 08.07.2015 г.;
  • Банк ГПБ (АО), генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014 г.
  • ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.;
  • ПAO «Промсвязьбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014 г.;
  • АО «Россельхозбанк», генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.;
  • ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

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