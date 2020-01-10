Куда сходить в Томске на выходных

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Первая короткая рабочая неделя подошла к концу. Завершить ее можно поэтическим вечером в театре «2+Ку». 10 января в 19:00 там читают рассказы Набокова. А в выходные театр Захарова по традиции приглашает на спектакли. О других событиях в Томске в ближайшие дни читайте в афише.

«Безымянная звезда» в Драмтеатре

Фото: с официального сайта Театра драмы

Трогательную историю расскажет зрителю спектакль Олега Молитвина. На перроне провинциального городка останавливается столичный поезд, из которого выходит роскошно одетая столичная красавица. Случайно она осталась без денег и надежды на ночлег. Помощь ей предлагает скромный учитель космографии, у которого нет ничего, кроме звездного неба. Чем закончится эта история, можно узнать в Театре драмы.

Когда: 15 января в 19:00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

Старый Новый год в филармонии

Томский академический симфонический оркестр, маэстро Грановский и певец из Перми Гарри Агаджанян предлагают включить под очередной Новый год старый телевизор. В эфире — музыкальный канал: хиты Пахмутовой, Шаинского, Бабаджаняна, Островского, Жобина, а также песни из репертуара Фрэнка Синатры в сопровождении симфонического оркестра. Вспомните мелодии, которые звучали с голубых экранов в прошлом веке: «Королева красоты», «Воскресенье», «Лада», «Верни мне музыку», «Bèsame mucho», «Mambo Italiano» и многие другие.



Художественный руководитель и главный дирижер — Михаил Грановский.



Когда: 12 января в 18:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Концерт для малышей

Фото: из официальной группы проекта «Моцарт с пеленок» vkontakte

Начать новый год с хорошей музыки предлагают маленьким и взрослым томичам организаторы проекта «Моцарт с пеленок». В воскресенье утром в зале областного художественного музея будут вспоминать добрые песни. «Луч солнца золотого», «До чего дошел прогресс», «Лев и брадобрей» и много других любимых композиций из советских мультиков и кинофильмов. Исполняет Павел Евграфов.

Во время концерта работает сенсорная площадка. Дети могут свободно передвигаться по залу, танцевать и подыгрывать артистам на шумящих музыкальных инструментах. Не забудьте захватить с собой вторую обувь.



Запись на концерт по телефону 222-231 или mozartspelenok.ru.



Когда: 12 января в 11:00

Где: областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Премьера фильма «Маяк»

Новый «эстетский» фильм ужасов от автора «Ведьмы» Роберта Эггерса выходит на российские большие экраны 16 января 2020 года. «Маяк» называют одной из самых необычных картин года.

Молодой смотритель маяка, которого играет Роберт Паттинсон, приезжает на отдаленный остров у берегов Новой Англии. Там уже давно живет ветеран Уиллем Дефо, который много пьет, видит русалок и заклинает не убивать чаек. Не будем говорить о том, как там сложится жизнь свежеприбывшего помощника. Скажем только, что он переплюнет своего старшего коллегу. Чем это закончится — смотрите сами.

Первые критики после просмотра говорят, что режиссер «изобрел машину времени и снимал в другой эпохе», «фильм не похож на классический ужастик, в нем нет стандартных приемов жанра, ужас рождается где-то внутри и держит тебя в напряжении до конца». А еще говорят, что вряд ли этот фильм понравится всем, кто его посмотрит. Там есть пара неприятных и даже мерзких сцен, после которых захочется нажать кнопку «выключить».

Составить свое мнение о новой картине Роберта Эггерса можно будет уже 16 января.

Когда: с 16 января Где: в кинотеатрах города

Моноспектакль «Тургор»