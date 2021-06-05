Куда сходить в Томске в ближайшие дни
Для тех, кто не любит проводить выходные дома, мы подготовили обзор интересных событий на ближайшие дни в Томске. Читайте и выбирайте, чем можно занять себя в свободное время.
!!! Мероприятия в нашем обзоре проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!
Благотворительный арт-аукцион
15 июня в Томске стартует благотворительный арт-аукцион «Жизнь». В качестве лотов будут представлены работы томских художников, любителей рисунка и живописи, обучающихся детских изостудий и творческих объединений города.
— Эта выставка посвящена моей снохе Лене, которая умерла от онкологии. 15 июня будет год, как ее нет с нами, — рассказывает организатор проекта Лариса Прохорова. — Лена была художницей и очень талантливым человеком, поэтому мы решили почтить ее память, собрав вместе людей творческих и всех неравнодушных. Будем рады, если кто-то еще захочет принять участие в аукционе в качестве автора-дарителя. Все собранные средства пойдут в фонд имени Алены Петровой на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
Программа:
13:00-16:00 — свободный просмотр лотов аукциона в Театральном сквере у художественного музея;
16:00-17:45 — концертная программа от Томской филармонии (в лектории художественного музея)
18:00-19:00 — аукцион (в лектории художественного музея).
Распродажа оставшихся лотов продлится до 20 июня.
По всем вопросам обращайтесь к организатору Ларисе: 89138616797 или по телефону: 51-03-52 (Центр музейной педагогики художественного музея).
Когда: 15 июня с 13:00 до 19:00
Где: театральный сквер и художественный музей (пер. Нахановича, 3)
Прогулки по Томску с писателем
Проект «Прогулки с писателем» вновь возвращается. Томская областная писательская организация создала новые интересные маршруты по старинным городским улицам, полным историй, тайн и биографий известных творцов нашего города. Места, по которым пройдут участники, описаны в книгах томских писателей.
Во время экскурсии участники узнают о жизни авторов, познакомятся с их книгами и почувствуют себя их героем. Как обещают организаторы, вы заново откроете для себя привычные томские улицы. Помогут в этом томские литераторы и краеведы.
Завершается прогулка чаепитием на террасе «Дома искусств», где гости могут пообщаться с писателем и поделиться впечатлениями.
Первая в этом году прогулка намечена на воскресение 6 июня. О «потанинских местах» в Томске и судьбе путешественника и этнографа расскажет Владимир Крюков. А 13 июня с Еленой Клименко можно перенестись в «Томск поэтический».
Запись обязательна по телефону: 528-348.
Когда: 6 июня в 11:00
Где: Дом искусств (ул Шишкова, 10)
Концерт группы «HATTERS»
«HATTERS» появились на музыкальной сцене в 2016 году, но сразу же привлекли к себе самое пристальное внимание. Джипси-фолк-рок группа была основана в Санкт-Петербурге. Коллектив позиционирует себя как музыкально-театральный проект. Свой жанр называет «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах». Творчество «HATTERS» подвергалось влиянию цыганской музыки, в сопровождении баса, аккордеона и скрипки, и является объединением романса, панка, фолк-рока и этнической музыки.
Возможно, именно это смешение жанров превращает каждый концерт «HATTERS» в нечто особенное. Во время своих концертов музыканты находятся в постоянном контакте с аудиторией и «взрывают» танцпол.
Билеты можно приобрести здесь.
Справки по телефону: 710-900.
Когда: 11 июня в 19:00
Где: клуб РАЙON (ул. Красноармейская, 120)
Спектакль «Сирано де Бержерак»
Постановку Северского музыкального театра томичи смогут посмотреть 8 июня в Театре драмы. «Сирано де Бержерак» — это драматическая история о герое и храбреце, который способен на любое безрассудство. Не смотря на то, что автор писал историю в 17-ом веке, и сегодня шутки главного героя не потеряли своей актуальности. Он — поэт и хитрец, насмехавшийся над вельможами, влюбленный в женщину, которая не может ему принадлежать.
Легендарная история Сирано де Бержерака в постановке молодого режиссёра Михаила Сопова стала настоящим бестселлером в Северском музыкальном театре и превратилась в динамичный мюзикл на музыку современного композитора Владимира Баскина.
Справки по телефону: 8 923 414 06 11.
Когда: 8 июня в 19:00
Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)
Фламенко-спектакль «Mujer»
Поклонников жарких испанских ритмов приглашают в Театр «Версия» на танцевальный перфоманс «Mujer», в переводе с испанского — «женщина».
В основе постановки мысли женщины в разном возрасте, выраженные языком танца фламенко. Зрители увидят в нем беспечность маленькой девочки, нежность молодой девушки, мудрость опытной женщины и не только.
Когда: 19 июня в 18:00
Где: Театр «Версия» (ул. Белинского, 40)
«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин
10 июня томичей приглашают в Театр драмы на чтение сатирическо-антиутопической повести «Идеальный Че». Она появилась благодаря изоляции, – писатель Александр Цыпкин вышел за пределы привычного для него размера рассказов и написал повесть. Она состоит из 20 коротких сцен-диалогов.
«БеспринцЫпные чтения» — один из ярких и необычных литературно-театральных проектов последних лет, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. Создатели проекта — писатель Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц. Также принимают участие главный редактор журнала Maxim Александр Маленков, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев и известные российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Катерина Шпица и многие другие.
За пять лет прошло более четырехсот «чтений» в пятнадцати странах мира. Со сцены звучали произведения писателей — основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.
Билеты можно приобрести здесь. Справки по телефону: 710-900.
Когда: 10 июня в 19:00
Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)
Спектакли в театре «2+ку»
Первые летние выходные провести вместе приглашают маленьких и взрослых томичей Ежик, Медвежонок и Гномик Огонек. Волшебные спектакли в уютном театре можно посмотреть в субботу и воскресение.
5 июня в полдень для самых маленьких зрителей театр теней расскажет историю Ежика и Медвежонка, в 14 часов - «Как исполняются желания», а в 16 часов можно встретиться с любимцем публики Ежиком.
6 июня в театре поставят «Про Ежика», «Муми-тролли и волшебная лампа» и «Как исполняются желания».
Напоминаем, что билеты в «2+ку» не бронируются, поэтому приходите за полчаса, чтобы занять место.
Когда: 5-6 июня
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
Комедия «Итальянские каникулы»
В первое летнее воскресение в зрелищном центре «Аэлита» стартует специальный кинопоказ фильма «Итальянские каникулы». В главной роли Микеле Плачидо.
Фильм повествует о трех итальянских семьях, которые проводят летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом. Теперь им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку, придется уживаться под одной крышей. Так отпуск превращается в настоящий квест.
Посмотреть «Итальянские каникулы» в «Аэлите» можно 6, 12, 13, 17, 18, 19 и 20 июня в 19:00.
Когда: 6-20 июня в 19:00
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?