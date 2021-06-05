Куда сходить в Томске в ближайшие дни

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Для тех, кто не любит проводить выходные дома, мы подготовили обзор интересных событий на ближайшие дни в Томске. Читайте и выбирайте, чем можно занять себя в свободное время.

!!! Мероприятия в нашем обзоре проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Благотворительный арт-аукцион

15 июня в Томске стартует благотворительный арт-аукцион «Жизнь». В качестве лотов будут представлены работы томских художников, любителей рисунка и живописи, обучающихся детских изостудий и творческих объединений города.

— Эта выставка посвящена моей снохе Лене, которая умерла от онкологии. 15 июня будет год, как ее нет с нами, — рассказывает организатор проекта Лариса Прохорова. — Лена была художницей и очень талантливым человеком, поэтому мы решили почтить ее память, собрав вместе людей творческих и всех неравнодушных. Будем рады, если кто-то еще захочет принять участие в аукционе в качестве автора-дарителя. Все собранные средства пойдут в фонд имени Алены Петровой на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Программа:

13:00-16:00 — свободный просмотр лотов аукциона в Театральном сквере у художественного музея; 16:00-17:45 — концертная программа от Томской филармонии (в лектории художественного музея) 18:00-19:00 — аукцион (в лектории художественного музея).

Распродажа оставшихся лотов продлится до 20 июня.

По всем вопросам обращайтесь к организатору Ларисе: 89138616797 или по телефону: 51-03-52 (Центр музейной педагогики художественного музея).

Когда: 15 июня с 13:00 до 19:00 Где: театральный сквер и художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Прогулки по Томску с писателем

Фото: Дом искусств

Проект «Прогулки с писателем» вновь возвращается. Томская областная писательская организация создала новые интересные маршруты по старинным городским улицам, полным историй, тайн и биографий известных творцов нашего города. Места, по которым пройдут участники, описаны в книгах томских писателей.

Во время экскурсии участники узнают о жизни авторов, познакомятся с их книгами и почувствуют себя их героем. Как обещают организаторы, вы заново откроете для себя привычные томские улицы. Помогут в этом томские литераторы и краеведы.



Завершается прогулка чаепитием на террасе «Дома искусств», где гости могут пообщаться с писателем и поделиться впечатлениями.

Первая в этом году прогулка намечена на воскресение 6 июня. О «потанинских местах» в Томске и судьбе путешественника и этнографа расскажет Владимир Крюков. А 13 июня с Еленой Клименко можно перенестись в «Томск поэтический».

Запись обязательна по телефону: 528-348.

Когда: 6 июня в 11:00 Где: Дом искусств (ул Шишкова, 10)

Концерт группы «HATTERS»

«HATTERS» появились на музыкальной сцене в 2016 году, но сразу же привлекли к себе самое пристальное внимание. Джипси-фолк-рок группа была основана в Санкт-Петербурге. Коллектив позиционирует себя как музыкально-театральный проект. Свой жанр называет «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах». Творчество «HATTERS» подвергалось влиянию цыганской музыки, в сопровождении баса, аккордеона и скрипки, и является объединением романса, панка, фолк-рока и этнической музыки.

Возможно, именно это смешение жанров превращает каждый концерт «HATTERS» в нечто особенное. Во время своих концертов музыканты находятся в постоянном контакте с аудиторией и «взрывают» танцпол.

Билеты можно приобрести здесь.

Справки по телефону: 710-900.

Когда: 11 июня в 19:00 Где: клуб РАЙON (ул. Красноармейская, 120)

Спектакль «Сирано де Бержерак»

Постановку Северского музыкального театра томичи смогут посмотреть 8 июня в Театре драмы. «Сирано де Бержерак» — это драматическая история о герое и храбреце, который способен на любое безрассудство. Не смотря на то, что автор писал историю в 17-ом веке, и сегодня шутки главного героя не потеряли своей актуальности. Он — поэт и хитрец, насмехавшийся над вельможами, влюбленный в женщину, которая не может ему принадлежать.

Легендарная история Сирано де Бержерака в постановке молодого режиссёра Михаила Сопова стала настоящим бестселлером в Северском музыкальном театре и превратилась в динамичный мюзикл на музыку современного композитора Владимира Баскина.

Справки по телефону: 8 923 414 06 11.

Когда: 8 июня в 19:00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

Фламенко-спектакль «Mujer»

Поклонников жарких испанских ритмов приглашают в Театр «Версия» на танцевальный перфоманс «Mujer», в переводе с испанского — «женщина».

В основе постановки мысли женщины в разном возрасте, выраженные языком танца фламенко. Зрители увидят в нем беспечность маленькой девочки, нежность молодой девушки, мудрость опытной женщины и не только.

Когда: 19 июня в 18:00 Где: Театр «Версия» (ул. Белинского, 40)

«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин

10 июня томичей приглашают в Театр драмы на чтение сатирическо-антиутопической повести «Идеальный Че». Она появилась благодаря изоляции, – писатель Александр Цыпкин вышел за пределы привычного для него размера рассказов и написал повесть. Она состоит из 20 коротких сцен-диалогов.

«БеспринцЫпные чтения» — один из ярких и необычных литературно-театральных проектов последних лет, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. Создатели проекта — писатель Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц. Также принимают участие главный редактор журнала Maxim Александр Маленков, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев и известные российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Катерина Шпица и многие другие.

За пять лет прошло более четырехсот «чтений» в пятнадцати странах мира. Со сцены звучали произведения писателей — основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.

Билеты можно приобрести здесь. Справки по телефону: 710-900.

Когда: 10 июня в 19:00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

Спектакли в театре «2+ку»

Фото: "2+ку"

Первые летние выходные провести вместе приглашают маленьких и взрослых томичей Ежик, Медвежонок и Гномик Огонек. Волшебные спектакли в уютном театре можно посмотреть в субботу и воскресение.

5 июня в полдень для самых маленьких зрителей театр теней расскажет историю Ежика и Медвежонка, в 14 часов - «Как исполняются желания», а в 16 часов можно встретиться с любимцем публики Ежиком.

6 июня в театре поставят «Про Ежика», «Муми-тролли и волшебная лампа» и «Как исполняются желания».

Напоминаем, что билеты в «2+ку» не бронируются, поэтому приходите за полчаса, чтобы занять место.

Когда: 5-6 июня Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Комедия «Итальянские каникулы»