Куда сходить в Томске с 9 по 15 апреля. Афиша

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12 апреля — День космонавтики. Уже много лет в честь праздника проводится международная акция «Юрина ночь». В ней принимают участие десятки стран мира. Томичи могут присоединиться. В Томском планетарии с 17:00 до 23:00 часов 9 апреля можно будет узнать об истории космонавтики, посмотреть полнокупольные фильмы, увидеть космическое шоу из песка и как стемнеет посмотреть в телескоп на звездное небо. О других событиях в Томске в ближайшие дни читайте в афише.

!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!



Выставка образов Богородицы в краеведческом музее

Томский краеведческий приглашает жителей и гостей города посетить выставку «Царица неба и земли». Экспозиция посвящена одному из самых почитаемых образов в христианской культуре – Богородице.

На выставке впервые так полно представлена коллекция богородичных икон XVIII–XX веков из фондов областного краеведческого музея. Гостей познакомят с предметами православной коллекции Томского музея: иконы, складни, оклады, скульптура, иллюстрации старопечатных книг. На сегодняшний день иконография Богородицы насчитывает более 800 изводов, имеющих свои характерные особенности.

Когда: весь апрель Где: краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Концертная версия мюзикла «Норд- Ост»

В выходные в Доме культуры «Томский перекресток» пройдет представление концертной версии мюзикла «Норд- Ост» от продюсеров Алексея Иващенко и Георгия Васильева. Напомним, он стал первым отечественным мюзиклом, сделанным по всем законам Бродвея. Поставлен по роману Вениамина Каверина «Два капитана».

Исполняет вокальный ансамбль «Сибирская версия». В его составе — любители и энтузиасты, которые подобрали на слух все номера и сверили их с записями спектаклей.

Когда один из продюсеров мюзикла увидел концертную версию на фестивале «АкБард», признался, что это можно просто петь под гитары, ведь «Норд- Ост» под гитары не писался. Также Алексея Иващенко удивило, что это сделали люди, которые ни разу не видели мюзикл «живьём».

Когда: 10 апреля в 14:00 и 11 апреля в 17:00 Где: ДК «Томский перекрёсток» (ул. Баумана, 20)

Выставка ластиков «Не сотрёшь»

Выставка ластиков открылась в Доме искусств. В частной коллекции Оксаны Чайковской больше 200 штук из разных стран мира. Щетки, зеркала, мыло, звери, еда - и все они прекрасно стирают карандаш. Размер интересных экспонатов — от семи миллиметров до 10 сантиметров.

Гости выставки смогут не только посмотреть на ластики, но и узнать интересную информацию о материалах и истории их изготовления.

Вход свободный.

Когда: до 6 мая Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Спектакль «Соло для Медвежонка» в театре «2+Ку»

Театр живых кукол«2+ку» приглашает томичей маленьких и взрослых на прогулку в лес, созданный Владимиром Захаровым. Проводниками будут ученица Мастера Анна Хомутинникова и всем известный Медвежонок. За час вы подышите свежим воздухом, погреетесь вместе с Медвежонком у костра на берегу озера и даже увидите водопад. Он всего-то полметра высотой, но зато единственный в области.

Медвежонок расскажет вам о любви к лесу, объяснит, зачем ликвидирует свалку мусора, встретившуюся между деревьев и порассуждает об ответственном отношении к природе. Но обаятельный лесной житель не всегда такой серьезный. Ради приключений он готов нарушить порядок жизни.

В спектакле звучит музыка любимых композиторов Владимира — Алексея Архиповского, Ивана Смирнова, Сергея Клевенского. «Соло для Медвежонка» можно посмотреть в ближайшую субботу в 11:00 и в воскресенье в 14:00. Расписание других спектаклей в театре «2+Ку» на ближайшие дни смотрите здесь.

Когда: 10-11 апреля Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Тотальный диктант

Фото: группа проекта Вконтакте

Если вы хотите проверить свою грамотность, присоединяйтесь к ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». За все время диктант написали больше 200-сот тысяч человек из 80-ти городов нашей страны. Каждый раз текст для дикторов создает известный писатель.

Десятый диктант в Томской области пройдет 10 апреля в 15:00. Регистрация участников обязательна. В этом году написать диктант можно будет в трёх форматах: на очной площадке, онлайн на компьютере и в формате #пишемдома. Если вы выбираете третий пункт, то можете заранее взять на пунктах раздачи фирменные бланки и ручки акции.



Когда: 10 апреля в 15:00 Где: на разных площадках города

Пешеходные экскурсии по Томску

Томск – город прогулок. Особенно весной, когда погода располагает. В ближайшие выходные стартует сразу несколько экскурсионных маршрутов.

В субботу 10 апреля в 14:00 от Музея истории Томска стартует экскурсия «Окно в Томск». Участники прогуляются по историческим местам Воскресенской горы, посетят места первых поселений горожан, узнают секреты уникальных археологических находок и городских легенд, связанных с горой. Закончится экскурсия подъемом на смотровую площадку. Обязательна предварительная запись по телефону 65-72-55.



В воскресенье 11 апреля в 14:00 желающие могут прогуляться по Губернаторскому кварталу. На экскурсии вы узнаете, где находятся ворота города, какое самое старое каменное здание и есть ли подземные ходы под Томском. Бонусом – потрете нос Чехову на Набережной и загадаете желание. Место встречи – у Музея истории Томска. Обязательна предварительная запись по телефону 65-72-55.

А вечером воскресенья томичам и гостям города предлагают полюбоваться старинной архитектурой. Экскурсия «Деревянное кружево Томска» стартует в 17:00 от Арки Городского сада. Маршрут пройдет по историческому району Елань. Гид расскажет, как в Томске появились известные особняки с драконами и жар-птицами, где находятся «дома-близнецы» и самый декорированный терем.



Когда: 10-11 апреля Где: улицы города

Фестиваль капустников в Театре драмы

Фото: группа театра Вконтакте

12 апреля в Театре драмы соберутся «дети понедельника». Повод – фестиваль капустников. Как обещают организаторы, это будет самое веселое театральное событие года.

Артисты будут соревноваться в умении создавать яркие и искрометные юмористические миниатюры. Если вы любите эксклюзивные зрелища, то не пропустите фестиваль: многие номера создаются специально для этого события и увидеть их можно только на фестивале.

Так как проходит фестиваль в День космонавтики, артисты будут фантазировать на тему космоса и рассуждать про инопланетян. Фестивальный вечер называется «Звезда по имени сцена, или есть ли жизнь в театре?».

Когда: 12 апреля в 19:00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

Весна под звуки органа

Весеннее настроение обеспечено всем зрителям концерта, который пройдет в воскресенье в органном зале. Называется он «PRIMAVERA», что в переводе с итальянского означает «весна».

Музыканты Томского симфонического оркестра сыграют «музыку, от которой хочется жить». В программе вечера: «Весна» из цикла «Времена года» и арии из опер Антонио Вивальди, «Воспоминания о Флоренции» Петра Чайковского, который был вдохновлен итальянскими пейзажами и «Весна» из цикла четырех танго Астора Пьяццоллы.



Когда: 11 апреля в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Показ фильма «Отец»

В зрелищном центре «Аэлита» пройдут кинопоказы картины «Отец» с участием оскароносного дуэта Энтони Хопкинса и Оливии Колман. Драматический фильм затрагивает вечную тему отцов и детей.

Действие происходит в одной квартире. В центре сюжета – пожилой лондонец. Его дочь находится в поиске сиделки для отца. Среди претенденток она ищет идеальную женщину. В основе фильма – пьеса французского драматурга Флориана Зеллера. Ее много раз ставили в разных странах мира.

Фильм «Отец» стал дебютом Зеллера в режиссуре. Картина представлена в категории «Лучший фильм» на премии Оскар.

Когда: 15-30 апреля в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Stand-Up от Евгения Чебаткова

Сейчас его нередко можно встретить на центральном телевидении и известных ютуб-каналах. Евгений Чебатков — резидент Stand-Up Show на ТНТ, ведущий Comedy Radio, голос любимых мульт-героев, участник канала комиков Labelcom. А всего несколько лет назад он жил в Томске, работал диджеем на радио «Европа плюс» и ведущим вечернего проекта ТВ2 «Место встречи».

Его называют комиком нового поколения. Все темы Жени основаны на личном опыте: он шутит о своей жизни в Казахстане, смеется над студенческими буднями в Томске и рассказывает о том, как начал заниматься стендапом в Канаде. Секрет успеха его выступлений, по мнению самого комика, в искренности эмоций. Не верите? Убедитесь сами в субботу в Центре культуры ТГУ.

Когда: 10 апреля в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Парижская опера в кинотеатре