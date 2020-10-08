Куда сходить в Томске с 8 по 14 октября. Афиша

Полезно

Если для вас хорошие манеры не пустой звук, значит, вам будет интересна лекция, которая пройдет 9 октября в музее «Профессорская квартира». Там рассмотрят историю и различные аспекты этикета и ответят на вопрос, есть ли им место в XXI веке. Желательно предварительно записаться по телефону: 8-906-957-4787. Начало в 19:00. О других интересных событиях Томска читайте в афише.

Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» & «Ромео и Джульетта»

Любители романтических баллад могут провести вечер понедельника под звуки хитов современной эстрады. В Томск едет мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари». Московские артисты представят жителям и гостям нашего города яркую театрализованную программу. На сцену выйдут Светлана Светикова, Петр Маркин, Эд Шульжевский и другие ведущие артисты известных московских мюзиклов «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте Кристо», «Маммамия», «Метро» и других.

Живое исполнение, авторские костюмы, проекционные и масштабные декорации перенесут зрителей в самое сердце Парижа. Мюзикл-шоу состоится 12 октября в Большом концертном зале Томской филармонии. Начало — 19:00.

Когда: 12 октября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Прогулки и экскурсии по Томску

В воскресенье, 11 октября, томичам предлагают прогуляться по Бакунина — самой старой улице города. Сотрудники Музея истории Томска раскроют вам тайны и легенды, связанные с ней, расскажут о людях, которые жили в этих домах сотню лет назад. Завершится экскурсия посещением Воскресенской церкви. Встреча — в музее на Бакунина, 3. Начало экскурсии — в 16:00. Обязательна предварительная запись по телефону: 65-72-55.

Тот, кто интересуется архитектурой, может присоединиться к автобусно-пешеходной экскурсии Художественного музея. Она познакомит вас с биографией и деятельностью томского губернского архитектора Андрея Лангера, который построил в Томской губернии 26 зданий разного предназначения. Новый маршрут включает в себя пешеходные прогулки по центральному кварталу города и автобусную экскурсию по отдаленным районам. Экскурсия стартует в субботу, 10 октября, в 12:00 и 16:00. Продолжительность — два часа. Предварительная запись по телефону: 51-41-06. Подробности на сайте музея.

О других интересных экскурсиях по Томску в выходные можно узнать здесь.

А если вы любите гулять без гида, но в то же время хотите узнавать что-то новое о зданиях и памятниках, которые вас окружают, можете послушать аудиоэкскурсии на разные интересные темы.

Спектакли — детям

Фото: из официальной группы театра Захарова vkontakte

Театр живых кукол «2+Ку» приглашает больших и маленьких зрителей на премьеру. В субботу, 10 октября, нас познакомят с Гномом Огоньком, которого придумала Ксения Синегубова. Ее новый спектакль «Как исполняются желания» — трогательная и добрая история. Особенно она понравится тем, кто задумывается: почему звезды перестают светиться и падают, как загадать желание, чтобы оно точно сбылось. Новый житель театра Захарова ответит на все эти вопросы в постановке, а также расскажет обо всех нюансах работы звездных гномов. Премьера — 10 октября в 12:00. Билеты не бронируются. Приходите заранее и занимайте места.

Фото: из официальной группы ТЮЗа vkontakte

ТЮЗ в субботу и воскресенье ждет своих маленьких зрителей на уже полюбившиеся постановки. Театралам 0+ 10 октября в 11:00 расскажут «Рыжую историю» о путешествии любознательного лиса. А 11 октября в 11:00 тех, кому уже исполнилось шесть, ждут на спектакле о крошечных волшебниках «Маленькие человечки».

В «Скоморохе» в выходные для малышей ставят «Гусенка» и «Заюшкину избушку», для ребятишек постарше «Страну дорожных знаков». Подробную афишу кукольного театра можно посмотреть здесь.

Премьера томского фильма «Боевая система»

Дэнс-команда «ЮДИ» давно уже вышла за пределы танцев. В субботу зрители ЦК ТГУ смогут увидеть ребят в новом амплуа — актеров боевика. Короткометражный художественный фильм «Боевая система. Группа Бора» станет предысторией полнометражной картины, которая выйдет в 2021 году к празднику 9 мая. Большой фильм расскажет о сложных судьбах боевых офицеров российской армии, их женах и детях.

Режиссер и сценарист — Виталий Доронкин. Короткометражный военный экшн снят в Томске, благодаря помощи и поддержке неравнодушных людей. Чтобы лучше вошли в образ, опытом с актерами делились профессиональные военные и сотрудники спецподразделений, они же, кстати, тоже играли в фильме.

На презентации картины, которая состоится в субботу в ЦК ТГУ, зрители встретятся с режиссером и актерами, обсудят увиденное. Также в программе шоу от команды «ЮДИ» и музыкального дуэта Hceh & Raga.

Когда: 10 октября в 18:30 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Вечер органной музыки

К столетию со дня рождения Рэя Брэдбери музыканты Томской филармонии устраивают вечер под названием «451 градус по Фаренгейту». В рамках проекта «Музыка и слово» слушателей приглашают поразмышлять о поиске истины, добре и зле, человеке и бесчеловечности. Герои американского писателя оживут под звуки органа и скрипки. Сюжет Брэдбери будет иллюстрировать музыка ХХ века.

В программе:

Антиутопия «451 градус по Фаренгейту»

Мессиан: Сочинения для органа: Медитации, «Небесное причастие», «Книга для органа»

Янченко: «Медитация», Музыка для органа «Dom zu Speyer»

Уильямс: Фрагменты из музыки к кинофильму «Список Шиндлера»

Элгар: «Салют, любовь!»

Когда: 14 октября в 19:00 Где: Органный зал (пр. Ленина, 75)

Документальный фотопроект «Тайная жизнь деревянных домов и их обитателей»

Томское деревянное зодчество вдохновляет на создание новых проектов творческих людей разных профессий. Один из них — фотовыставка «Тайная жизнь деревянных домов и их обитателей» — памяти известной томской журналистки Елены Изофатовой (Макаровой). Она неоднократно была инициатором проектов по восстановлению исторического облика города и реставрации деревянных домов.

В основу выставки лег документальный фотопроект Аси Востриковой и Наталии Почтаревой «Томск. Карта историй». Он посвящен старинным деревянным зданиям нашего города и тем, кто сознательно выбрал деревянный дом в качестве места своего обитания. На выставке представлены лучшие кадры из 26 фотоисторий, собранных авторами.



Когда: открытие 9 октября в 18:00 Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Мастер-классы в Сибирском центре дизайна

Сибирский центр дизайна приглашает на бесплатные мастер-классы томичей, которые хотели бы научиться чему-то новому.

В субботу, 10 октября, на площадке центра собирают желающих обучиться лазерной резке и гравировке на примере брелока для ключей. После этого мастер-класса вы освоите основы работы в векторном редакторе, будете иметь представление об устройстве лазерного CO2-станка, научитесь готовить макет для лазерной резки и работать с материалами. Начало в 18:00.

Если вы давно интересовались 3D-моделированием, но все некогда было начать, не пропустите мастер-класс по этой теме. В понедельник, 12 октября, вам расскажут и покажут, что такое 3D-модель, на примере простых сборок. Участники познакомятся с программами для моделирования, узнают, какой удобней пользоваться, и изучат основные принципы создания 3D-модели. Мастер-класс начнется в 18:00 в Сибирском центре дизайна.

Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Когда: 10 и 12 октября в 18:00 Где: Сибирский центр дизайна (пр. Ленина, 79)

Премьера фильма «Китобой»

Помните ли вы свои ощущения, когда впервые познакомились с интернетом? Герой новой российской картины узнал о возможностях только сейчас. Главный герой Лешка проживает на берегу Чукотского моря. Для него интернет становится открытием, особенно возможность знакомств с симпатичными девушками. В одну из них Лешка влюбляется. Правда, оказывается, что живет она в американском Детройте. Но ведь если очень хочется встретиться, то кажется, что «до Аляски от Чукотки рукой подать». И главный герой решает отправиться в сложное путешествие. Чем закончится эта история, смотрите в кинотеатрах города.

Драма Юрьева «Китобой» завоевала главный приз секции «Дни Венеции» на Венецианском кинофестивале и была показана на «Кинотавре» в сентябре 2020 года.

Когда: с 8 октября Где: в кинотеатрах Томска