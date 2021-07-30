Куда сходить в Томске 31 июля-6 августа

Если ваш ребенок увлекается космосом, сходите с ним во время каникул в планетарий. В ближайшие субботу и воскресенье гости смогут совершить путешествие «Томск-Луна», познакомятся с удивительной наукой астрономией и посмотрят полнокупольный фильм о загадках Вселенной. Подробное расписание мероприятий планетария можно узнать здесь. Куда еще сходить в Томске и что посмотреть в ближайшую неделю читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

Выставка живописных этюдов Ильи Яскевича

Автор: сайт художественного музея

В августе в художественном музее открыта дебютная выставка живописных этюдов художника и педагога Ильи Яскевича. Он преподает на кафедре дизайна в ТГУ и в детской художественной школе № 2 на вечернем отделении для взрослых. На выставке представлено около 30 работ. Томский художник предпочитает писать пейзажи. Среди материалов чаще работает маслом и углем. Илья Яскевич много путешествует в поисках подходящей натуры, наблюдает и запоминает. Насколько реалистично удается ему передать образы природы и настроение, можете оценить сами. Выставка томского художника уже открыта в областном художественном музее. Когда: до 22 августа Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

«Большая стирка» на старый лад

Если вашему ребенку уже исполнилось шесть, можете предложить ему в выходные необычный досуг. В субботу 31 июля в Музее истории Томска пройдет интерактивное занятие «Большая стирка». Участники узнают, как прапрабабушки справлялись со стиркой без горячей воды, стиральной машины и порошков. Детям придется хорошо потрудиться: принести воду в коромысле, поработать рубелем и угольным утюгом, приготовить вместе с экскурсоводом мыльный раствор и научиться сохранять свои руки мягкими и красивыми даже после тяжелой работы.



Участие платное. Обязательна предварительная запись по телефону: 65-72-55. Когда: 31 июля в 13:00 Где: двор Музея истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Закрытие театрального сезона в «2+ку»

Автор: театр "2+ку"

Если вы постоянно откладывали поход в «2+ку», время пришло – в эти выходные театр живых кукол закрывает творческий сезон и уходит на ремонт до осени. 31 июля Ольга Горелова и Леся Лукиных расскажут сказку для самых маленьких «Кит по имени Тим», Ольга Сигаль и Ежик порассуждают о жизни, а те, кто соскучился по голосу Мастера, смогут посмотреть видео спектакля Владимира Захарова «История одной куклы». А в воскресенье к этой программе присоединится Ксения Синегубова с Гномиком. Они расскажут маленьким и большим зрителям «Как исполняются желания». Подробное расписание театра смотрите здесь. Когда: 31 июля – 1 августа Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Выставка «От монументализма к живописи»

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До середины сентября в «Доме искусств» будет работать выставка «От монументализма к живописи». Она посвящена архитектуре и городскому пространству. Здесь представлены работы более 20-ти художников Сибири: графика, живопись, графический коллаж, иллюстрация и другие формы. В своих творениях авторы рассуждают о вопросах потери национальной и региональной идентичности, иллюстрируют мир пасторальными и городскими темами, а также чувственным восприятием архитектурного пространства. Когда: до 15 сентября Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Клавишный баттл: орган VS рояль

В творческом поединке «на клавишах» сойдутся воспитанники музыкальных школ Москвы и Новосибирска, лауреаты международных конкурсов: за органом – Дмитрий Ушаков, за фортепиано – Дарья Махтаева. Как органист он играл различные переложения фортепианных и симфонических сочинений Чайковского. Но и в творческом багаже преподавателя Томского музыкального колледжа Дарьи Махтаевой есть клавирные произведения Баха. Также в программе: Шуберт, Бах, Ринк.



Как считают организаторы, победителями в этом поединке окажутся зрители, потому что слушать такой дуэт – одно удовольствие. Концерт пройдет в формате онлайн. Запись будет доступна до 12:00 следующего дня на сайте филармонии. Когда: 2 августа в 19:00 Где: сайт Томской филармонии

Пешеходные экскурсии по городу

Автор: группа Музея истории Томска Вконтакте

В субботу 31 июля томичи и гости города от 12-ти лет могут присоединиться к пешеходной экскурсии «Воскресенская гора – сердце города». Она посвящена истории основания Томска. Где находились подземные ходы, какие уникальные находки были обнаружены археологами, как строилась крепость и развивался город в последующие столетия расскажет экскурсовод. Завершится прогулка подъемом на смотровую площадку. Место встречи – Музей истории Томска в 14:00. Запись по телефону: 65-72-55. Субботним вечером желающие могут прогуляться по площади трех имен – Ново-Соборной. Это место – свидетель всех главных событий в жизни города на протяжении нескольких поколений. Экскурсанты узнают легенды площади, истории судеб, связанных с ней и еще много чего интересного. Место сбора – арка Городского сада в 17:00. Обязательно нужно записываться заранее по телефону: 65-72-55. В воскресенье 1 августа в 11:00 любители послушать истории о старом городе могут отправиться на прогулку с Ириной Евтихиевой. Гости прогуляются до Воскресенской церкви, построенной в конце 18-го века в стиле «Сибирское барокко». Томская писательница расскажет интересные подробности о ранней истории Томска, о Воскресенской горе, с которой начинался город, и о старинных храмах, стоявших на ней.

Закончится «Прогулка с писателем» традиционно на веранде Дома искусств чаепитием. Записаться можно по телефону: 528-348. Когда: 31 июля - 1 августа Где: улицы города

Опера «Электра» на большом экране

Ценители классики в последний день июля могут посмотреть одноактерную оперу Рихарда Штрауса «Электра». Критики называют ее шедевром современной музыки. Эта опера полна экспрессии, жестокости, откровенных чувств и темных страстей. Композитор писал ее три года. 25 января 1909 года Штраус представил свое творение в дрезденском Королевском оперном театре. Эффект был сногсшибательный: с первых же аккордов композитор погрузил слушателей в необычайное напряжение. Хотите понять - как? Приходите на оперу в кино. Язык: немецкий. Русские субтитры. Когда: 31 июля в 15:00 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Премьера фильма «Круиз по джунглям»