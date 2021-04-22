Куда сходить в Томске с 24 по 28 апреля. Афиша

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Тот, кто не успел пошутить первого апреля, может это сделать 25-го. Второй шанс дает «Чемодан историй». В рамках проекта воскресным вечером в джаз-клубе «Синатра» будут рассказывать истории про не очень умное поведение авторов в разных жизненных ситуациях. Начало — в 18:00. О других событиях в Томске читайте в афише.

Достоевский под гитару

Фото: театр "2+ку"

Если вы — поклонник творчества Достоевского, не пропустите литературно-музыкальную постановку по произведениям Федора Михайловича. Текст классика прозвучит в необычном сопровождении двух акустических гитар и песен на стихи М.Цветаевой и А.Барковой. Читает актриса Томского ТЮЗа Наталья Гитлитц, аккомпанируют Олег Качанко и Валерий Городецкий, поёт Дарья Соловий.

Осенью 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения писателя, однако его произведения сохраняют актуальность и с легкостью включаются в нашу жизнь сегодня.

Заранее записываться не нужно. Билеты на «Короткую композицию» можно приобрести только в театре в день представления.

Когда: 23 апреля в 19:00

Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Пешеходные экскурсии по Томску

Днем в субботу 24 апреля томичей приглашают на экскурсию по первой улице Томска. Во время прогулки экскурсантам откроются тайны и легенды улицы Бакунина, связанные с памятниками, домами и судьбами жителей первой улицы города. Начало в 14:00, встреча у Музея истории Томска. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.



Субботним вечером томичам предлагают погрузиться в тайные символы и знаки. В 17:00 от Арки Горсада стартует экскурсия «Мистика дома Романовых». Ее участники узнают о событиях и тайнах, связывающих Романовых с Томском.

Днем воскресенья можно прогуляться по улице Никольской, а ныне — Алтайской. На рубеже 19-20 веков здесь было много мрачных и злачных мест. О них и их обитателях подробно расскажет гид. Экскурсия «От Аптекарского моста до Петропавловского собора» начинается в 14:00. Место сбора: пл. Батенькова, у памятника декабристу Батенькову. Запись по телефону: 65–72–55.

А воскресным вечером можно совершить пешеходную прогулку по улице Кузнецова, познакомиться с ее историей, архитектурой и известными людьми, прославившими Томск. Экскурсия стартует от Арки Городского сада в 17:00.

Когда: 24-25 апреля Где: улицы города

Интерактивная экскурсия «Пожарное дело»

Если вашему ребенку есть шесть и он хочет стать пожарным, сходите в выходной на интерактивную экскурсию «Пожарное дело». Пройдет она в Музее истории Томска, на месте которого в 19 веке было каменное здание Воскресенской полицейской части с деревянной каланчей. С нее просматривалась большая часть города.

Маленьким посетителям расскажут о системе сигналов, которые подавали с каланчи в случае пожара. Участники экскурсии познакомятся с историей пожарного дела в Томске, посетят жилую комнату пожарного и освоят навыки пожаротушения.

Предварительно нужно записаться по телефону: 65–72–55.



Когда: 24 апреля в 13:00 Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Горловое пение от алтайского мультиинструменталиста

Говорят, в мире нет двух одинаковых исполнителей горлового пения. Каждый — уникален. Столько же техник и видов исполнения. Если вы ничего об этом не знаете, но хотите познакомиться с древним искусством, сходите на концерт Алексея Чичакова. Он — исполнитель традиционного горлового пения «кай». Считается, что вибрации голоса входят в резонанс с энергией слушателей и приводят к гармонии душевных и телесных центров.

Даром горлового пения в роду Алексея обладал еще прадед по материнской линии. Он играл на комусе и других национальных инструментах, а также лечил людей. Сам Алексей — музыкант, композитор, аранжировщик, основатель алтайской этно-рок группы Belukha Jam и один из основателей коллектива Scythian Trace. Родился и живет в Горном Алтае, в долине Уймона у подножия горы Белуха.

В Томск музыкант едет с собственной программой «Благопожелание Алтая». Билеты можно приобрести по телефону: 89232491229 WhatsApp.

Когда: 24 апреля в 19:30 Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Выставка-инсталляция «Sq.250»

Фото: из группы галереи vkontakte

Галерея «В Главном» приглашает ценителей современного искусства на новую выставку-инсталляцию Дениса Уранова. Он — участник около 70 выставок и проектов в Австрии, Бразилии, Германии, Польше, России, США и Узбекистане.

Экспозиция «Sq. 250» состоит из документации квартирных выставок, объединивших несколько циклов объектов и графики. Молодой художник изучает практики заточения в разных культурах и религиях. В условиях пандемии эта тема стала очень актуальна.

— В представленной на фотоснимках комнате я нахожу, анализирую и деконструирую артефакты из прошлого, сформулировавшие мои визуальные предпочтения, как следствие художественный язык, — говорит автор. — Это квинтессенция эстетики ретро-игр, эксплуатационного кино, религиозных обрядов, провинциальной рекламы и русского авангарда.



Вход свободный.

Телефон для справок: +7-909-549-19-01.

Когда: до 19 мая 2021

Где: галерея «В Главном» (пр. Ленина, 36)

Танцевальный спектакль «Мэрилин навсегда»

Накануне Международного для танца, в субботу 24 апреля, состоится премьера танцевального спектакля «Мэрилин навсегда». Новая постановка – это взгляд на жизнь женщины, которая находится в окружении собственных иллюзий, навязанных обществом шаблонов поведения и стандартов красоты.

После показа зрителей ждет встреча с творческой группой и обсуждение спектакля.

Возрастное ограничение 16+

Когда: 24 апреля в 18:00

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Конкурс грации и интеллекта для женщин 55+

Фото: из группы конкурса vkontakte

Во вторник 27 апреля в Томске в третий раз пройдет Конкурс зрелости, грации и интеллекта 55+ «Настоящая женщина». В нем принимают участие жительницы области, которые стремятся подчеркнуть свою индивидуальность и проявить себя.

Подготовка к конкурсу идет два месяца. Участницы занимаются спортом, посещают тренировки по танцам и дефиле, занимаются с преподавателями по сценической речи и актерскому мастерству, проходят групповые психологические тренинги и творческие мастер-классы, ходят на экскурсии и встречи с интересными людьми.



В итоговом концерте помимо конкурсанток участие принимают известные коллективы города.

Когда: 27 апреля в 19.00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

Шоу трех роялей «Bel Suono»

Пианисты-виртуозы «Bel Suono» изменили представление о классике в сознании тысяч людей. Шоу трех роялей собирает полные залы в разных странах, его участники снимают клипы в самых живописных уголках мира.

Коллектив играет в жанре кроссовер — это соединение классики с современным звучанием. Кроме того, артисты подают музыку в формате зрелищного шоу.

В Томск трио едет с юбилейной программой в честь 10-летия коллектива. Она называется «Пробуждение» — в честь постепенного возвращения людей к нормальной жизни после пандемии. В исполнении трех роялей томичи услышат весь цикл Вивальди «Времена года», произведения Баха, Альбинони, Сен-Санс, хиты «Queen», музыку из сериала «Игра престолов» и многие другие всемирно известные композиции в авторской обработке.

Когда: 27 апреля в 19:00

Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Спектакли в театре живых кукол «2+ку»

Фото: из группы театра vkontakte

Если вы хотите перенестись в сказочное место, не выезжая из города, отправляйтесь с детьми или друзьями в театр «2+ку». Постановки в исполнении живых кукол нравятся и маленьким, и взрослым зрителям.

В субботу покажут «Соло для Медвежонка», «Он живой и светится» и «Про Ежика». В воскресенье можно посмотреть «Кит по имени Тим», «Чемодан для моря» и также познакомиться с Ежиком и Медвежонком.

Подробную афишу театра можно посмотреть здесь.



Когда: 24-25 апреля Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

«Неслучайные встречи» с рок-бардом

Поклонников авторской песни приглашают в Дом учёных Академгородка. 28 апреля там выступит поэта и композитор Вячеслав Нольфин из Иркутской области.

Зрителям будет интересно послушать те только песни музыканта, но и его рассказы. Кроме того, что он мастерски играет на гитаре, он их ремонтирует. Иркутский музыкант много лет практикует Цигун и режет по дереву. Одно из увлечений Вячеслава Нольфина — создание ледяных скульптур. В составе команды он принимал участие в фестивале на Аляске, а затем проехал по нескольким американским штатам с гастролями.

Когда: 28 апреля в 19:00 Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)

Гитарник в #простолампе