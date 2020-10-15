Куда сходить в Томске с 15 по 21 октября. Афиша
В воскресенье 18 октября пройдет чемпионат Томской области по спортивному туризму по дисциплине «Дистанция-горная-связки». Это значит, что преодолевать непростую дистанцию будут не поодиночке, а сразу по несколько спортсменов. Если вы хотите поболеть за участников чемпионата, смотрите подробности на странице события Вконтакте. Чем еще можно будет заняться в Томске в ближайшую неделю — читайте в афише.
Тотальный диктант
Впервые за 17 лет Тотальный диктант пишут осенью. В ежегодной акции проверки грамотности принимают участие тысячи людей со всей страны. Ее цель – популяризация грамотности и повышение интереса к русскому языку. Написать диктант может любой желающий, который умеет писать.
В этом году впервые в Томске не будет оффлайн-площадок для диктанта. Чтобы не рисковать во времена непростой эпидемиологической обстановки, организаторы предлагают всем желающим написать диктант онлайн. Есть два варианта, как это можно сделать:
- на сайте totaldict.ru, используя клавиатуру
- в формате #пишемдома. На фирменном бланке ручкой Berlingo у себя дома, слушая трансляцию диктанта онлайн.
График выдачи фирменных ручек и бланков смотрите здесь.
Проверить свою грамотность и знание родного языка можно будет в субботу. Подробнее о проекте и регистрации — на сайте totaldict.ru.
Когда: 17 октября в 15:00
Где: онлайн
Фестиваль роботов
Первая в мире роборыба из Кореи, российский «терминатор», робот-собака, который дает лапу. Познакомиться с ними лично смогут посетители Музея нового поколения «Фестиваль роботов». Впрочем, на посещение музея это не похоже. Скорее напоминает путешествие в будущее.
Робот-актер, робот-телеведущий и даже робот-гуманоид, - здесь можно познакомиться с уникальными моделями из Японии, США, Кореи, Франции, которых до этого можно было увидеть только на мировых презентациях или в кино. Многие из роботов впервые не только в Томске, но и в России.
Каждые полчаса на площадке Музея проходят уникальные техношоу и цирк роботов, где умные машины показывают чудеса акробатики и встают на голову. Гости могут испытать на себе технологии виртуальной и дополненной реальности, познакомиться с технологией буллет-тайм и сделать фото семьи в 3D-формате.
Когда: до 8 ноября
Где: ТЦ «Смайл сити» (ул. Котовского, 19/2), вход в Музей рядом с «Эльдорадо
«Научный крокодил»
С «Крокодилом» знакомы многие: вам показывают пантомиму, а вы за определенное время должны отгадать слово. Чаще всего это — бытовые предметы, продукты и среда, которая нас окружает. Лекторы Школы нескучного доклада решили немного усложнить игру, сделав тем самым еще интересней, и получился «Научный крокодил» — игра, которая хорошо тренирует абстрактное мышление и увеличивает словарный запас.
Все загаданные здесь слова относятся к разным областям наук. Участники умудряются нарисовать «метафору», показать «ковалентные связи» и объяснить «эффект зловещей долины». Хочешь попробовать? Заполняй заявку и вступай в команду.
Участие бесплатно. Все меры эпидемиологической безопасности соблюдаются.
Когда: 17 октября в 13:00
Где: «Точка кипения» (пр. Ленина, 26)
Встречи группы самопомощи
Если у вас какая-то проблема в жизни, вы одиноки и не с кем поговорить, приходите на встречу группы самопомощи. Беседы в кругу тех, кто тоже переживает кризис, помогут избавиться от чувства непонимания окружающих. Члены группы рассказывают свои истории, делятся опытом в решении проблем и стараются помочь найти выход тем, кто в этом нуждается.
Организаторы приглашают томичей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Группа проходит два раза в месяц по вторникам с 18:00 до 20:00. Участие бесплатное. Все вопросы по телефонам: 62-44-00, 89521772700.
Когда: 20 октября в 18:00
Где: кризисный центр для женщин (ул. Говорова 76/1)
NiNa Band Acoustic Duo
Тот, кто хоть раз бывал на концерте NiNa Band, отмечает мощную энергетику и сильный голос вокалистки. Нина Кукарцева – эстрадно-джазовая певица, победительница многих вокальных конкурсов. Воскресный вечер можете провести в ее компании.
В репертуаре NiNa Band как российские, так и зарубежные хиты: Леонид Агутин, Наталья Ветлицкая, Монатик, Beyonce, Ed Sheeran, Michael Jackson и не только.
Бронь столиков по телефону: 25–00–00.
Когда: 18 октября в 19:00
Где: «Йохан-Пивохан» ( ул. Беленца 9/1)
Музыкальный читакль
Ценителей театрального искусства приглашают на премьеру. Вечером 21 октября в Камерном зале Томской филармонии ставят музыкальный читакль «Что вы знаете за Одессу?» по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля.
Колоритные зарисовки быта одесских евреев, их экстравагантные поступки, шутки и характерный «говорок» заставят зрителя от души посмеяться. В карнавальном круговороте жизни чувство юмора и тонкая ирония одесситов – тот спасательный круг, который даёт возможность выживать и жить сквозь горе и слёзы. Как говорят евреи, «так смешно, что аж плакать хочется».
Режиссер – Наталья Корлякова.
Количество мест ограничено. Бронируйте заранее.
Когда: 21 октября в 19:00
Где: Камерный зал филармонии
Открытие театрального сезона в ТЮЗе
17 октября ТЮЗ открывает свой 42-ой сезон премьерой «Эх, судьба, судьба косая...» режиссера Дамира Салимзянова. Это — постановка по мотивам сказки Михаила Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный заяц». Романтическая история, герои которой все проблемы в своей жизни оправдывают судьбой, оказывается в итоге сатирической комедией. Посмотреть ее будет интересно зрителям от 12-ти и старше. Премьерные показы нового спектакля в ТЮЗЕ – 17 и 18 октября в 18:00.
О том, что можно посмотреть в других театрах города, узнавайте на их сайтах:
Вечера классики в БКЗ
Одно из популярных произведений всех времен и народов – «Времена года» Антонио Вивальди. Цикл концертов для скрипки с оркестром знает на слух даже тот, кто далек от классической музыки. Еще раз получить удовольствие от знакомых нот томичам предлагают 17 октября в Томской филармонии. Произведения Вивальди прозвучат в исполнении струнной группы Томского симфонического оркестра под руководством концертмейстера оркестра Семена Промое. Начало концерта – в 19:00.
А 20 октября любителей классики приглашают на вечер австрийской музыки. Не выходя из дома можно будет послушать произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена в исполнении Томского симфонического оркестра. Главный дирижер – Михаил Грановский. Соло фортепиано – Дмитрий Карпов из Новосибирска. Онлайн-трансляция концерт «Вена на все времена» из БКЗ начнется в 19:00.
Создание сладких букетов онлайн
Если вам грустно смотреть в окно и осень вас не вдохновляет, попробуйте найти вдохновение в чем-то другом. Например, в искусстве собирать букеты из сладостей. Чтобы научиться это делать, не нужно никуда идти. Мастер-класс по созданию вкусного букета пройдет онлайн.
Ваша задача – заранее приготовить все необходимое для вкусного творчества: мармелад, зефир, конфеты, безе. Из несъедобного понадобятся шпажки, скотч, ножницы, степлер, упаковочная бумага или плёнка для оборачивания букета.
Место встречи – инстаграм-аккаунт ТЦ «Мегаполис». Мастер-класс в прямом эфире – в субботу.
Когда: 17 октября, в 13:00
Где: онлайн
Премьера «Шесть минут до полуночи»
Для тех, кому интересна тема истории, новая премьера – «Шесть минут до полуночи». Британская драма переносит зрителя в Германию 1939 года. Точнее, действие картины происходит в Англии, но действие происходит в школе для дочерей влиятельных семей нацистской Германии.
В центре сюжета – один из учителей английского. Томас Миллер делает неосторожное высказывание в адрес Гитлера и на него «вешают» убийство и шпионаж. Сможет ли он спасти свою жизнь – можно узнать уже сегодня. Премьера фильма в России – 15 октября.
В главных ролях – лауреаты Оскара – Джуди Денч и Джим Бродбент.
Когда: с 15 октября
Где: в кинотеатрах города
В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе время и форма проведения мероприятий может меняться. Уточняйте у организаторов.
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