Куда сходить в Томске с 15 по 21 октября. Афиша

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В воскресенье 18 октября пройдет чемпионат Томской области по спортивному туризму по дисциплине «Дистанция-горная-связки». Это значит, что преодолевать непростую дистанцию будут не поодиночке, а сразу по несколько спортсменов. Если вы хотите поболеть за участников чемпионата, смотрите подробности на странице события Вконтакте. Чем еще можно будет заняться в Томске в ближайшую неделю — читайте в афише.

Тотальный диктант

Фото: со страницы проекта vkontakte

Впервые за 17 лет Тотальный диктант пишут осенью. В ежегодной акции проверки грамотности принимают участие тысячи людей со всей страны. Ее цель – популяризация грамотности и повышение интереса к русскому языку. Написать диктант может любой желающий, который умеет писать.

В этом году впервые в Томске не будет оффлайн-площадок для диктанта. Чтобы не рисковать во времена непростой эпидемиологической обстановки, организаторы предлагают всем желающим написать диктант онлайн. Есть два варианта, как это можно сделать:

- на сайте totaldict.ru, используя клавиатуру - в формате #пишемдома. На фирменном бланке ручкой Berlingo у себя дома, слушая трансляцию диктанта онлайн.

График выдачи фирменных ручек и бланков смотрите здесь.

Проверить свою грамотность и знание родного языка можно будет в субботу. Подробнее о проекте и регистрации — на сайте totaldict.ru.



Когда: 17 октября в 15:00 Где: онлайн

Фестиваль роботов

Первая в мире роборыба из Кореи, российский «терминатор», робот-собака, который дает лапу. Познакомиться с ними лично смогут посетители Музея нового поколения «Фестиваль роботов». Впрочем, на посещение музея это не похоже. Скорее напоминает путешествие в будущее.

Робот-актер, робот-телеведущий и даже робот-гуманоид, - здесь можно познакомиться с уникальными моделями из Японии, США, Кореи, Франции, которых до этого можно было увидеть только на мировых презентациях или в кино. Многие из роботов впервые не только в Томске, но и в России.



Каждые полчаса на площадке Музея проходят уникальные техношоу и цирк роботов, где умные машины показывают чудеса акробатики и встают на голову. Гости могут испытать на себе технологии виртуальной и дополненной реальности, познакомиться с технологией буллет-тайм и сделать фото семьи в 3D-формате.



Когда: до 8 ноября Где: ТЦ «Смайл сити» (ул. Котовского, 19/2), вход в Музей рядом с «Эльдорадо

«Научный крокодил»

Фото: из официальной группы проекта vkontakte

С «Крокодилом» знакомы многие: вам показывают пантомиму, а вы за определенное время должны отгадать слово. Чаще всего это — бытовые предметы, продукты и среда, которая нас окружает. Лекторы Школы нескучного доклада решили немного усложнить игру, сделав тем самым еще интересней, и получился «Научный крокодил» — игра, которая хорошо тренирует абстрактное мышление и увеличивает словарный запас.

Все загаданные здесь слова относятся к разным областям наук. Участники умудряются нарисовать «метафору», показать «ковалентные связи» и объяснить «эффект зловещей долины». Хочешь попробовать? Заполняй заявку и вступай в команду.

Участие бесплатно. Все меры эпидемиологической безопасности соблюдаются.

Когда: 17 октября в 13:00 Где: «Точка кипения» (пр. Ленина, 26)

Встречи группы самопомощи

Фото: со страницы проекта vkontakte

Если у вас какая-то проблема в жизни, вы одиноки и не с кем поговорить, приходите на встречу группы самопомощи. Беседы в кругу тех, кто тоже переживает кризис, помогут избавиться от чувства непонимания окружающих. Члены группы рассказывают свои истории, делятся опытом в решении проблем и стараются помочь найти выход тем, кто в этом нуждается. Организаторы приглашают томичей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Группа проходит два раза в месяц по вторникам с 18:00 до 20:00. Участие бесплатное. Все вопросы по телефонам: 62-44-00, 89521772700.

Когда: 20 октября в 18:00 Где: кризисный центр для женщин (ул. Говорова 76/1)

NiNa Band Acoustic Duo

Тот, кто хоть раз бывал на концерте NiNa Band, отмечает мощную энергетику и сильный голос вокалистки. Нина Кукарцева – эстрадно-джазовая певица, победительница многих вокальных конкурсов. Воскресный вечер можете провести в ее компании.

В репертуаре NiNa Band как российские, так и зарубежные хиты: Леонид Агутин, Наталья Ветлицкая, Монатик, Beyonce, Ed Sheeran, Michael Jackson и не только.

Бронь столиков по телефону: 25–00–00.



Когда: 18 октября в 19:00 Где: «Йохан-Пивохан» ( ул. Беленца 9/1)

Музыкальный читакль

Ценителей театрального искусства приглашают на премьеру. Вечером 21 октября в Камерном зале Томской филармонии ставят музыкальный читакль «Что вы знаете за Одессу?» по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля.

Колоритные зарисовки быта одесских евреев, их экстравагантные поступки, шутки и характерный «говорок» заставят зрителя от души посмеяться. В карнавальном круговороте жизни чувство юмора и тонкая ирония одесситов – тот спасательный круг, который даёт возможность выживать и жить сквозь горе и слёзы. Как говорят евреи, «так смешно, что аж плакать хочется».

Режиссер – Наталья Корлякова.

Количество мест ограничено. Бронируйте заранее.

Когда: 21 октября в 19:00 Где: Камерный зал филармонии

Открытие театрального сезона в ТЮЗе

Фото: архив ТВ2

17 октября ТЮЗ открывает свой 42-ой сезон премьерой «Эх, судьба, судьба косая...» режиссера Дамира Салимзянова. Это — постановка по мотивам сказки Михаила Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный заяц». Романтическая история, герои которой все проблемы в своей жизни оправдывают судьбой, оказывается в итоге сатирической комедией. Посмотреть ее будет интересно зрителям от 12-ти и старше. Премьерные показы нового спектакля в ТЮЗЕ – 17 и 18 октября в 18:00.

О том, что можно посмотреть в других театрах города, узнавайте на их сайтах:

Скоморох

2+Ку

Театр драмы

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Вечера классики в БКЗ

Одно из популярных произведений всех времен и народов – «Времена года» Антонио Вивальди. Цикл концертов для скрипки с оркестром знает на слух даже тот, кто далек от классической музыки. Еще раз получить удовольствие от знакомых нот томичам предлагают 17 октября в Томской филармонии. Произведения Вивальди прозвучат в исполнении струнной группы Томского симфонического оркестра под руководством концертмейстера оркестра Семена Промое. Начало концерта – в 19:00.

А 20 октября любителей классики приглашают на вечер австрийской музыки. Не выходя из дома можно будет послушать произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена в исполнении Томского симфонического оркестра. Главный дирижер – Михаил Грановский. Соло фортепиано – Дмитрий Карпов из Новосибирска. Онлайн-трансляция концерт «Вена на все времена» из БКЗ начнется в 19:00.

Создание сладких букетов онлайн

Фото: pxhere.com

Если вам грустно смотреть в окно и осень вас не вдохновляет, попробуйте найти вдохновение в чем-то другом. Например, в искусстве собирать букеты из сладостей. Чтобы научиться это делать, не нужно никуда идти. Мастер-класс по созданию вкусного букета пройдет онлайн. Ваша задача – заранее приготовить все необходимое для вкусного творчества: мармелад, зефир, конфеты, безе. Из несъедобного понадобятся шпажки, скотч, ножницы, степлер, упаковочная бумага или плёнка для оборачивания букета.



Место встречи – инстаграм-аккаунт ТЦ «Мегаполис». Мастер-класс в прямом эфире – в субботу.

Когда: 17 октября, в 13:00 Где: онлайн

Премьера «Шесть минут до полуночи»

Для тех, кому интересна тема истории, новая премьера – «Шесть минут до полуночи». Британская драма переносит зрителя в Германию 1939 года. Точнее, действие картины происходит в Англии, но действие происходит в школе для дочерей влиятельных семей нацистской Германии.

В центре сюжета – один из учителей английского. Томас Миллер делает неосторожное высказывание в адрес Гитлера и на него «вешают» убийство и шпионаж. Сможет ли он спасти свою жизнь – можно узнать уже сегодня. Премьера фильма в России – 15 октября.

В главных ролях – лауреаты Оскара – Джуди Денч и Джим Бродбент.

Когда: с 15 октября Где: в кинотеатрах города