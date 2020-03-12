Куда сходить в Томске с 13 по 19 марта

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Поклонники чемпиона Высшей Лиги — команды «Максимум» — соберутся 14 марта в Большом концертном зале. Томские КВНщики, многие из которых уже давно не живут в нашем городе, вновь соберутся вместе на родной сцене. Старые и новые шутки начнут «травить» в субботу в 19:00. О других интересных событиях в Томске читайте в афише.

Выставка кофейной графики и живописи

Март – время котов и кофе, считает томская художница Юлия Астафурова. В ее работах кошки — это модели, а кофе — инструмент живописи. Взглянуть на усатых-полосатых всех оттенков кофейного можно в Музее деревянного зодчества.

Если вдруг кофе разольется на лист бумаги, кто-то, возможно, расстроится. Но только не Юлия Астафурова. Томская художница профессионально работает с кофейными пятнами. Они вызывают у нее какие-то ассоциации, она их дорабатывает, и получается настоящее произведение искусства. Взглянуть на кофейную экспозицию можно уже сегодня, выставка работает в Музее деревянного зодчества.

В экспозиции собрано и несколько первых работ Юлии. Это показывает надежность технологии: материал со временем не осыпается и не тускнеет.

Фотографии — из группы музея ВКонтакте.

Когда: до 29 марта Где: Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 4)

Концерт группы «КРИТ»

Рита Некратова и ее проект «КРИТ» вносят разнообразие в томскую музыкальную среду уже 18 лет. Коллектив прошел путь от земфироподобного поп-рока к собственному стилю и звучанию — это вкрадчивая прозрачная акустика. Главная роль в аранжировках досталась фортепиано, на котором демонстрирует свой талант томский клавишник Александр Сизов.



«Мне кажется, люди подустали от одинаковых танцевальных хитов, – говорит Рита. – Нужна свежая музыка для души: с небанальными красивыми мелодиями, осмысленными текстами, психологизмом, который не глохнет в реве басов и ударных. Нужна музыка для думающего и эмоционального слушателя. Вот ее-то мы и представим на своем концерте».



Из полутора сотен песен «КРИТ» выбрал для концерта пару десятков старых и новых «нетленок», объединенных образностью и глубиной транслируемых переживаний. Окунуться в атмосферу авторского инди и блюз-рока можно будет субботним вечером.

Когда: 14 марта в 19:00 Где: FLAT (ул. Карла Маркса, 23а)

«Ночь пожирателей рекламы»

Не любите рекламу? Значит, вы просто не бывали на «Ночи пожирателей рекламы». Это мировое киношоу, суть которого заключается в показе рекламных роликов, снятых в разное время в разных странах. Каждый из них — произведение искусства в своем жанре.



«Ночь пожирателей рекламы» в Томске стартует 27 марта в кинотеатре «Goodwin cinema». Показ — в 23:00. Сбор гостей — в 22:00.



Показ состоит из трех блоков рекламных роликов, которые показываются ночью. Перед началом показа для всех зрителей организаторы обещают угощение, яркую шоу-программу и знакомство с продюсером шоу в России Даниилом Костинским, который специально прилетит на эту ночь в Томск.



Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра либо на сайте.

Когда: 27 марта в 22:00 Где: кинотеатр «Goodwin cinema» (ТРЦ «Изумрудный город»)

Кубинское болеро в джаз-клубе «Синатра»

Романтикой и страстью латиноамериканских ритмов можно будет согреться в Сибири. 15 марта единственный концерт в Томске даст группа «Miramar». Музыканты из Пуэрто-Рико воспроизведут ритмы с помощью фортепиано, гитары, баса, перкуссии, а также струнного квартета. Поклонники со всего мира говорят, что «Miramar» раскрывает суть Золотого века кубинского болеро, привнося в этот жанр собственное уникальное видение.

Болеро – это романтическая музыка, которая родилась на Кубе в начале прошлого века. Романтические тексты, сближающие болеро с серенадами, сделали этот жанр любимым для всех слоев общества. И к середине века жанр болеро захватил почти все страны Латинской Америки и Карибского бассейна. В начале XXI века жанр пережил новый виток популярности, получив краски романтической баллады, смешанной с ритмами сальсы, диско, рока и джаза.

Когда: 15 марта в 18:00 Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. Карла Маркса, 23а)

ПДД для малышей

Фото: pixabay.com

Знание правил дорожного движения — полезный навык для малыша. И чем раньше он его освоит, тем лучше. Познакомиться со знаками и пешеходными переходами в интересной форме предлагают маленьким томичам в театре куклы и актера «Скоморох». В пятницу и субботу там покажут интерактивный спектакль «Страна дорожных знаков».

Дошкольники и ребята из младших классов с помощью главного героя Светофора и других персонажей познакомятся с основами безопасного поведения на улице, узнают, какие дорожные знаки существуют для пешеходов, разберут правила поведения в конкретных дорожных ситуациях, а также все вместе закрепят полученные знания.



Когда: 13 марта в 11:00 и 14 марта в 12:00 Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)

Персональная выставка Валерия Степаненко

Портреты, пейзажи, натюрморты, сюжетная и абстрактная композиция — Валерий Степаненко известен тем, что любит экспериментировать: разные жанры, направления и техники. Он ищет свое видение и восприятие мира, свое отношение к изображаемому предмету или объекту.

Валерий Степаненко — член Новосибирского регионального отделения Всесоюзной творческой организации «Союз художников России», почетный работник культуры, лауреат «Премии губернатора». Принял участие в 98 выставках в России и за рубежом. Познакомиться с работами новосибирского художника можно будет в художественном музее. В экспозиции новой выставки представлено 60 картин.

Открытие выставки — 13 марта в 17:00.

Когда: с 13 марта в 17:00 Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Музыка детективов: Шерлок Холмс и Пуаро

Если вы любите детективы и музыку, которая звучала в любимых фильмах, этот концерт для вас. Музыкальные темы, отражающие экранную жизнь Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро и других суперсыщиков, узнаваемы с первых нот.



Ставшая популярной не меньше, чем экранные воплощения книжных персонажей, музыка к этим фильмам давно вышла за пределы кинозалов и звучит в разнообразных оркестровках. Органную версию знаменитых саундтреков можно будет послушать 13 марта в органном зале филармонии.

В программе музыка из фильмов «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Эркюль Пуаро», «Комиссар Мегрэ», «Она написала убийство», «Мисс Марпл», «Детективное агентство «Лунный свет» и других.

За органом — Мария Блажевич.

Когда: 13 марта в 19:00 Где: Органный зал (пр. Ленина, 75)

Премьера спектакля «Портрет»

Фото: из официальной группы театра vkontakte