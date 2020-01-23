Куда сходить в Томске на выходных

Полезно

Если вы неравнодушны к медведям, то вам стоит посетить выставку медвежат ручной работы. Тот, кто придет в воскресенье в Первый музей славянской мифологии, отправится в путешествие по местам обитания панд, суровых гризли и белых медведей. Стартуют исследователи 26 января в 13:00. О других интересных событиях в нашем городе читайте в афише.

Книгообмен в ЛАМПЕ

Фото: из официальной группы ЛАМПЫ vkontakte

Для любителей почитать в выходные намечается интересное событие. Пополнить свою домашнюю коллекцию новыми книгами бесплатно можно будет в сообществе ПРОСТОЛАМПА. 26 января там пройдет традиционный книгообмен.



Условия: организаторы обменивают книги, которых у них много, на то, в чем нуждаются. Для участия не нужно платить за вход. Надо принести в дар что-то на свой выбор, а взамен унести любое количество книг.



Что нужно сообществу:

— сахар, песок или рафинад

— кофе растворимый, как для себя (то есть хороший)

— туалетная бумага, как кофе (то есть как для себя)

— бумажные полотенца

— мыло жидкое любого объема

— бумага А4 офсетная для печати на принтере

— печенье и конфеты, способные храниться более двух недель и не портиться



Чай организаторы просят НЕ приносить. Запасов хватает.

Когда: 26 января с 12:00 до 17:00 Где: ПРОСТОЛАМПА (пр. Комсомольский, 70/1, офис 615)

Музыкальная встреча со старинными университетами

Фото: flickr.com

Взглянуть на День студента с необычной стороны предлагают томским студентам и тем, кто когда-то ими был, 25 января в Органном зале. Концерт «Старинный универ» — это музыкальная встреча с самыми древними университетами мира (Сорбонной, Оксфордом) и их студентами. Вы услышите средневековые песни вагантов, «Сонату репрезентатива» Бибера и рассказ о «разборках» Баха с Лейпцигским университетом.

В программе: Г. Гендель, Г. Пёрселл, И. С. Бах, И. Кунау, Ф. Бибер, Дж. Уильямс. Исполняет ансамбль старинной музыки Томской филармонии.

Когда: 25 января в 19:00 Где: Органный зал (пр. Ленина, 75)

Выставка графики Сергея Рукавишникова

Юбилейная выставка Сергея Рукавишникова «Аскеза*» продолжает размышления художника о сущностных моментах бытия. Идея выставки проста и архаична: современный человек редко останавливает ускоренный ритм жизни и спрашивает себя о ценности того, что он совершает или переживает. Аскеза, как духовная практика, помогает глубже и острее осознать и прочувствовать окружающий мир.

Графические работы Рукавишникова стремятся привнести ясность в душу и разум, помочь разобраться в двойных смыслах и отправиться в удивительное путешествие к самому себе. Изящество и аскетичность графики созвучны острой злободневности образов. Более 50 работ, выполненных в 2018-2019 годах, представлены зрителю впервые.

Открытие — 23 января в 17:00.

Черно-бело-красный дресс-код на открытии приветствуется.

Когда: 23 января — 23 февраля Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

День именинника в «Скоморохе»

Фото: с официального сайта театра «Скоморох»

Юных театралов, которые родились в декабре и январе, приглашают на День именинника в театр «Скоморох». В воскресенье, 26 января, для них будет организован настоящий праздник. В программе: мастер-классы по росписи глиняных фигурок и имбирных пряников, конструирование из картонных модулей, поздравление именинников, спектакль «Царевна Яга».

Мастерские начнут работать с 11:00. Спектакль — в 12:00.

Именинники записываются в кассе театра заблаговременно.

Когда: 26 января Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)

Драма «Матиас и Максим» в «Аэлите»

С 23 января в зрелищном центре «Аэлита» стартуют кинопоказы фильма «Матиас и Максим» от именитого кинорежиссера Ксавье Долана. По сюжету два друга попадают на съемочную площадку короткометражки. Матиас и Максим должны принять участие в довольно рискованном эпизоде. Съемки открывают им глаза на многие вещи, о которых они раньше и не задумывались. Жизнь каждого из них меняется и никогда уже не будет прежней. Теперь важно разобраться в себе.

В прошлом году канадская драма была номинирована в Каннах на Золотую пальмовую ветвь. Возрастное ограничение 18+.

Когда: 23, 25, 26, 30, 31 января в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

POLLOCK-PARTY

Если вы интересуетесь творчеством Джексона Поллока, не пропустите арт-тусовку, которая пройдет в субботу днем в художественном музее.

На интерактивной беседе гости ответят на вопрос, в чем заключается ценность картин американского художника, и прослушают лекцию о его жизни и творчестве. Участники POLLOCK-PARTY примерят на себя роль детективов-искусствоведов и во время квеста попробуют установить подлинность картины Поллока. Также в программе — творческие мастер-классы «Я рисую в стиле Поллока», просмотр фильма про художника и тематическая фотозона.

Возрастное ограничение 16+.

Когда: 25 января в 15:00 Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Премьера фильма «Плохие парни навсегда»