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Куда сходить в Томске на длинных новогодних выходных

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Впереди – встреча Нового года, а потом 10 выходных. Если вы не хотите просидеть дома все это время, стройте культурные планы на всю семью. А мы подскажем – куда сходить и чем можно будет заняться в Томске в ближайшие 10 дней.

Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ

Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Новогодний забег 1 января

Фото: 
Автор: 
сайт забега -
сайт забега -
сайт забега -
сайт забега -

Если вы хотите войти в Новый год бодро, начните его с забега. Участники традиционного спортивного мероприятия в Томске в этот раз пробегут дистанцию в 2022 метра.

Забег несоревновательный, в нем могут принять участие томичи и гости города любого возраста и физической подготовки. Потому что главная его цель – не прийти первым, а получить удовольствие. Форма одежды любая: от купальника до шубы или новогоднего костюма, от кроссовок до валенок.

Зарегистрировалось уже больше 300 желающих бодро начать Новый год. Хотите присоединиться – проходите по ссылке. Там же нужно скачать и распечатать свой стартовый номер.

Регистрация продлится до 11:45 1 января.

Когда: 1 января в 12:00

Где: старт с пл. Ново-Соборной

НОВОГОДНИЕ КОНЦЕРТЫ

«2022 ноты, или с Новым годом!» - так называется концерт, который пройдет 3 января в органном зале. Дмитрий Ушаков и другие музыканты Томской филармонии сыграют Баха, Чайковского, Сен-Санса, Поппера и пьесу Бадмаева «2022 ноты», специально созданную для этого концерта. Начало – в 19:00.

Самую новогоднюю и самую зимнюю музыку можно будет послушать на концерте клавирного дуэта «AD LIBITUM». В исполнении дуэта фортепиано и органа прозвучат мелодии Штрауса и Таривердиева, «Щелкунчик», «Jingle bells» и другие известные композиции в неожиданных трактовках. Начало – 4 января в 19:00, органный зал Томской филармонии.

5 января в Доме ученых Академгородка любителей веселого и лирического шансона ждет концерт московского музыканта Михаила Загота. Известный переводчик-синхронист и автор песен даст концерт «Огни большого города». Начало – в 16:00.

6 января томская певица Наталья Нелюбова поведает своим зрителям о первых деньгах, которые появились из леса. В темной и страшной тайге их сторожил медведь. Об этой и других интересных легендах, связанных с деньгами, а также о людях, которые стремятся менять одни купюры на другие, Наталья расскажет, конечно, через свои песни. Концерт «Таежные сказки про деньги» пройдет в Первом музее славянской мифологии в 18:00.

А 7 января там же, в Доме ученых Академгородка, зрителей встретит «Его величество Вальс». В рождественском концерте фортепианной музыки выступят две сестры-пианистки Анна Сутягина (Германия) и Людмила Матвеева (Россия). Начало – в 16:00.

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ И ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

4 января в 12:00 в органном зале маленькие зрители могут посмотреть сказку «Три поросенка и Новый год». Это праздничная сказка для детей и взрослых под звуки органа. Мария Блажевич исполнит композиции Рыбникова, Пинегина, Гладкова, английскую народную музыку, произведения Вивальди, Баха и других авторов.

В зрелищном центре «Аэлита» во время каникул пройдет театрализованное представление «В гостях у Деда Мороза» в формате «сказки на подушках». Зрители побывают в его доме, посмотрят, как живет главный новогодний волшебник и послушают его сказочные новогодние истории. Никого Дед Мороз не оставит без подарка. Представление проходит каждый день со 2 по 9 января, кроме 7 числа. Начало – в 17:00.  

Маленькие поклонницы Эльзы и Анны 5 и 6 января могут встретить своих кумиров в Центре культуры ТГУ. Зрители пустятся в приключения в заснеженном волшебном королевстве с уже знакомыми по мультфильму героями. Интерактивное шоу «Холодное сердце» полно любимых песен, танцев и спецэффектов. Играют актеры московских театров. Начало – в 14:30 и 17:00. Перед каждым представлением – хороводы с Дедом Морозом.

А со 2 по 7 января в БКЗ приглашают любителей отечественных мультиков на премьеру «Новые приключения в Простоквашино». Артисты Томской филармонии расскажут и споют зрителям историю про то, как у Дяди Федора и его друзей под Новый год произошли всякие загадочные события. Жанр авторы определили, как «музыкальный детектив для всей семьи». Для тех, кто знаком с многочисленными продолжениями книги Успенского не составит большого труда догадаться, что интригой в спектакле станет появление загадочных «тёмных личностей», претендующих на клад, который герои нашли в первой книжке. Страсти и баталии по этому поводу разворачиваются нешуточные. Хотите узнать, чем дело закончится? Приходите на мюзикл. Начало – в 13:00 и 16:00.

2, 3, 4, 6 и 7 января маленьких зрителей и их родителей приглашают встретить «Новый год на Третьей планете». Стартует он в 10:00 и 12:00 из камерного зала филармонии. Участники космического праздника вместе с Алисой пролетят среди звезд, неведомых галактик и доберутся до загадочной Третьей планеты. Вы познакомитесь с инопланетянами, Хозяйкой Черных Дыр и роботом NEW-2022. Но главным героем космического Нового года на Третьей планете станет музыка.

2, 3 и 4 января томичи могут посмотреть новогоднюю сказку «Щелкунчик» в новом формате. Актеры столичных театров разыграют игрушечные баталии со счастливым финалом среди красивых декораций под звуки музыки Чайковского. Пройдет представление в ЦК ТГУ.

В «Облсовпрофе» со 2 по 8 января можно будет посмотреть новогоднюю танцевальную постановку от школы ЮДИ «Очень сказочные дела». Это современная история о том, как в поисках интересного контента для сетей, брат с сестрой заблудились в волшебном лесу. В сказке речь пойдет про дружбу, смекалку и находчивость. Герои убедятся, что гаджет не всегда лучше народной приметы. И, конечно, зрителей ждет очень много танцев.

Автор:  театр "Версия"
Автор:  театр "Версия"

Со 2 по 7 января в театре «Версия» можно посмотреть волшебный новогодний спектакль для детей и их родителей по мотивам приключений домовенка Кузи. Постановка «Кто верит в сказку…» напоминает нам детство и возвращает к знакомым героям – домовенку Кузе, Нафане, девочке Наташе, Бабе-Яге, Лешему и другим. Все они хотят одного – чтобы в каждом доме были порядок и счастье. Начало спектаклей каждый день в 11:30.

3, 4 и 5 января отметить Новый год можно будет в Томском планетарии. Там приготовили сразу две программы: «Неожиданное Новогоднее путешествие» и «Новогоднее космическое путешествие робота Айрона и Снегурочки». Хотите познакомиться с роботом, героями древних мифов, Бабой-Ягой и Снегурочкой – бронируйте места заранее.

3 и 4 января в 11:00 в ДК «Авангард» можно будет посмотреть сказку Северского музыкального театра «Огниво». Это история с забавными превращениями и лирическими отступлениями и, самое главное, со счастливым концом. Спектакль о том, что доброта и дружба могут преодолеть все преграды.

Если ребенок не проявляет интереса к науке – познакомьте его с тем, кто разожжет этот интерес. Попробовать можно прямо 4 и 6 января в музее начала наук «Точка гравитации». В 15:00 артист театра «2+ку» Кот и его Оля помогут ребятам пройти сквозь лабиринты заумных законов физики и познать ее тайны. Программа для самых юных любителей науки будет интересна ребятам от 5 лет. Приходите и узнаете, как на котов действуют законы физики и при чем тут Кот Шредингера.

В Первом музее славянской мифологии 9 января в 11:00 и 12:00 часов можно посмотреть музыкальный спектакль по мотивам сказки уральского писателя Павла Бажова «Серебряное копытце». Историю об охотнике Коковане, маленькой сиротке Даренке да о кошке Муренке расскажет Центр старинной музыки «Камерата».

С 3 по 8 января маленькие томичи могут попасть на театральную елку в ТЮЗ и посмотреть там новый спектакль «Волшебная ночь или когда оживают игрушки». Это не просто новогодняя сказка, в ней есть драматическая история, которую будет интересно послушать и маленьким, и взрослым зрителям. Зрителей ждет сказка про оживших игрушек, но с модными нарядами, современной музыкой и узнаваемыми видами Томска.

Автор:  Светлана Пантелеева
Автор:  Светлана Пантелеева

В театре живых кукол «2+ку» сказочные истории будут рассказывать все новогодние праздники: со 2 по 9 января. В эти дни там можно посмотреть уже полюбившиеся спектакли и новогоднюю премьеру«Почти счастье». Добрая сказка томской писательницы Леси Лукиных и Ольги Астаниной – о дружбе, звездах, настоящем Дедушке Морозе и, конечно, о новогоднем чуде, которое непременно случится, если в него верить. Кстати, в новой сказке вас ждут два новых обаятельных персонажа. Расписание спектаклей театра на все выходные можно посмотреть здесь

В театре куклы и актера «Скоморох» со 2 по 9 января можно посмотреть и знакомые постановки, и две новогодние премьеры. Спектакль «О счастье простом да о Змее Золотом» поставлен по мотивам сказа П. Бажова «Золотой волос». Это история о жажде богатства и истинной любви, которая побеждает все. Вторая премьера – «Рождественская история» по Чарльзу Диккенсу. Постановка полна музыки, песен и, конечно, волшебства.

В Театре драмы к Новому году традиционно подготовили две сказки. На большой сцене покажут «Волшебную лампу Аладдина». Поставила спектакль режиссер Наталья Корлякова. В масштабном спектакле занято больше двадцати артистов. Зрителей ждет много песен, танцев и музыки, которую написал Степан Пономарев. На малой сцене будут показывать спектакль для маленьких зрителей «На самом краешке Земли». Это сказка о веселых и отважных пингвинятах, которые отправляются в увлекательное путешествие, чтобы отыскать сокровища.

Автор:  аккаунт Дома искусств в Инстаграм
Автор:  аккаунт Дома искусств в Инстаграм

А у Дома искусств со 2 по 9 января ежедневно будет проходить очень красочное представление «Большой вертеп», которое привлекло внимание многих жителей города. Это уличное театрализованное представление, центром которого стал большой вертеп высотой в два этажа. Там разыгрывается история Рождества и разворачивается настоящее веселье с хороводами, колядками, играми, катанием с горы и горячим чаем с конфетами. В спектакле играют молодые актеры томских и северского театров. Зрители увидят там и Ангелов с сияющими крыльями, и Петрушку, и сказочников, которые поведут всех участников праздника вслед за Звездой навстречу Рождеству.

Моноспектакль «Сказки на ночь»

Если вы любите древние легенды и сказания, сходите на спектакль режиссера и актера Павла Опанасенко. Именно они легли в основу постановки «Сказки на ночь». Он объяснит, почему зимнее время наши предки наполняли мистическим смыслом. На просмотр приглашаются зрители старше 16-ти лет, храбрые духом и не боящиеся нечистой силы.

Когда: 3 января в 18:00

Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Концерт участников шоу «Импровизация. Команды»

Не так давно на канале ТНТ вышел финал шоу «Импровизация. Команды». Победила томская команда «Такие». В новогодние праздники чемпионы-импровизаторы Евгения Гольц, Руслан Мирзаханов, Сергей Слесаренко и Сергей Игуменшев приглашают жителей города на новогодний концерт.  

Когда: 8 января в 19:00

Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Трио из Норильска с «Обещаньем Рождества»

Ценителей авторской песни и слова в новогодние выходные ждет концерт гостей из Норильска. Вокальное трио КСП из Клуба авторской песни в составе Светланы Крушинской, Александра Корнукова и Олега Марчука выступит в театре «2+ку».

У каждого из участников трио более 30 лет работы в жанре авторской песни сольно или в составе других ансамблей. Музыканты – участники и призеры различных фестивалей и конкурсов авторской песни. В репертуаре коллектива песни Ю. Визбора, В. Берковского, Б. Окуджавы, Ю. Панюшкина, Ю. Кима, В. Кузнецова и многих других авторов. Исполнительские аранжировки трио КСП по-новому раскрывают песни известных авторов.

Приобретение и бронирование билетов в WhatsApp: +7 (913) 853-77-75.

Когда: 8 января в 19:00

Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Святочные колядки «С медведем по соседям»

Автор:  группа Первого музея славянской мифологии Вконтакте
Автор:  группа Первого музея славянской мифологии Вконтакте

Никогда не колядовали? Попробуйте, это весело. А научат старой русской забаве 8 января представители движения «Окрутники» Алексей Блинов и Анна Понкратова. Семья из Москвы объединяет по всему миру неравнодушных к традициям ряжения и участвует в международных фестивалях и народных праздниках.

В 13:00 пройдет лекция о традициях и мастер-класс по изготовлению колядовочных масок. А в 16:00 гости собираются у входа в музей и с шумом и гамом отправляются по улицам Томска. А после всех ждет колядовочный костер и пир горой с песнями и плясками. Взрослых ждут традиционные гадания, а детей – специальная программа.

Форма одежды: маски, тулупы шиворот-навыворот. Приветствуются музыкальные инструменты, желательно, шумовые: трещотки, бубны, колокольчики и так далее.

Когда: 8 января в 16:00

Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Выставка картин Андрея Шадрина

Автор:  группа художественного музея Вконтакте
Автор:  группа художественного музея Вконтакте

Весь январь в художественном музее можно посмотреть на работы томского художника Андрея Шадрина. Выставка юбилейная, ретроспективная, приурочена к 50-летию автора. В экспозиции представлено около 40 произведений из собрания областного художественного музея и из мастерской автора. Работы создавались на протяжении почти 30-ти лет.

Когда: до 30 января

Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

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