Куда сходить в Томске 9-15 июля

Кросс «Шустрый пес» и благотворительная ярмарка для нужд бездомных животных пройдет в Томске в субботу 10 июля. В забеге примут участие собаки с инвалидностью. Принять участие могут все желающие. Подробности – здесь. О других событиях на ближайшую неделю читайте в афише. !!! Все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Соблюдайте социальную дистанцию !!!

Русалочья неделя

Автор: группа Музея истории Томска Вконтакте

Если вы еще ничего не планировали на пятницу, вот прекрасный вариант для вечернего досуга. 9 июля на Воскресенской горе пройдет традиционная Русалочья неделя или Зелёные святки. Наши предки считали, что это особое время, когда можно общаться с духами и совершать мистические ритуалы. С этого момента лето вступало в полную силу, природа оживала и начинала буйно расти зелень. Поэтому многие гадания и поверья связаны с растениями. Хотите сплести свой венок из полевых цветов или составить букет, исполняющий желания? Приходите на гуляния на Воскресенской горе. В программе также: гадания на будущее и суженого, изготовление талисманов на удачу, чаепитие с напитками из целебных трав. Возрастной ценз 16+ Когда: 9 июля в 17:00 Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Арт-медиация

Автор: группа музея Вконтакте

В Первом музее славянской мифологии работает иммерсивная выставка «Игра с вечностью». Произведения новосибирского скульптора и ювелира Юрия Шахояна оживают при помощи видеопроекции и специально написанной музыки. В рамках этой выставки в пятницу 9 июля в музее пройдет первая открытая арт-медиация от выпускниц школы «мУкА. Склады искусства». С ее помощью человек напрямую становится участником диалога с искусством и вечностью. Направляют его арт-медиаторы. Если хотите совершить путешествие во времени, посетить зачарованный мир масок и образов, а также открыть в себе что-то новое, приходите в пятгницу вечером в Первый музей славянской мифологии. Когда: 9 июля в 17:00 Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Автолавка редких моделей

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В Доме искусств открыта Автолавка редких моделей. Если вы – коллекционер или просто увлекаетесь автомобилями – не пропустите. В коллекции стендового моделизма представлено более 300 экземпляров ЗИС, ЗИЛ, ЗАС, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ Саратовской лаборатории, заводов Адлера и Киева. Кроме того, среди экспонатов есть редкие модели, которых в мире насчитывают не более 30 экземпляров. Когда: до 20 августа Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Пешеходные экскурсии по Томску

10 июля в 13:00 томичей, которым уже исполнилось шесть, приглашают на интерактивную экскурсию «Воскресенское подворье». Семейная прогулка пройдет по Воскресенской горе. Гости услышат рассказ о природных богатствах Сибири, сборе урожая, традициях земледелия, а также о животных. После экскурсии можно будет покормить жителей «живого уголка» Музея истории Томска – кроликов и курочек. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55. Вечером в субботу жители города могут поразгадывать «Загадки томских двориков». Гиды обещают показать город «с другой стороны» и узнать через какой двор проходил подземный ход, по которому сбежал управляющий с мешком золотых монет, а также другие тайны, которые маленькие дворики прячут от посторонних глаз. Начало – в 17:00 от арки Горсада. 11 июля можно узнать «Томск поэтический». Экскурсия стартует в 11:00 и пройдет по центру города. Гид расскажет о молодых томских поэтах 80-х годов ХХ века, посещавших литобъединение «ТОМЬ». Завершится прогулка чаепитием на террасе Дома искусств. Обязательна запись по телефону: 528–348. Воскресным вечером желающие смогут полюбоваться деревянной архитектурой Томска. Экскурсия начинается в 17:00 у арки Городского сада. Во время прогулки вы узнаете, как появились в Томске всемирно известные особняки с драконами и жар-птицами, где находятся «дома-близнецы» и располагается самый декорированный терем. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55. Когда: 10-11 июля Где: улицы города

Лето в «2+ку»

Автор: театр "2+ку"

Если вы любите театр теней, не пропустите спектакль Ксении Синегубовой «Муми-Тролли и Шляпа волшебника». Маленькие и большие гости театра живых кукол узнают, что обычная на первый взгляд шляпа может многое сотворить. Муми-Тролль и его друзья на глазах у зрителей будут выяснять свойства загадочной Шляпы Волшебника. Продолжительность теневого спектакля около 20 минут. После показа детям можно подходить, все трогать и играть в свой театр теней в волшебном Старом чемодане, украшенном гирляндами. Какие еще спектакли можно посмотреть в ближайшие выходные можно узнать на сайте театра. Когда: 10-11 июля Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

XVIII конкурс Дворовой песни им. Марата Ахметшина

Городской летний конкурс Дворовой песни им. Марата Ахметшина стартовал в Томске. Всех поющих томичей с авторскими и дворовыми песнями ждут на прослушивание для участия в конкурсе. Прийти могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятии и заполнить анкету по ссылке или написать на электронную почту kdp2020.online@gmail.com. По итогам каждого прослушивания состоятся концерты и будут выбраны лучшие исполнители, которые получат право участвовать в осеннем гала-концерте. Программа будет сформирована из лучших номеров по итогам всех трех туров. Победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз – акустическую гитару Yamaha. Подать заявку можно: на 2 тур – до 10 августа, на 3 тур – до 7 сентября. Концерты пройдут 22 августа в 17:00 и 19 сентября в 17:00. Все вопросы можно задать представителям оргкомитета конкурса по телефону: 47–97–30. Когда: июль-август Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

День Ивана Купалы в «Околице»

Автор: группа парка "Околица" Вконтакте

Одним из любимых летних праздников многих с детства остается День Ивана Купалы. Так как 7 июля было не жарко и шел дождь, томичам предлагают отметить старинный русский праздник 10 июля в сельском парке «Околица».



С 12:00 до 14:00 в субботу здесь ждут всех, кто любит народные игры и забавы. Гости будут водить купальские хороводы и станут свидетелями обрядов, которые проводились много веков назад в Иванов день. Изюминкой праздника, обещают организаторы, станет квест «В поисках цветка папоротника». Ну и, конечно, не обойдется без игр и конкурсов с водой. Сухим не уйдет никто.



Когда: 10 июля в 12:00 Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1а)

Вечер органной классики

Ценителей классической музыки и тех, кто только собирается окунуться в мир искусства, приглашают в органный зал Томской филармонии. 15 июля Дмитрий Ушаков исполнит мелодии, которые знают все, даже тот, кто далек от мира музыки. В программе вечера «Бах, Jazz и Лунная соната» вы услышите произведения Баха, Вивальди, Бетховена, Вьерна, Вильшера, Штамма в исполнении короля инструментов. Когда: 15 июля в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Премьера фильма «Черная Вдова»