Куда сходить в Томске 9-15 июля
Кросс «Шустрый пес» и благотворительная ярмарка для нужд бездомных животных пройдет в Томске в субботу 10 июля. В забеге примут участие собаки с инвалидностью. Принять участие могут все желающие. Подробности – здесь. О других событиях на ближайшую неделю читайте в афише.
!!! Все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Соблюдайте социальную дистанцию !!!
Русалочья неделя
Если вы еще ничего не планировали на пятницу, вот прекрасный вариант для вечернего досуга. 9 июля на Воскресенской горе пройдет традиционная Русалочья неделя или Зелёные святки. Наши предки считали, что это особое время, когда можно общаться с духами и совершать мистические ритуалы. С этого момента лето вступало в полную силу, природа оживала и начинала буйно расти зелень. Поэтому многие гадания и поверья связаны с растениями.
Хотите сплести свой венок из полевых цветов или составить букет, исполняющий желания? Приходите на гуляния на Воскресенской горе. В программе также: гадания на будущее и суженого, изготовление талисманов на удачу, чаепитие с напитками из целебных трав.
Возрастной ценз 16+
Когда: 9 июля в 17:00
Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)
Арт-медиация
В Первом музее славянской мифологии работает иммерсивная выставка «Игра с вечностью». Произведения новосибирского скульптора и ювелира Юрия Шахояна оживают при помощи видеопроекции и специально написанной музыки.
В рамках этой выставки в пятницу 9 июля в музее пройдет первая открытая арт-медиация от выпускниц школы «мУкА. Склады искусства». С ее помощью человек напрямую становится участником диалога с искусством и вечностью. Направляют его арт-медиаторы.
Если хотите совершить путешествие во времени, посетить зачарованный мир масок и образов, а также открыть в себе что-то новое, приходите в пятгницу вечером в Первый музей славянской мифологии.
Когда: 9 июля в 17:00
Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)
Автолавка редких моделей
В Доме искусств открыта Автолавка редких моделей. Если вы – коллекционер или просто увлекаетесь автомобилями – не пропустите. В коллекции стендового моделизма представлено более 300 экземпляров ЗИС, ЗИЛ, ЗАС, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ Саратовской лаборатории, заводов Адлера и Киева.
Кроме того, среди экспонатов есть редкие модели, которых в мире насчитывают не более 30 экземпляров.
Когда: до 20 августа
Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)
Пешеходные экскурсии по Томску
10 июля в 13:00 томичей, которым уже исполнилось шесть, приглашают на интерактивную экскурсию «Воскресенское подворье». Семейная прогулка пройдет по Воскресенской горе. Гости услышат рассказ о природных богатствах Сибири, сборе урожая, традициях земледелия, а также о животных. После экскурсии можно будет покормить жителей «живого уголка» Музея истории Томска – кроликов и курочек. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.
Вечером в субботу жители города могут поразгадывать «Загадки томских двориков». Гиды обещают показать город «с другой стороны» и узнать через какой двор проходил подземный ход, по которому сбежал управляющий с мешком золотых монет, а также другие тайны, которые маленькие дворики прячут от посторонних глаз. Начало – в 17:00 от арки Горсада.
11 июля можно узнать «Томск поэтический». Экскурсия стартует в 11:00 и пройдет по центру города. Гид расскажет о молодых томских поэтах 80-х годов ХХ века, посещавших литобъединение «ТОМЬ». Завершится прогулка чаепитием на террасе Дома искусств. Обязательна запись по телефону: 528–348.
Воскресным вечером желающие смогут полюбоваться деревянной архитектурой Томска. Экскурсия начинается в 17:00 у арки Городского сада. Во время прогулки вы узнаете, как появились в Томске всемирно известные особняки с драконами и жар-птицами, где находятся «дома-близнецы» и располагается самый декорированный терем. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.
Когда: 10-11 июля
Где: улицы города
Лето в «2+ку»
Если вы любите театр теней, не пропустите спектакль Ксении Синегубовой «Муми-Тролли и Шляпа волшебника». Маленькие и большие гости театра живых кукол узнают, что обычная на первый взгляд шляпа может многое сотворить. Муми-Тролль и его друзья на глазах у зрителей будут выяснять свойства загадочной Шляпы Волшебника.
Продолжительность теневого спектакля около 20 минут. После показа детям можно подходить, все трогать и играть в свой театр теней в волшебном Старом чемодане, украшенном гирляндами.
Какие еще спектакли можно посмотреть в ближайшие выходные можно узнать на сайте театра.
Когда: 10-11 июля
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
XVIII конкурс Дворовой песни им. Марата Ахметшина
Городской летний конкурс Дворовой песни им. Марата Ахметшина стартовал в Томске. Всех поющих томичей с авторскими и дворовыми песнями ждут на прослушивание для участия в конкурсе. Прийти могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятии и заполнить анкету по ссылке или написать на электронную почту kdp2020.online@gmail.com.
По итогам каждого прослушивания состоятся концерты и будут выбраны лучшие исполнители, которые получат право участвовать в осеннем гала-концерте. Программа будет сформирована из лучших номеров по итогам всех трех туров. Победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз – акустическую гитару Yamaha.
Подать заявку можно: на 2 тур – до 10 августа, на 3 тур – до 7 сентября. Концерты пройдут 22 августа в 17:00 и 19 сентября в 17:00. Все вопросы можно задать представителям оргкомитета конкурса по телефону: 47–97–30.
Когда: июль-август
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)
День Ивана Купалы в «Околице»
Одним из любимых летних праздников многих с детства остается День Ивана Купалы. Так как 7 июля было не жарко и шел дождь, томичам предлагают отметить старинный русский праздник 10 июля в сельском парке «Околица».
С 12:00 до 14:00 в субботу здесь ждут всех, кто любит народные игры и забавы. Гости будут водить купальские хороводы и станут свидетелями обрядов, которые проводились много веков назад в Иванов день. Изюминкой праздника, обещают организаторы, станет квест «В поисках цветка папоротника».
Ну и, конечно, не обойдется без игр и конкурсов с водой. Сухим не уйдет никто.
Когда: 10 июля в 12:00
Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1а)
Вечер органной классики
Ценителей классической музыки и тех, кто только собирается окунуться в мир искусства, приглашают в органный зал Томской филармонии. 15 июля Дмитрий Ушаков исполнит мелодии, которые знают все, даже тот, кто далек от мира музыки.
В программе вечера «Бах, Jazz и Лунная соната» вы услышите произведения Баха, Вивальди, Бетховена, Вьерна, Вильшера, Штамма в исполнении короля инструментов.
Когда: 15 июля в 19:00
Где: органный зал (пр. Ленина, 75)
Премьера фильма «Черная Вдова»
На этой неделе в российском прокате стартовала «Черная Вдова» – 24-я картина в киновселенной Marvel. Новый фильм рассказывает о бывшей русской шпионке. Противниками Вдовы будут члены «Красной комнаты», советской тренировочной программы, которая вербует молодых девушек и делает из них убийц. Главной героине, которую сыграла Скарлетт Йоханссон, предстоит вспомнить – что было в ее жизни до того, как она присоединилась к «Мстителям».
Продюсеры ждут от картины больших сборов. Понравится ли она зрителям – можете проверить уже сейчас. «Черная Вдова» на больших экранах в России с 8 июля.
Когда: с 8 июля
Где: в кинотеатрах города