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Куда сходить в Томске 8-14 октября

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Томичи могут принять участие в интерактивном фестивале MaleFest, который пройдет 9 октября. Эксперты и участники поговорят о мужской моде и сексуальности, обсудят вопросы гендерного равенства, отцовства, депрессии и алкоголизма, а также другие интересные темы. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте ТВ2. Подробнее о мужском фестивале можно почитать здесь. О том, куда еще можно сходить и что посмотреть в Томске в ближайшие дни читайте в афише.

Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

Перформанс поэтессы Веры Павловой

Автор:  Дом искусств

Одна из самых известных российских поэтесс нашего времени — Вера Павлова выступит перед томскими зрителями 8 октября. В Доме искусств в пятницу состоится перформанс и презентация новой книги.

Вера Павлова — лауреат престижных литературных премий, автор либретто опер и более чем 20-ти книг. Новое произведение поэтессы – «Записки счастливого человека» – это книга-календарь, сложенная в год, когда календари всего мира сломались. Там автор размышляет о том, как жить в разлуке с любимыми, что слышно в тишине карантина и что стало с прошлым, когда будущее взбунтовалось.

Подробнее о темах своего творчества Вера Павлова будет говорить во время поэтического перформанса в двух актах: «Шестьдесят минут» и «Стихи индивидуальной защиты».

Записаться на перформанс можно по телефону: 528-348.

Когда: 8 октября в 19:00

Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Вечер джаза с Натальей Колеватовой

Ценители джаза пятничный вечер могут провести в компании джазовой и блюзовой певицы Натальи Колеватовой и новосибирских музыкантов. Зрителей ждет драйв и отличное настроение, захватывающие импровизации и музыкальные шутки, обещают организаторы. Не обойдется и без приятных сюрпризов.

Вечер легендарных «осенних» джазовых мелодий пройдет в джаз-клубе «Синатра».

Когда: 8 октября в 19:00

Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. Карла Маркса, 23А)

Концерт авторской песни

Любителей авторской песни приглашают на концерт Виктора и Альбины Павлюк в субботу вечером. В этот вечер в Доме культуры «Томский перекресток» в теплой компании можно будет послушать добрые песни, которые согреют в прохладную осень. Концерт, кстати, так и называется «Осень и мы...». Так что, если вы любите песни под гитару — планируйте поход на субботний вечер.

Когда: 9 октября в 17:00

Где: Дом культуры «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)

Вечер романсов в «Профессорской квартире»

«Профессорская квартира» единственный в Сибири музей-квартира профессорского быта начала XX века. И в ближайшую субботу любой желающий может посмотреть, как жили преподаватели 100 лет назад и какую музыку слушали. 9 октября в «Профессорской квартире» пройдет вечер романсов. Участники арт-проекта «Васильев вечер» исполнят народные, городские и даже «жестокие» романсы. О чем пели наши предки и чем отличаются старинные романсы от современных можно будет узнать в субботу.

Вход платный. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись в директ инстаграм-аккаунта музея, в комментариях или по телефону: +79069574787.

Когда: 9 октября в 19:00

Где: музей «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30)

Показ драмы «Мотель «Нигде»

В октябре томичи смогут посмотреть американскую драму «Мотель «Нигде». В этом фильме смешались несколько жанров: ужасы, драма и комедия.

Это фильм о непредсказуемой женской дружбе. Триллер о том, как певица Энни Кларк решает снять документальный фильм о себе и новом концертном туре, а съемки доверяет близкой подруге Кэрри Браунштейн. К чему может привести подруг общее дело — можно узнать в зрелищном центре «Аэлита» с 9 по 24 октября.

Количество сеансов ограничено. Подробное расписание смотреть здесь.

Возрастное ограничение 16+

Когда: с 9 по 24 октября в 17:00

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Квартирник у Маргулиса

Самое неформатное музыкальное шоу «Квартирник у Маргулиса» едет в Томск. Впервые, в живом исполнении, место приглашенного гостя займет сам Евгений Маргулис. Знаменитый рокер и ведущий исполнит свои популярные хиты, песни из нового альбома, под которые просто сидеть на месте не получится. Также в программе: воспоминания из жизни и творчества блюзмена. У вас есть какие-то вопросы к музыканту? На квартирнике будет возможность задать их и получить ответ.

В рамках гастрольного тура артисты проедут больше 100 городов России и ближнего зарубежья. Томичи смогут вживую послушать и подпеть рокеру в субботу 9 октября.

Когда: 9 октября в 19:00

Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Выходные в «2+ку»

Маленькие и взрослые актеры театра живых кукол «2+ку» приглашают томичей провести выходные в теплой компании. Осенью, когда за окном идет дождь, особенно приятно послушать добрую сказку и выпить горячего чая на террасе после спектакля.

В ближайшие дни в театре Захарова можно будет узнать «Как исполняются желания», посмотреть «Чемодан для моря» и поздороваться с Ежиком и Медвежонком. Подробное расписание спектаклей смотрите здесь.

А вечером в воскресенье в «2+ку» пройдет театральный вечер с книгой. Рассказы современных авторов прочтет знаменитое томское трио. Лариса Окишева, Илья Гваракидзе и Ирина Шишлянникова представят новую программу «Три голоса». Вместе со зрителями артисты поразмышляют о важных встречах в жизни и воспоминаниях, которые могут оживить чувства. Начало театрального вечера с книгой в 19:00.

Когда: 8-10 октября

Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Пешеходная экскурсия по городу

Томичи от 12-ти лет в субботу вечером могут прогуляться по городу и узнать «Тайну Феодора Кузьмича». Дивный старец — одна из самых загадочных и интересных персон томской истории. Феодор Козьмич Козьмин, который появился в Томской губернии в середине XIX века, изумлял своим внешним видом и умением найти подход к любому человеку, наставить его на путь истинный и от болезни исцелить. Кто же он был — узнаете во время пешеходной экскурсии по городу.

Место встречи — у арки Городского сада в субботу, 17:00.

Когда: 9 октября в 17:00

Где: улицы Томска

«Вернисаж моей души» в Музее деревянного зодчества

Автор:  аккаунт музея Вконтакте

Томичей приглашают на выставку художественных работ пациентов областной психиатрической больницы, которая пройдет в Музее деревянного зодчества с 6 по 24 октября.

В экспозиции будут представлены работы воспитанников студии «Кисточка», которые находятся на амбулаторном и стационарном лечении. Как отмечают организаторы, судя по прошлым выставкам, гости отмечают в рисунках креативность, независимость и свободу воображения.

Когда: 6-24 октября

Где: Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Премьера картины «Не время умирать»

На большие экраны вышел новый, 25-ый по счету, фильм о приключениях Джеймса Бонда. В томских кинотеатрах «Не время умирать» можно посмотреть с 7 октября. В главной роли агента МИ-6 в пятый и последний раз снимается Дэниэл Крейг.

По сюжету новой картины Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Правда, недолго. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием. Чем закончатся приключения всемирно известного агента МИ-6 — смотрите в кинотеатрах города.

Когда: с 7 октября

Где: кинотеатры города

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