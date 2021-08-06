Куда сходить в Томске 7 - 12 августа

Серию знаменитых натюрмортов Ван Гога, которые выставлены в музее художника в Амстердаме, смогут рассмотреть во всех деталях томичи в ближайшую субботу. 7 августа в «Киномаксе» пройдет показ документального фильма «Подсолнухи Ван Гога». Картина на английском языке, русские субтитры. Начало – в 15:00. О других интересных событиях в нашем городе читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

Выставка «О, Гавана!»

Автор: сайт Томского художественного музея

Мечтаете попасть на Кубу? Идите в областной художественный музей. Там открылась новая выставка кубинских произведений российских художников. Экспозиция «О, Гавана!» путешествует от Москвы до Владивостока. На выставке представлено более 150 картин, созданных за всю историю дружественных отношений России с Кубой. Открывают экспозицию работы Василия Верещагина. За время творческих экспедиций на остров свободы художник и этнограф написал более 60-ти картин. Многие из них хранятся в музеях за границей. Также посетители выставки увидят кубинские пейзажи Буртова, а также работы П. Оссовского, В. Иванова, Б. Коржевского, В. Переяславца, А. Боско и других авторов. Когда: до 29 августа Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Мастер-класс по паркуру

Автор: группа события Вконтакте

Хотите попробовать себя в паркуре? Ознакомительный мастер-класс пройдет 8 августа в 8:00 в Академгородке.



Условия для участия: возраст от 12 лет, отсутствие серьезных противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, наличие расписки от родителей для участников до 18 лет, для совершеннолетних – расписка о принятии рисков. Предварительная запись тут. Подробности уточняйте у организаторов. Одеваться в удобную спортивную одежду, с собой брать воду. Когда: 8 августа в 12:00 Где: парк «BNO spot» (ориентир - здание пр. Академический, 1/1).

Выставка прикладной аниматроники

Автор: группа мастерской Вконтакте

Юрий Никулин, Николай Рыбников, футболист Дмитрий Сычев и еще около 200 реальных и сказочных персонажей ждут вас в Томском краеведческом музее. Удивительных кукол-роботов создают в художественной мастерской «Аниматроник». Экспонаты томских умельцев «живут» не только в городах России, но и за рубежом. Говорящие и общительные роботы сделаны, в основном, из кедра с использованием тканей, картона и бумаги. Куклы имеют электромеханические приводы, управляемые микроконтроллером. Благодаря этому они умеют петь, шутить, читать стихи, приветствовать собеседника и желать ему доброго здоровья. А еще они всегда готовы сделать общее селфи со зрителем. Когда: до 3 октября Где: краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Музыкальный опенэйр «Романтика 70-х. Эпоха хиппи»

Любители вечеринок под открытым небом могут собираться на последний в этом сезоне костюмированный музыкальный опенэйр. Гости вечера перенесутся в 70-е годы, в эпоху хиппи. В программе – лучшие песни звезды 70-х Тома Джонса, включая громкие хиты «She's a Lady», «Venus», «DELILAH». Выступают – приезжие гости: группа «Красный Берег» и солист новосибирской филармонии Алексей Крыжановский. Дресс-код в стиле приветствуется: брюки-клеш, цветастые рубашки в облипку, юбки мини, драные джинсы и фенечки. Количество мест ограничено. Регистрация здесь. Наличие масок обязательно. Когда: 12 августа в 19:00 Где: скажут после регистрации

Турнир по набиванию футбольного мяча

В воскресенье в 17:00 на стадионе «Труд» пройдет матч Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2021-2022 гг между командами «Томь» из Томска и «Оренбург» из Москвы. В перерыве матча состоится турнир по набиванию футбольного мяча на призы футбольного клуба «Томь».



К турниру допускаются все желающие. Участники должны приобрести билет на матч и пройти подтверждение регистрации за 10-15 минут до перерыва в зоне активности (рядом с площадкой для игры в ПАННУ).



Набивать футбольный мяч разрешается ногами, головой, коленями. Запрещается удерживать его между ног, на голове, шее, плечах и любым другим способом более двух секунд. Можно использовать свой футбольный мяч, если его признает пригодным судья соревнований. Если его нет – мяч вам выдадут. Когда: 8 августа в 17:00 Где: стадион «Труд» (ул. Белинского, 11\1)

Уличная библиотека

Автор: аккаунт в Инстанграм библиотеки "Дом семьи"

Не знаете, как провести августовские выходные? Совместите приятное с полезным: посетите читальный зал под открытым небом на площади Ново-Соборной. Сотрудники муниципальных библиотек помогут вам подобрать книжку по вкусу. Читать можно сидя за столиком, на лавочках, на поляне или расположившись прямо на траве. Для маленьких гостей и их родителей пройдут викторины по известным детским книгам и летним темам. Когда: 7 августа в 16:00 Где: пл. Ново-Соборная

«Органный Хогвартс»

Поклонников историй о Гарри Поттере приглашают в Хогвартс. Воображаемое путешествие в преддверии Дня знаний поможет совершить органист Дмитрий Ушаков. По замыслу музыканта, композиторы – это учителя магии и чародейства. Произведения великих и работы их учеников можно будет услышать на необычном онлайн-концерте. В программе: Дж. Уильямс с музыкой к фильмам о Гарри Поттере, скерцо П. Дюка «Ученик чародея», а также И.С. Бах, Д. Букстехуде, Ж. Лемменс и не только. Онлайн-концерт будет доступен до 12:00 следующего дня. Когда: 9 августа в 19:00 Где: онлайн на сайте Томской филармонии

Художественная выставка в Музее деревянного зодчества

Автор: страница музея Вконтакте

Ценителей художественного искусства приглашают в Музей деревянного зодчества на выставку «Особый взгляд или «витамин для души». В экспозиции представлены работы педагогов и художников Евгении Крохта и Марины Крохта-Бобрович, а также их учеников, которые занимаются в изостудии «Хочу рисовать» при Томском областном художественном музее. Больше 50-ти произведений, выполненных в разных жанрах и техниках, помогут посетителям выставки понять, что такое «особый взгляд», которым обладает художник. Как говорят сами авторы, это дар, который позволяет видеть и слышать то, что не видят другие. Когда: до 15 августа Где: Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Пешеходные экскурсии по Томску

Автор: страница музея Вконтакте

7 августа в 10:00 известный томский гид Екатерина Кирсанова проведет экскурсию по Татарской слободе. Ее участники пройдут по историческому району города, посмотрят на его современный уклад и сравнят с той жизнью, которой Татарская слобода жила сто лет назад. Сбор — у дома по ул. Татарской, 1 в 10:00. Записаться можно, написав в директ экскурсоводу. В субботу в 14:00 томичи и гости города могут узнать тайны и легенды первой улицы нашего города – Бакунина, связанные с памятниками, домами и судьбами их жителей. Место сбора: Музей истории Томска на Воскресенской горе. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55. Вечером 7 августа можно посмотреть «Сады и парки Елани». Участники экскурсии прогуляются по любимым горожанами местам отдыха и развлечений, узнают, где были самые интересные сады и парки на Верхней и Нижней Елани, кто был их создателем и владельцем, какие из них сохранились до настоящего времени. Начало экскурсии – в 17:00 от арки Городского сада. Записываться по телефону: 65–72–55. 8 августа в 11:00 Сергей Максимов проведет авторскую экскурсию по роману «След Грифона». Экскурсанты увидят места, описанные в книге: дом № 18 на Кузнецова, дом № 20 на той же самой улице, пройдут по улицам Белинского и Герцена. Закончится экскурсия на террасе Дома искусств чаепитием. Воскресным вечером всех желающих приглашают на экскурсию «Где эта улица? Где этот дом?». Пройдет она по улице Кузнецова. Участники познакомятся с ее историей и архитектурой, узнают об известных личностях, которые здесь жили. Место сбора: арка Городского сада в 17:00. Предварительная запись по телефону: 65–72–55. Когда: 7-8 августа Где: улицы города

Премьера мультфильма «Мулан. Новая легенда»