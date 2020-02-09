Куда сходить в Томске на выходных

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Продолжаем радоваться теплой зиме в сельском парке «Околица». В воскресенье там пройдут чемпионаты по зимним видам спорта. В программе: хоккей в валенках, гонки на ватрушках, бег в потешных лыжах и много чего еще. Начало спортивных состязаний в полдень 8 февраля. О других событиях в ближайшие дни читайте в афише.

Новые выставки

Фото: с официального сайта художественного музея

В художественном музее на днях открылась выставка Ивана Панаркина «Галопом по Европам». На экспозиции представлено 30 этюдов художника. Это живописные путевые очерки о тридцати днях, проведенных в нескольких странах Западной Европы: Бельгии, Голландии и Германии. Продлится выставка до 1 марта.

А в краеведческом музее можно посмотреть «Цифровые сны». Это яркий международный проект Арт-центра. Он посвящен одной из самых востребованных сфер современной культуры – цифровому искусству. На выставке представлены работы профессионалов из 17 стран мира и все популярные направления компьютерной графики: фотоарт, цифровая живопись, 3D-графика.



Когда: весь февраль Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3), краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Фестиваль ужастиков в «Аэлите»

Видео: контент 18+

С 13 по 23 февраля в зрелищном центре «Аэлита» пройдет фестиваль короткометражного кино «ШОК-Shorts». За 10 дней томичи смогут увидеть шесть фильмов производства Франции, Испании, Бельгии и Нидерландов.

Зрители окунутся в микс из ужасов, фантастики и полного безумия. Что делать, если любишь зомби? Есть ли у мужчин сердце? Приходите и узнайте сами.



Возрастное ограничение 18+.



Когда: 13-16 и 22-23 февраля в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Грустный клоун Овсянкин

Груженые тексты из-под маски и танцы топлес, чувство стыда и околостендап между песен, монотонность голоса и мажорные мелодии. Всё это — Овсянкин. Человек, соединяющий в себе максимально противоречивые состояния. Этой зимой он отправляется в свой второй полноценный тур под названием «Грустный клоун», в котором провезет свой цирк из одного человека от Калининграда до Владивостока.

Когда: 7 февраля в 19:00 Где: пространство FLAT (ул. К. Маркса, 23а)

Балет «Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» — одна из самых известных в мире театральных постановок. Только в Большом театре его ставили больше тысячи раз. Шедевр хореографии был создан 140 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры. Критики считают, что успех балета на музыку Чайковского заключается в пластичности и певучести мелодий, которые будто льются из рога изобилия.

В Томске знаменитый спектакль даст московская труппа «Классического Русского балета» под руководством В. Бутримовича.



Когда: 8 февраля в 18:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Премьера «Хищные птицы»

На большие экраны вышел очередной американский супергеройский фильм в рамках франшизы «Расширенной вселенной DC». В центре сюжета — Харли Куинн, которая расстается со своим возлюбленным Джокером и собирает собственную команду опасных супергероинь. В их числе Бэтгёрл, Черная канарейка, Охотница и Рене Монтойя. Дерзким девушкам предстоит вступить в схватку с Черной Маской, который является криминальным авторитетом Готэма.

«Хищные птицы» станут первым проектом в рамках трилогии фильмов, сфокусированных на Харли Куинн. Развитием трилогии станет картина «Сирены Готэма», основанная на одноименной команде комиксов DC.

Когда: с 6 февраля Где: в кинотеатрах города

Концерт органиста из Польши

Если вы – поклонник классической музыки и звуков органа, вам непременно стоит провести вечер 13 февраля в компании Гедымина Груббы. Его называют самым концертирующим органистом Польши. Гедымин Грубба дал уже более полутора тысяч концертов в России, Европе, Северной и Латинской Америке, Австралии и Азии. В музыкальных вечерах он участвует в качестве солиста, композитора, дирижера и в составе камерного оркестра. Грубба – лауреат многих престижных международных органных конкурсов и конкурсов по композиции, трижды стипендиат премии президента Гданьска. Сам пишет музыку. На счету польского органиста 18 дисков.

Когда: 13 февраля в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

«Теплушка» в пространстве FLAT