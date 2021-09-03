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Куда сходить в Томске 4-11 сентября

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В первые осенние выходные обещают хорошую погоду. Поэтому можно смело планировать прогулки, походы и выезды на природу. Если решили остаться в городе, мы расскажем – куда можно сходить и чем заняться в Томске в ближайшие дни.

Фестиваль фантастического кино «BEST SCI-FI – 2021»

В «Аэлите» стартует международный фестиваль «BEST SCI-FI – 2021». С 3 по 12 сентября в зрелищном центре можно будет посмотреть 8 лучших фантастических короткометражек 2021 года. «Конструктор», «Этого никогда не было», «Да, сегодня!», «Видеозаписи», «Эйнштейн-Розен», «Последний танец», «Эхо», «Космический воин» – истории о будущем, которое уже завтра может стать нашей реальностью.

Показы «Best Sci-Fi» проходят в 16 странах мира. В Томске альманах короткометражек можно посмотреть 3, 4, 5, 10, 11 и 12 сентября в 19:00. Дополнительные сеансы – 5 и 12 сентября в 17:00.

Возрастное ограничение 18+

Когда: 3-12 сентября

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Юбилейный вечер к 75-летию Томской филармонии

Главный юбилейный вечер Томской филармонии пройдет в воскресенье. Там найдут для себя что-то интересное все: любители симфонического и вокального искусства, поклонники народного творчества, ценители джаза и этно.

На сцену выйдут больше 100 артистов: Томский академический симфонический оркестр, ансамбль народных инструментов «Сибирские узоры», Сводный духовой оркестр Томской области, Сводный детский хор Томской области, струнный квартет «Фаэтон» и не только.

Гостей Большого концертного зала, ждет путешествие во времени: от прошлого – к будущему. Проводником станет музыка великих композиторов. 

В программе концерта: Бах, Бетховен, Вивальди, Дунаевский, Пуччини, Свиридов, Чайковский, а также произведения многих других известных композиторов.

Если вдруг у вас нет возможности попасть на концерт, можете посмотреть его из дома. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте Томской филармонии.

Когда: 5 сентября в 18:00

Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Акция «Хочу домой – ищу питомца»

Благотворительная акция по раздаче бездомных животных пройдет 11 сентября в ветеринарной клинике «Рыжий лис». Дом ищут взрослые кошки и коты, а также очень много котят разного возраста и разного окраса, говорят организаторы.

Все животные осмотрены ветеринаром. Если вы решите взять питомца домой, клиника предоставит скидку на кастрацию или стерилизацию. Отдают животных по договору, поэтому захватите с собой паспорт.

Если у вас нет возможности забрать животное домой, но хочется помочь, томские волонтеры общественного движения «Лапы в руки» и их подопечные будут рады подаркам. Организация принимает в дар сухой корм, крупу, теплые пледы, игрушки, ошейники и поводки для собак, моющие средства, перчатки. Очень нужны переноски для животных.

Также на день акции очень нужен фотограф.

По всем вопросам обращаться к  Юлии Тарасовой  по телефону: +7 913 850 59 02.

Когда: 11 сентября с 10:00 до 19:00

Где: клиника «Рыжий лис» (ул. Учебная, 8)

Фестиваль «СНЕЖИ»

Автор:  группа фестиваля Вконтакте

В Томске в очередной раз проходит культурный фестиваль, посвященный вкладу женщин во все сферы жизни – «СНЕЖИ». В ближайшие дни в рамках события запланировано много интересных мероприятий. 

3 сентября в 20 часов начнется вечеринка «Девчачий флекс» с участием крутых диджеев.

4 сентября сразу несколько событий. В 15:00 стартует фотопрогулка «История томских писательниц», в 16:30 пройдут чтения женской литературы, где можно будет зачитать свои любимые моменты из книжек. В 19:00 начнется вечер женского стендапа. Постоянные участницы проекта выступят с новыми шутками и материалом, накопившимся за время летних проверок микрофона.

5 сентября в 15:00 – неформальная встреча с томскими писательницами, которые добились успеха. Девушкам можно будет задать все интересующие вопросы.

Подробная программа фестиваля здесь.

Когда: до 5 сентября

Где: разные локации Томска

Спектакли от театров Томска и Северска

«Как исполняются желания» расскажут маленьким и взрослым зрителям театра «2+ку» Ксения Синегубова и Гномик Огонек. Вместе вы будете вглядываться в ночное небо, считать падающие звезды и представлять, чем они пахнут. Если кому интересно, Гном Огонек, даст мастер-класс – как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались. Спектакль в театре живых кукол можно посмотреть 4 сентября в 14:00 и 5 сентября в 18:00.

«Страсти в стиле танго» предлагают испытать томичам актеры Северского музыкального театра. Авторский балет-драму Александра Бабурина поставят на сцене БКЗ 7 сентября в 19:00. В центре сюжета – рассказ постоялицы пансионата о временах, когда она была восходящей звездой театра, о том, что сделали с ней ревность и разлука с любимым. В «мелодраматический» сюжет искусно вплетается настоящий детектив, следить за которым зрителям будет невероятно интересно.

Автор:  театр "Скоморох" Вконтакте

Театр куклы и актера «Скоморох» приглашает маленьких томичей и их родителей перенестись в волшебную сказку Шарля Перро. «Спящую красавицу» поставят 5 сентября в 12:00. Всем известную с детства историю о добре и зле, искренности и предательстве актеры театра расскажут на новый лад.

5 сентября в 18:00 в Театре драмы ставят спектакль «Господин Ибрагим и цветы Корана». Постановка – трогательная история одинокого парижского мальчишки Момо, которая не оставляет равнодушным никого из зрителей. Его бросает мать, затем – отец. Мальчик тянется к человеческой теплоте и искренности, и находит их в дружбе со старым бакалейщиком Ибрагимом. Рядом со своим мудрым другом Момо взрослеет и делает главные открытия своей жизни.

Автор:  группа ТЮЗа Вконтакте

«Кентервильское привидение» – полный юмора и музыки спектакль ТЮЗа по мотивам книги Оскара Уайльда. События развиваются в самом настоящем замке. Зрители узнают, что призраки могут пробраться в любую эпоху, и узнают, как с ними обращаются жители Англии прошлого века и современные люди. Могут ли ужиться хозяева замка и привидение? Узнайте сами 4 сентября в 16:00. Спектакль ставят на сцене Театра драмы.

Новый театральный сезон в «Версии» откроется 11 сентября спектаклем «СНОГсшибательная женщина». Эксцентрическая комедия разворачивается как остросюжетный детектив. Это – история экстравагантной страстной женщины. Естественно, в постановке зритель видит любовный треугольник. А вот кто в нем лишний – можно поразмышлять в театре.

Пешеходные экскурсии по Томску

Автор:  группа Музея истории Томска Вконтакте

В субботу днем желающие могут прогуляться от Аптекарского моста до Петропавловского собора. Пешеходная экскурсия начнется в 14:00 от памятника декабристу на площади Батенькова. Участники совершат увлекательную прогулку по улице Никольской (ныне Алтайской), где 100 лет назад соседствовали очень интересные заведения. Во время прогулки экскурсовод расскажет байки и предания о злачных местах этого колоритного района, а также о его легендарных обитателях. Обязательная предварительная запись по телефону: 65–72–55.

А в воскресенье, 5 сентября, любители пешеходных прогулок могут попасть на экскурсию по улице Кузнецова, в ходе которой познакомятся с ее историей и архитектурой, узнают об известных личностях, прославивших Томск, которые проживали в этих домах. Место сбора – арка Городского сада в 17:00. Заранее записываться не нужно.

Когда: 4-5 сентября

Где: улицы города

Британская постановка «Сирано де Бержерак»

В ближайшее воскресенье томичи могут посмотреть постановку «Сирано де Бержерак» английского театра «The Jamie Lloyd Company» на большом экране.

История поэта и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке, в XIX веке стала театральным бестселлером, а с помощью британского драматурга Мартина Кримпа и режиссера Джейми Ллойда перенеслась и в наше время. В их исполнении классика радикально переосмыслена. Здесь вы не увидите никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. Главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум, беспощадно точное слово и, конечно, романтичное большое сердце.

Героическая комедия разыгрывается в радикально «голых» декорациях – Ллойд призывает зрителя сосредоточиться на тексте. А Кримп играет с языком, пряча рифмы в середину предложения или даже в середину слова. Такая виртуозная работа с текстом – вызов для любого актера. И Джеймс Макэвой превосходно справляется с ним, - считают критики.  Игра актера – один из главных поводов идти смотреть эту нетрадиционную постановку.

Язык: английский. Русские субтитры.

Когда: 5 сентября в 15:00

Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

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