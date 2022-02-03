Куда сходить в Томске 4-10 февраля

Поклонников жанра стендап 8 февраля в БКЗ будет ждать комик Андрей Бебуришвили – резидент ComedyClub и ведущий проекта «Открытый микрофон». Если вы любите посмеяться, планируйте на вечер вторника. Начало – в 19:00. Куда еще можно сходить и чем заняться в Томске в ближайшую неделю читайте в афише.
Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ.
Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.
Концерт Григория Данского
«Песни из Актру и не только…» споет своим зрителям в пятницу 4 февраля Григорий Данской. Поэт, автор и исполнитель своих песен начал свой пусть с рок-баллад. Сейчас его называют «явлением в мире авторской песни», за то, что он наполнил традиционный жанр бардовской песни темами вечности, Бога и великого космоса. Услышав раз его песни, говорят поклонники творчества Григория, вы уже ни с чем их не спутаете.
В программе концерта – произведения из нескольких циклов: горные «Песни из Актру», «Провинция», «Бессарабские песни», а также новые композиции.
Когда: 4 февраля в 19:00
Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)
Лекция по фридайвингу для детей и взрослых
24 минуты и 33 секунды – на столько смог задержать дыхание под водой фридайвер Будимир Буда Собат. Это – мировой рекорд, зафиксированный в Книге Гиннеса. Если вам интересно, как такое возможно и что в этот момент происходит в организме, приходите на открытую лекцию по фридайвингу. Пройдет она 6 февраля в бассейне «Политехник».
Послушать рассказ о подводном плавании с задержкой дыхания могут томичи от 7 лет и старше. А в 12:00 там же пройдет пробная тренировка на воде с опытным инструктором системы Molchanovs.
Вход свободный. Обязательна предварительная запись в WhatsApp по телефону: +7 983–230–05–65.
Когда: 6 февраля в 11:00
Где: бассейн «Политехник» (ул. Савиных, 5)
Пешеходная экскурсия «Томск университетский»
До сих пор ходите мимо томских университетов, ничего о них не зная? Или вы – студент одного из них, но в суете учебных будней не успели прочувствовать всей глубины университетской жизни нашего города? Присоединяйтесь к экскурсии Елены Ёжиковой. 5 февраля гид покажет университетский Томск во всей красе.
Участники экскурсии познакомятся с историей пяти высших учебных заведений нашего города. Во время прогулки вы пуститесь на поиски исчезнувшей речки, увидите риски на кирпичах и единственное в Томске клеймо, поговорите об архитектурных стилях ВУЗов и их сходстве с Европой, побываете в музее и увидите зачетку студента 1904 года. И это — только начало. Будут и приятные сюрпризы.
Запись на экскурсию в директ.
Когда: 5 февраля
Где: улицы Томска
Дни памяти Владимира Захарова в «2+ку»
Если вы скучаете по теплым сказочным постановкам Владимира Захарова, приходите в выходные в его театр. 5 и 6 февраля в «2+ку» пройдут Дни памяти Мастера, который погиб в феврале 2019 года.
В выходные в театре можно будет посмотреть видеопоказы спектаклей Владимира Захарова «Маленький принц», «Про Ежика», «Как найти солнце», «Заяц в переплете», «Двое. Трое», а также – документальные фильмы о Мастере – «Уроки доброты» и «Единственный в мире». Точное расписание смотрите здесь.
Билеты на спектакли театра заранее не продаются. Их стоимость, по традиции Мастера, определяет сам зритель – как говорил Владимир: «Какое место в вашем сердце занимает театр».
Когда: 5-6 февраля
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
Открытый урок по йоге, дыханию и медитации
Если вы хотите заниматься йогой, но не знаете с чего начать, а, может, уже занимаетесь, но хотите углубить свою практику, дополнив ее пранаямами и медитациями, этот открытый урок даст вам новые знания.
На занятии вы узнаете как расслабиться за 20 минут, какое дыхание помогает взбодриться, а какое – успокоиться, как всего за 10 минут «зарядить батарейки» и какие источники энергии самые эффективные.
Сертифицированные инструкторы проведут занятие и расскажут, что такое йога – нидра.
Возрастной ценз участников 16+
Вход свободный.
Когда: 5 февраля в 10:30
Где: йога-центр «Счастье» (ул. Говорова, 17г)
Легенды ВИА 70-80-х
Поклонники советских хитов могут вспомнить любимые песни на концерте «Легенды ВИА 70-80-х», который пройдет в БКЗ 11 февраля. Там прозвучат песни, под которые отплясывало не одно поколение. В основном составе: Валерий Ярушин, Евгений Войнов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон – артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей «Ариэль», «Синяя птица», «Карнавал», «Шестеро молодых», «Красные маки», «Рок-ателье».
В программе концерта вы будете подпевать «Мой адрес — Советский Союз», «Люди встречаются…», «Лишь позавчера нас судьба свела», «Как прекрасен этот мир», «Как упоительны в России вечера», «Кто тебе сказал?», «Старая пластинка», «Ты мне не снишься», «В краю магнолий», «Беловежская пуща», «Букет» и многие другие хиты СССР.
Когда: 11 февраля в 19:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
Пьеса «Леопольдштадт»
В воскресенье в «Киномаксе» покажут новую пьесу живого классика сэра Тома Стоппарда о жизни в еврейских кварталах в довоенной Вене. «Леопольдштадт» основан на личном опыте автора, многие родственники которого погибли в концентрационных лагерях.
Действие пьесы происходит в 1900 году в Вене — родном доме большой семьи торговца тканями Германа Мерца. XX век сулит процветание австрийским евреям, доказавшим свое желание ассимилироваться с титульной нацией — ведь теперь они смогут выйти за границы еврейского квартала Леопольдштадт. Но радужные надежды Мерцев быстро развеиваются: надвигается Первая мировая война, затем — Хрустальная ночь и Вторая мировая с ужасами Холокоста.
Когда: 6 февраля в 15:00
Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)
«Демон» Лермонтова в органном зале
Поэму Михаила Лермонтова «Демон» в музыкальном обрамлении оперы Антона Рубинштейна можно будет послушать в органном зале Томской филармонии 5 февраля.
Историю про изгнанного из рая ангела, который устал бороться с Богом, прочтет томский актер Роман Колбин. Солисты Томской филармонии Евгений Штейнмиллер (баритон) и Юлия Шинкевич (сопрано) дадут свою интерпретацию шедевра русской поэзии и оперы. Режиссер Вера Тимофеева к музыке Рубинштейна добавила органную музыку Олега Янченко.
В программе: поэма Лермонтова, фрагменты из оперы «Демон» Рубинштейна, музыка для органа Франка, Янченко.
Когда: 5 февраля в 19:00
Где: органный зал (пр. Ленина, 75)
«Смерть на Ниле»
На большие экраны в ближайшую неделю в России выходит остросюжетный детектив о знаменитом сыщике Эркюле Пуаро. «Смерть на Ниле» — экранизация одноименного детектива Агаты Кристи.
На этот раз знаменитый детектив вынужден расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу. Как обычно, Пуаро придется иметь дело с запутанной историей, где мотив есть сразу у нескольких подозреваемых.
В роли бельгийского сыщика Пуаро – Кеннет Брана, который совмещает актерскую игру с ролью режиссера.
Когда: с 10 февраля
Где: кинотеатры города