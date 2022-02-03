Куда сходить в Томске 4-10 февраля

Поклонников жанра стендап 8 февраля в БКЗ будет ждать комик Андрей Бебуришвили – резидент ComedyClub и ведущий проекта «Открытый микрофон». Если вы любите посмеяться, планируйте на вечер вторника. Начало – в 19:00. Куда еще можно сходить и чем заняться в Томске в ближайшую неделю читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Концерт Григория Данского

«Песни из Актру и не только…» споет своим зрителям в пятницу 4 февраля Григорий Данской. Поэт, автор и исполнитель своих песен начал свой пусть с рок-баллад. Сейчас его называют «явлением в мире авторской песни», за то, что он наполнил традиционный жанр бардовской песни темами вечности, Бога и великого космоса. Услышав раз его песни, говорят поклонники творчества Григория, вы уже ни с чем их не спутаете. В программе концерта – произведения из нескольких циклов: горные «Песни из Актру», «Провинция», «Бессарабские песни», а также новые композиции. Когда: 4 февраля в 19:00 Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)

Лекция по фридайвингу для детей и взрослых

Автор: pxhere.com Автор: pxhere.com

24 минуты и 33 секунды – на столько смог задержать дыхание под водой фридайвер Будимир Буда Собат. Это – мировой рекорд, зафиксированный в Книге Гиннеса. Если вам интересно, как такое возможно и что в этот момент происходит в организме, приходите на открытую лекцию по фридайвингу. Пройдет она 6 февраля в бассейне «Политехник». Послушать рассказ о подводном плавании с задержкой дыхания могут томичи от 7 лет и старше. А в 12:00 там же пройдет пробная тренировка на воде с опытным инструктором системы Molchanovs. Вход свободный. Обязательна предварительная запись в WhatsApp по телефону: +7 983–230–05–65. Когда: 6 февраля в 11:00 Где: бассейн «Политехник» (ул. Савиных, 5)

Пешеходная экскурсия «Томск университетский»

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До сих пор ходите мимо томских университетов, ничего о них не зная? Или вы – студент одного из них, но в суете учебных будней не успели прочувствовать всей глубины университетской жизни нашего города? Присоединяйтесь к экскурсии Елены Ёжиковой. 5 февраля гид покажет университетский Томск во всей красе. Участники экскурсии познакомятся с историей пяти высших учебных заведений нашего города. Во время прогулки вы пуститесь на поиски исчезнувшей речки, увидите риски на кирпичах и единственное в Томске клеймо, поговорите об архитектурных стилях ВУЗов и их сходстве с Европой, побываете в музее и увидите зачетку студента 1904 года. И это — только начало. Будут и приятные сюрпризы. Запись на экскурсию в директ. Когда: 5 февраля Где: улицы Томска

Дни памяти Владимира Захарова в «2+ку»

Если вы скучаете по теплым сказочным постановкам Владимира Захарова, приходите в выходные в его театр. 5 и 6 февраля в «2+ку» пройдут Дни памяти Мастера, который погиб в феврале 2019 года. В выходные в театре можно будет посмотреть видеопоказы спектаклей Владимира Захарова «Маленький принц», «Про Ежика», «Как найти солнце», «Заяц в переплете», «Двое. Трое», а также – документальные фильмы о Мастере – «Уроки доброты» и «Единственный в мире». Точное расписание смотрите здесь. Билеты на спектакли театра заранее не продаются. Их стоимость, по традиции Мастера, определяет сам зритель – как говорил Владимир: «Какое место в вашем сердце занимает театр». Когда: 5-6 февраля Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Открытый урок по йоге, дыханию и медитации

Автор: pxhere.com Автор: pxhere.com

Если вы хотите заниматься йогой, но не знаете с чего начать, а, может, уже занимаетесь, но хотите углубить свою практику, дополнив ее пранаямами и медитациями, этот открытый урок даст вам новые знания. На занятии вы узнаете как расслабиться за 20 минут, какое дыхание помогает взбодриться, а какое – успокоиться, как всего за 10 минут «зарядить батарейки» и какие источники энергии самые эффективные. Сертифицированные инструкторы проведут занятие и расскажут, что такое йога – нидра.



Возрастной ценз участников 16+ Вход свободный. Когда: 5 февраля в 10:30 Где: йога-центр «Счастье» (ул. Говорова, 17г)

Легенды ВИА 70-80-х

Поклонники советских хитов могут вспомнить любимые песни на концерте «Легенды ВИА 70-80-х», который пройдет в БКЗ 11 февраля. Там прозвучат песни, под которые отплясывало не одно поколение. В основном составе: Валерий Ярушин, Евгений Войнов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон – артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей «Ариэль», «Синяя птица», «Карнавал», «Шестеро молодых», «Красные маки», «Рок-ателье». В программе концерта вы будете подпевать «Мой адрес — Советский Союз», «Люди встречаются…», «Лишь позавчера нас судьба свела», «Как прекрасен этот мир», «Как упоительны в России вечера», «Кто тебе сказал?», «Старая пластинка», «Ты мне не снишься», «В краю магнолий», «Беловежская пуща», «Букет» и многие другие хиты СССР. Когда: 11 февраля в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Пьеса «Леопольдштадт»

В воскресенье в «Киномаксе» покажут новую пьесу живого классика сэра Тома Стоппарда о жизни в еврейских кварталах в довоенной Вене. «Леопольдштадт» основан на личном опыте автора, многие родственники которого погибли в концентрационных лагерях. Действие пьесы происходит в 1900 году в Вене — родном доме большой семьи торговца тканями Германа Мерца. XX век сулит процветание австрийским евреям, доказавшим свое желание ассимилироваться с титульной нацией — ведь теперь они смогут выйти за границы еврейского квартала Леопольдштадт. Но радужные надежды Мерцев быстро развеиваются: надвигается Первая мировая война, затем — Хрустальная ночь и Вторая мировая с ужасами Холокоста. Когда: 6 февраля в 15:00 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

«Демон» Лермонтова в органном зале

Поэму Михаила Лермонтова «Демон» в музыкальном обрамлении оперы Антона Рубинштейна можно будет послушать в органном зале Томской филармонии 5 февраля. Историю про изгнанного из рая ангела, который устал бороться с Богом, прочтет томский актер Роман Колбин. Солисты Томской филармонии Евгений Штейнмиллер (баритон) и Юлия Шинкевич (сопрано) дадут свою интерпретацию шедевра русской поэзии и оперы. Режиссер Вера Тимофеева к музыке Рубинштейна добавила органную музыку Олега Янченко.



В программе: поэма Лермонтова, фрагменты из оперы «Демон» Рубинштейна, музыка для органа Франка, Янченко.



Когда: 5 февраля в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

«Смерть на Ниле»