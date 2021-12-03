Куда сходить в Томске 3-10 декабря

В томском котокафе 19 декабря пройдет гаражная распродажа. Все вырученные средства пойдут на помощь животным. Если у вас есть ненужные новые вещи или в хорошем состоянии, можете принести их в Cat Spасе до 12 декабря. О других событиях в Томске в ближайшие дни читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Выставка хищных растений

Фото: Автор:

В Томском ботаническом саду впервые открылась выставка хищников. На ней собраны 30 видов экзотических растений, которые ловят насекомых разными способами: жирянки цепляют их с помощью клейкой поверхности, «кувшиночники» привлекают цветом и запахом, а венерины мухоловки захлопывают листья, чувствуя движение. Чаще всего в природе эти растения обитают в тропических лесах Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Хотите совершить ботаническое путешествие по миру — приходите в Сибирский ботанический сад. Выставка продлится до конца декабря. Самостоятельные экскурсии в выходные — с 10:00 до 17:00. Когда: декабрь 2021 Где: Сибирский ботанический сад ТГУ (пр. Ленина, 36)

Творческая встреча за кулисами театра

Автор: страница Театра драмы Вконтакте

Тех, кому интересно не только смотреть спектакль, но и знать, что происходит за кулисами, приглашают на необычную творческую встречу «История театра». 7 декабря Театр драмы расскажет гостям о каких-то ярких событиях и внутренней жизни. Участники встречи смогут заглянуть в гримерки и творческие цеха, ближе познакомятся с театральными профессиями и зададут свои вопросы мастерам. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Когда: 7 декабря в 14:00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

Выставка о женской моде в СССР

Если вам интересна история советской моды, обязательно загляните на выставку «Самая обаятельная и привлекательная». Это — совместный проект областного художественного музея с Музеем истории Томска. Здесь посетителей познакомят с тенденциями моды начала 1920-х — 1990-х годов, расскажут, как ухитрялись наши мамы и бабушки выглядеть нарядно в годы дефицита и поведают личные истории некоторых женщин и костюмов-экспонатов. На выставке представлены 15 летних образов – от туфель до шляпок, а также подборки модных журналов разных лет, фотографии из личных архивов, коллекции тканей и нижнего белья. Сотрудники художественного музея дополнили экспозицию работами известных русских и советских художников. Когда: 2 декабря – 13 марта Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Мастер-класс по апноэ и конкурс по задержке дыхания

Автор: Школа фридайвинга "ВДОХновение" Вконтакте

Если вы давно интересовались фридайвингом, но все никак не решались попробовать, вот вам возможность: в субботу в школе фридайвинга «ВДОХновение» пройдет мастер-класс по апноэ. Это — одна из дисциплин подводного спорта, требующих преодоления дистанции спортсменом на задержке дыхания. Но в этот раз погружаться будет не надо. Мастер-класс пройдет «на подушках». После мастер-класса там же пройдут соревнования по задержке дыхания. Победителей наградят призами. Также гостей ждет встреча с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса по жиму штанги под водой Виталием Вивчаром. Чемпион России и Евразии по русскому жиму расскажет свою историю, покажет видеофильм о рекорде и поделится личными правилами здорового образа жизни и секретами успешного исключения вредных привычек. Когда: 4 декабря в 17:00 Где: Школа фридайвинга «ВДОХновение» (Московский тракт, 6/3)

Показ короткометражек о Томске

Томичей, которые любят не только гулять по родному городу, но и смотреть о нем кино, приглашают на бесплатный показ короткометражек о Томске. «Экскурсии по городу: истории для всех» – это три фильма-прогулки по историческим местам с сурдопереводом и экскурсоводом: «Томская губерния: цесаревич и тюрьмы», «Томские купцы» и «Томские университеты». В фильмах использованы свежие кадры, а также архивные документальные съемки и фотографии. В короткометражках снимались актеры «Индиго». Сурдопереводчик театра – Наталья Онищук, экскурсовод – Екатерина Кирсанова, художник – Борис Перцев. Художественный руководитель театра, режиссер и автор идеи – заслуженный артист России Александр Постников. Вход свободный, но количество мест ограничено в связи с соблюдением мер профилактики. Предварительная запись по телефону: 51–44–36. Возрастное ограничение 12+ Когда: 5 декабря в 12:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Фестиваль идей и технологий

Томск стал одним из 9 регионов России, где проходит Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ. Основные мероприятия в рамках события намечены на 10-11 декабря. Если вы — школьник, студент, педагог или просто интересуетесь современными технологиями, присоединяйтесь. Участие бесплатно. Участники фестиваля создадут своими руками вещи для «Умного дома», научатся изобретать и поймут ценность обыденных технологий. Приглашенные эксперты помогут участникам найти путь к продуктивному поиску идей и их разработке. А представители томских компаний, занимающихся новейшими технологиями, расскажут о своих разработках и поделятся историями успеха. 10 и 11 декабря участников и гостей фестиваля ждут мастер-классы и научные шоу, игры и обучающие онлайн-площадки. Главное мероприятие — «Шоу диванных экспертов», во время которого пройдет интерактивное обсуждение технологий детьми и взрослыми специалистами. Прямая трансляция мероприятий пройдет здесь. Зарегистрироваться на Фестиваль, чтобы поучаствовать в мастер-классах и других мероприятиях можно по ссылке. Когда: 10-11 декабря с 10:00 до 18:00 Где: «Кванториум», (пр.Ленина, 26)

Первые зимние выходные в театре «2+ку»

Автор: театр "2+ку"

Сделать зимние дни и вечера еще более сказочными маленьким и взрослым томичам помогут в театре живых кукол «2+ку». Хотите просто забыть обо всем — отправляйтесь на спектакль в исполнении маленьких неповторимых актеров театра. В эти выходные вас ждет Ежик, Кот и Гном Огонек. Подробная афиша театра здесь. Хочется послушать добрых песен — приходите на концерт Вадима Кускова, он будет исполнять композиции на стихи известного детского писателя Тима Собакина. Концерт начинается в 19:00 4 декабря. А если вы хотите поселить сказку в свой дом, пусть ваши маленькие волшебники приходят в воскресенье 5 декабря на терраску театра «2+ку». В 16:00 она превратится в мастерскую по изготовлению Театра теней. Ярослава Беспалова покажет и расскажет, как сделать теневой театр и оживить выдуманных героев. Количество участников мастер-класса ограничено. Бронь мест по телефону: +7(952)809-96-90 или в WhatsApp. Когда: 4-5 декабря Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Концерт Томского симфонического оркестра

Музыку для хорошего настроения предлагают послушать томичам артисты Томской филармонии. В воскресенье в органном зале в исполнении симфонического оркестра прозвучит «светлая» музыка в мажорной тональности. В программе этого концерта только радостные, искренние и триумфальные произведения: Дивертисмент Ре мажор Моцарта, Серенада для струнных Чайковского и Простая симфония Бриттена.



Билет можно приобрести по Пушкинской карте.



Когда: 5 декабря в 18:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Премьера фильма «Дом Gucci»