Куда сходить в Томске 29 октября – 5 ноября

На концерт, посвященный Дню всех святых, приглашают томичей 1 ноября. Струнный квартет «Фаэтон» в лютеранской церкви святой Марии сыграет произведения Моцарта, Вивальди, Генделя и Чайковского. Начало – в 19:00. О других культурных событиях в Томске в ближайшую неделю читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Ввиду сложной эпидобстановки массовые мероприятия могут быть отменены. Предварительно звоните организаторам.

Открытая репетиция нового спектакля театра «Индиго»

Инклюзивный театр «Индиго» приглашает всех желающих на открытую репетицию нового спектакля «Театр абсурда». Пройдет она в субботу 30 октября в зрелищном центре «Аэлита». Новый спектакль – это пантомимы по мотивам одноактных пьес польского писателя и драматурга Славомира Мрожека — «Эмигранты», «Летний день» и «Вдовы». В сценах «Театра абсурда» все жизненные ситуации предельно обостряются и усугубляются. Этот спектакль – нечто новое в репертуаре «Индиго». Премьера спектакля планируется на декабрь. Но ценители театральных экспериментов могут познакомиться с ним уже сейчас. Вход свободный, но в ограниченном режиме. В зале всего 45 посадочных мест в связи с соблюдением мер профилактики. Записаться можно по телефону: 51–44–36. Возрастное ограничение 16+ Когда: 30 октября в 18:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Бесплатное обучение IT-направлениям

С 1 по 7 ноября все желающие могут пройти бесплатный онлайн-курс по одному из четырех направлений: программирование, дизайн, маркетинг, веб разработка. Слушатели научатся делать сайты, создавать дизайн макеты, изучат основы программирования. Эти навыки могут помочь зарабатывать удаленно. Занятия будут проходит онлайн, в виртуальных классах. Условия: возраст слушателей от 15 лет, наличие компьютера или ноутбука для подключения к онлайн-платформе. Заявку на обучение можно заполнить на сайте Академии ШАГ. Занятия будут вести преподаватели в режиме онлайн. У слушателей будет возможность задать вопрос прямо во время занятий, участвовать в дискуссиях, показать свою работу преподавателю и сокурсникам. Когда: 1-7 ноября Где: сайт Академии ШАГ

Выставка «Мир художника в портретах друзей»

Автор: Музей деревянного зодчества

В Музее деревянного зодчества открылась новая выставка «Мир художника в портретах друзей». Томичам предлагают взглянуть на мир художников глазами их коллег. По словам заведующей музеем Натальи Ивко, изображая друзей, художники передают и свой мир, и мир друзей сквозь призму эмоций. Как видят своих коллег Леонтий Усов, Борис Перцев, Олег Кислицкий, Дмитрий Карпушев, Алексей Редчиц и другие томские художники можно увидеть на выставке. В экспозиции представлено около 40 работ. Выполнены они в разных жанрах: масляная живопись, акварель, графика, фотография, скульптура. С 30 октября по 7 ноября музей закрыт. Посетить выставку можно будет с 8 ноября. Когда: до 21 ноября Где: Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Мюзикл «Лучшие хиты»

Любители жанра мюзикл вечер 2 ноября могут провести под звуки мировых хитов. В Доме ученых Академгородка пройдет концерт студии Musical под руководством известного томского вокалиста Павла Никитина. Арии, дуэты и трио из знаменитых мюзиклов будут исполнены на английском и русских языках. В программе вечера: «Норд Ост» Алексея Иващенко, «Мэри Поппинс» Максима Дунаевского, «Смешная девчонка» Джула Стайна и Боба Меррилла, «Кабаре» Джона Кандера, «Ромео и Джульетта» Жерара Пресгурвика и другие известные композиции. Когда: 2 ноября в 19:00 Где: Дом ученых ТНЦ СО РАН (пр. Академический, 5)

Шоу «Симфонические рок-хиты» от «CONCORD ORCHESTRA»

Первый в мире танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» представит в Томске новое интерактивное шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ». Новым в нем будет все: композиции, хореография, свет, декорации, эффекты, видео-инсталляции. В программу «Восстание машин» вошли современные оркестровые аранжировки на композиции Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, A-ha, U2, Evanescence, Europe, The Rasmus, Queen, Scorpions, Nightwish, Marilyn Manson, Rammstein и других известных музыкантов. В основу сюжета шоу легло противостояние человеческого и механического, сердца и разума, душевного огня и холодной груды металла. Музыканты танцующего оркестра выступят в роли новых андроидов. Впервые на шоу зритель станет непосредственным его участником, пишут организаторы, любой человек в зале сможет в реальном времени повлиять на сюжет и решить судьбу главных героев. Когда: 30 октября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Выходные в «2+ку»

Автор: Театр "2+ку"

В ближайшие дни в театре «2+ку» найдут, что посмотреть и самые маленькие зрители, и публика постарше. 29 октября гостей встретит Ежик, он же будет ждать вас в субботу 30-го вместе с Гномиком Огоньком, а в воскресенье 31 октября можно встретиться с Котом. Подробное расписание спектаклей читайте здесь. Напоминаем, что билеты в театр «живых» кукол не продаются, места не бронируются. Приходите примерно за 20-30 минут до начала спектакля, чтобы успеть занять места. Когда: 29-31 октября Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Выставка живописи и прикладного искусства «Уклад»

В Доме искусств открылась новая выставка «Уклад», посвященная культуре повседневности и значению предметно-бытовой сферы в формировании образа человека. Основная тема выставки – быт. Здесь можно встретить работы молодых художников из Москвы, Тулы, Уфы, Новосибирска, Томска и других городов России. У каждого – свой вариант толкования данной темы. Через их работы посетители попытаются понять, как быт комплектует миф и можно ли через него раскрыть личность человека. Выставку можно посетить каждый день с 10:00 до 19:00. С 30 октября по 7 ноября Дом искусств будет закрыт для посещений, но в рамках выставки будут проведены прямые эфиры с лекциями. Следите за анонсами. Когда: с 23 октября Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Мультимедийное шоу классической музыки от Евгении Зимы