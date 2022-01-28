Куда сходить в Томске 29 января - 4 февраля

Если вы любите животных и мечтаете завести котика, приходите на ярмарку-раздачу 29 и 30 января. Там будет около 40 кошек и котов от 1,5 месяцев до 4 лет, которые ищут хозяина. Если нет возможности взять питомца домой, можно просто посмотреть на котиков, принять участие в конкурсе рисунков и приобрести разные авторские товары. Все вырученные средства пойдут на помощь частному кошачьему приюту «Мягкие лапки». Подробнее о выставке можно почитать здесь. О других событиях в Томске в ближайшее время расскажем в афише.
Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ.
Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.
Выставка фэнтези
Любителям жанра фэнтези стоит посетить выставку, которая работает в Пушкинской библиотеке до 4 февраля. «Фантастический экспресс» собрал в себя лучшие фантастические произведения из фондов Пушкинки.
На выставке представлены основные жанры фэнтези: историческое, мифологическое (Т.Х. Уайт, П. Андерсон, Н. Гейман), эпическое (Дж.Р.Р. Толкин, Р. Желязны, У. Ле Гуин), а также стоящая на стыке фэнтези и научной фантастики космическая опера (Л.М. Буджолд, Ф. Герберт, Дж. Кори). Здесь же – произведения-предтечи жанра фэнтези: от средневекового романа Томаса Мэлори «Смерть Артура» до романа ужасов «Дракула». А также — произведения русскоязычных авторов: Макса Фрая, Генри Лайола Олди и Сергея Лукьяненко. Любителей фантастики порадуют книги томских фантастов Виктора Колупаева и Юлия Буркина, представленные на выставке.
Когда: до 4 февраля
Где: Пушкинская библиотека (ул. К. Маркса, 14, холл 2-го этажа)
Концерт Владимира Трубина
29 января любителей авторской песни приглашает на свой концерт Владимир Трубин. Томский бард назвал его строчками одной из своих песен: «…В уютной простоте нехитрых аккордов…».
В программе концерта — не только авторские песни в традиционном их понимании. В этот вечер в ДК «Томский перекресток» также прозвучат композиции других авторов и направлений, которые созвучны настроению.
По традиции в концерте Владимира Трубина выступят его друзья: Альбина и Виктор Павлюк, Маргарита Таран, Константин Мыльцев, Сергей Морозов, Сергей Гуреев.
Когда: 29 января в 17:00
Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)
Выставка картин Игоря Обросова
В областном художественном музее 4 февраля открывается выставка классика советского и российского искусства Игоря Обросова. В его картинах нашли отражение самые трагичные и самые светлые страницы истории XX века. Один из центральных образов его работ — русская деревня.
Московский художник — яркий представитель шестидесятых. Он является одним из основателей «сурового стиля» — особенного направления в современном искусстве. Работы Обросова отличаются узнаваемым авторским почерком и умением сформировать новую оптику взгляда.
Когда: с 4 февраля
Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)
Выходные в «2+ку»
В ближайшие выходные в театре «живых» кукол томичей, взрослых и маленьких, будут ждать Ежик, Кот, гном Огонек и Муми-Тролли. Маленькие актеры с помощью своих взрослых коллег расскажут о добрых делах и полезных занятиях, помогут выдумать мечту и научат стремиться к ней, пофилософствуют на серьезные темы и пригласят выпить чаю на теплой террасе театра. Когда и кто вас встретит в «2+ку» смотрите здесь.
А субботним вечером камерную сцену театра займет Юлий Буркин и группа «Ё-моё-project». В 19:00 начнется концерт «Битлз по-русски, или Welkom To Liverpool». Три года назад эту программу музыкант сыграл в ливерпульской «Галерее Битлз». Гости услышат не только песни, но и рассказ об этой поездке и не только.
Когда: 29-30 января
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
Мастер-классы
Любители что-то делать своими руками от шести лет и старше в субботу, 29 января, могут изготовить оригинальное декоративное панно с видами старого Томска: изображение со старинных открыток будет переведено на доску с помощью кальки и простого клея. Мастер-класс начнется в 14:00 в Музее истории Томска. Записаться можно по телефону: 65–72–55.
Те, кому интересно гончарное дело, в выходные могут сделать свое изделие на гончарном круге и обжечь его в Первом музее славянской мифологии. Мастер-классы проходят в субботу и воскресенье в 16:00, 17:00 и 18:00. Запись по телефону: 210-333.
Концерт «Две грации»
К 100-летию Московской филармонии в органном зале пройдет концерт «Две грации». Томский симфонический оркестр и две гостьи из Новосибирска сыграют всеми любимые классические произведения Дебюсси, Моцарта и Равеля.
Солисты:
Тамара ТАРНОВСКАЯ (арфа, Новосибирск)
Елена ЛЕВИТСКАЯ (флейта, Новосибирск)
Евгений ЛУКЬЯНЧУК (кларнет, Томск)
Возрастная категория: 12+
Когда: 29 января в 19:00
Где: органный зал (пр. Ленина, 75)
Выставка картин юных художников из Подгорного
Если ваш ребенок увлекается рисованием, а, может быть, вы хотите привить ему интерес к этому виду искусства, вместе сходите на юбилейную выставку Подгорнской детской художественной школы.
К 50-летию школы художники от семи до 18-ти лет подготовили около 60-ти работ в разных жанрах. Выполнены они в технике бумага/акварель, бумага/гуашь, бумага/карандаш. Здесь вы увидите рисунки карандашом, яркие жанровые сцены, иллюстрации к русским народным сказкам, портреты одноклассников, красочные пейзажи.
Вход свободный.
Когда: до 28 февраля
Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)
Премьера фильма «Хинтерленд: город грехов»
В зрелищном центре «Аэлита» 3 февраля стартует премьерный показ картины «Хинтерленд: город грехов». Фильм соединяет в себе сразу несколько жанров: детектив, триллер, историческая картина. В центре сюжета — поиски серийного убийцы. Герои разгадывают загадки и идут за преступником по пятам, отставая всего на один шаг.
Действие австрийского триллера происходит на мрачных улицах Вены 1920-х годов, которые создавались с помощью компьютерной графики, причем в искаженных пропорциях. Такое художественное решение, считают создатели, усиливает неуютную атмосферу города и помогает создать ощущение мира, который стал чужим.
Премьерные показы в «Аэлите» пройдут 3, 6, 11, 12, 13, 19 февраля в 19:00.
Возрастное ограничение 18+
Когда: 3-19 февраля
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)